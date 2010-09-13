Mouse Computers, Android 2.2 ve Nvidia Tegra 2'yi bir araya getirdi: LuvPad AD100

Japonya merkezli bilgisayar üreticisi Mouse Computers, LuvPad AD100 adını verdiği tabletini satışa sundu.

Mouse Computers tarafından satışa sunulan LuvPad AD100, kullanıcılara Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini ve Nvidia Tegra 2 çipşetini aynı anda sunuyor.

Froyo ve Tegra 2'li LuvPad AD100'de 1024x600 çözünürlüklü 10.1 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekrana yer verilmiş. Sistem belleğinin 512 MB olarak belirtildiği tablette depolama alanı içn 8 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Mouse Computers kullanıcıların veri aktarımı iletişimini sağlaması için IEEE802.11 b/g WiFi desteğine de yer vermiş.

Mouse Computers'ın Froyo ve Tegra 2'li tableti LuvPad AD100, 575$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.