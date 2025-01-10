Dünyanın en akıllı motosiklet kaskı tanıtıldı

240 derecelik görüş açısı
Kaskın en dikkat çeken özelliklerinden biri, 240 derecelik geniş görüş açısı sunması. Bu özellik, sürücülerin başlarını çevirerek kör noktaları kontrol etme gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Öne odaklanmış bir sürüş deneyimi sağlayarak, dikkatin dağılmasından kaynaklanan kazaların önüne geçiyor.
Ayrıca, ön tarafa yerleştirilen 120 derecelik bir aksiyon kamerası ile kask, toplamda 300 dereceye kadar kapsamlı bir görüş alanı sunuyor. Bu sayede sürücüler, çevrelerindeki tüm hareketlerden haberdar oluyor.
Otomatik acil durum çağrısı
Kaskta bulunan çarpışma algılama sistemi, bir düşme ya da kaza durumunda sürücünün 15 saniye boyunca hareketsiz kalması halinde otomatik olarak 911’i arıyor. Bu özellik, acil servislerin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmasını sağlayarak kritik durumlarda hayat kurtarıcı bir rol oynuyor.
Kaskın iç kısmına yerleştirilen HUD (baş üstü ekran), sürücülere gerçek zamanlı bilgi sunarak dikkatin yoldan uzaklaşmasını engelliyor. Bu ekran, navigasyondan hız bilgilerine kadar birçok detayı göz hizasında gösteriyor.
Gelişmiş Bluetooth teknolojisi ve ağ iletişim sistemleri sayesinde kask, sürücülere üç farklı iletişim modu sunuyor. Mesafe sınırlarını ortadan kaldırarak sürücülerin her yerde bağlantıda kalmasını sağlıyor.
Kaskın sesle komut özelliği de dikkat çekiyor. Örneğin, “Hey, yolculuğumu kaydet” komutuyla sürücüler, yolculuklarını yüksek çözünürlükte kaydedebiliyor. Bu özellik, GoPro veya Insta360 gibi harici cihazların kullanımına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
Mevcut batarya kapasitesi kaskın ağırlığını biraz artırmış olsa da, Intelligent Cranium Helmets ekibi tasarımı optimize etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaskın ağırlığını 3.7 kilogramdan 3.3–3.4 kilograma düşürmeyi hedefleyen şirket, bu sayede sürüş konforunu artırmayı planlıyor. Halihazırda ön siparişe açılmış olan kaskın fiyatı ise 650 dolardan başlayıp 1.850 dolara kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: