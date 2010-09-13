Mouse Computers, Android 2.2 ve Nvidia Tegra 2'yi bir araya getirdi: LuvPad AD100

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Japonya merkezli bilgisayar üreticisi Mouse Computers, LuvPad AD100 adını verdiği tabletini satışa sundu.
Mouse Computers tarafından satışa sunulan LuvPad AD100, kullanıcılara Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini ve Nvidia Tegra 2 çipşetini aynı anda sunuyor.
Froyo ve Tegra 2'li LuvPad AD100'de 1024x600 çözünürlüklü 10.1 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekrana yer verilmiş. Sistem belleğinin 512 MB olarak belirtildiği tablette depolama alanı içn 8 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Mouse Computers kullanıcıların veri aktarımı iletişimini sağlaması için IEEE802.11 b/g WiFi desteğine de yer vermiş.
Mouse Computers'ın Froyo ve Tegra 2'li tableti LuvPad AD100, 575$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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abdroid taşınabilir ve gömülü sistemler için üretildi.
bugün adroid ile çalışan bir tablet bilgisayar ile bir pda'nın mimari yapıları arasında fark yoktur.
sadece tablet bilgisayarların işlem gücü daha yüksek, ve ekstra birkaç i/o'ya yer daha verilmiş. hepsi bu.
Özellikleri güzel ama biraz daha teknik bilgi verilseydi, mesela pil ömrü ne kadar, üzerinde HDMI port var mı (Tegra2 de HDMI var gerçi) , kaç USB portu var veya ne biliyim USB3 destekliyor mu , Bluetooth var mı yok mu, hafıza kapasitesini arttırmak için bir kart veya genişleme yuvası var mı gibi şeylerin olup olmadığının bilgisi olsa çok iyi olurdu.