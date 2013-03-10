Mozilla, iOS işletim sisteminde kendi motorunu kullanma izni verilene kadar tarayıcı geliştirmeyecek





Apple'ın iOS işletim sisteminde geliştiricilere uyguladığı sıkı kurallar, zaman zaman eleştirilere neden oluyor. Gerek yazılım-donanım uyumunun bozulmaması gerekse Apple'ın kontrolü elinde tutması için uygulanan kurallar bazen çifte standarda sebep olabiliyor.





Örneğin mobil tarayıcı uygulamalarında UIWebView bileşenini kullanmak zorunlu iken, Apple ise Safari için daha hızlı bir JavaScript motoru olan Nitro'yu kullanıyor. Ayrıca Nitro arayüzünü diğer geliştiricilerin kullanımına da sunmuyor. Böylece Safari hız konusunda avantaj elde ediyor.





Mozilla bir konferansta sorulan soru üzerine kendi kodlarını platforma getirmedikleri sürece iOS için tarayıcı geliştirmeyeceklerini açıkladı. Mozilla masaüstü ve Android platformunda IonMonkey adında bir motor kullanıyor. Yeni bir altyapıya sahip olan motor, hız ve performans konusunda da daha iyi sonuçlar veriyor.





Mozilla geçen yıl UIWebView tabanlı Junior adında bir tarayıcı prototipi geliştirmişti. Ancak bunun bir Safari teması gibi durmasını istemediği için şimdilik çalışmaları askıya aldı. Apple'ın kuralları yumuşatmasını beklemek şimdilik biraz zor. Firma bugüne kadar imtiyaz konusunda taviz vermedi.





Microsoft da aynı şekilde Windows RT üzerinde benzer bir politika uyguluyor. Bu da geçen yıl Google ve Mozilla gibi geliştiricilerin tepkisine neden olmuştu.

http://www.theverge.com/2013/3/9/4084710/mozilla-wont-bring-firefox-to-ios-until-apple-relaxes-third-party-stance