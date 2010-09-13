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Mouse Computers, Android 2.2 ve Nvidia Tegra 2'yi bir araya getirdi: LuvPad AD100

Mouse Computers, Android 2.2 ve Nvidia Tegra 2'yi LuvPad AD100'de bir araya getirdi
8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mouse Computers, Android 2.2 ve Nvidia Tegra 2'yi bir araya getirdi: LuvPad AD100
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Japonya merkezli bilgisayar üreticisi Mouse Computers, LuvPad AD100 adını verdiği tabletini satışa sundu.

Mouse Computers tarafından satışa sunulan LuvPad AD100, kullanıcılara Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini ve Nvidia Tegra 2 çipşetini aynı anda sunuyor.

Froyo ve Tegra 2'li LuvPad AD100'de 1024x600 çözünürlüklü 10.1 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekrana yer verilmiş. Sistem belleğinin 512 MB olarak belirtildiği tablette depolama alanı içn 8 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Mouse Computers kullanıcıların veri aktarımı iletişimini sağlaması için IEEE802.11 b/g WiFi desteğine de yer vermiş.

Mouse Computers'ın Froyo ve Tegra 2'li tableti LuvPad AD100, 575$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Mouse Computers, Android 2.2 ve Nvidia Tegra 2'yi bir araya getirdi: LuvPad AD100
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DH Misafiri 8 yıl
Android 3.0 ile birlikte sistem tablet bilgisayarlara yönelik olacak
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sadtneverdie 8 yıl
batuist o zaman ipad içinde farklı işletim sistemi lazım ? yeterince esnekse herşeyi yapabilirler. android her sürümde çok hızlı ilerliyor. o yüzden sorun çıkmaycaktır.
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Batuist 8 yıl
android akıllı telefonlar için üretilmiş bir işletim sistemi.. insanlar bir tablet bilgisayardan bir akıllı telefondan daha fazlasını bekler doğal olarak.. bu yüzden tablet PCler için özel geliştirilmiş bir işletim sistemi açığı var bence piyasada.. var olanlar telefonlardan port edilmiş işletim sistemi gibi duruyorlar.. bence akıllı telefonlardan daha fazla işlevsellik özellik yetenek sunacak sırf bu platformlar için geliştirilmiş bir işletim sistemine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum..
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Seyfülislam 8 yıl
Batuist

android akıllı telefonlar için üretilmiş bir işletim sistemi.. insanlar bir tablet bilgisayardan bir akıllı telefondan daha fazlasını bekler doğal olarak.. bu yüzden tablet PCler için özel geliştirilmiş bir işletim sistemi açığı var bence piyasada.. var olanlar telefonlardan port edilmiş işletim sistemi gibi duruyorlar.. bence akıllı telefonlardan daha fazla işlevsellik özellik yetenek sunacak sırf bu platformlar için geliştirilmiş bir işletim sistemine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum..


abdroid taşınabilir ve gömülü sistemler için üretildi.

bugün adroid ile çalışan bir tablet bilgisayar ile bir pda'nın mimari yapıları arasında fark yoktur.

sadece tablet bilgisayarların işlem gücü daha yüksek, ve ekstra birkaç i/o'ya yer daha verilmiş. hepsi bu.
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sadtneverdie 8 yıl
süper cihaz
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OverClocK1ng 8 yıl
Gerçekten de böyle cihazlarda harici bir GPU olması çok iyi oluyor. Zaten Android 2.2 nin 2.1 den bile gözle bariz görülür şekilde hızlı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda Tegra 2 nin 3D ve Flash hızlandırma desteği (yanlış hatırlamıyorsam vardı) performansa çok iyi etki edecektir. Zaten siteler flash bannerlar ile doldu. Facebook'ta flash tabanlı Farmville gibi bir sürü oyun var. Hatta dün mü neydi Firefox un bir yerde Internet üzerindeki oyunlara yoğunlaştığını okumuştum. Tegra 2 bence çok iyi bir gelecek vâdediyor. Haa belki Tegra 3 olur adı biraz sürebilir de ama gerçekten gelecekte para bu tip cihazlarda.
Özellikleri güzel ama biraz daha teknik bilgi verilseydi, mesela pil ömrü ne kadar, üzerinde HDMI port var mı (Tegra2 de HDMI var gerçi) , kaç USB portu var veya ne biliyim USB3 destekliyor mu , Bluetooth var mı yok mu, hafıza kapasitesini arttırmak için bir kart veya genişleme yuvası var mı gibi şeylerin olup olmadığının bilgisi olsa çok iyi olurdu.
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