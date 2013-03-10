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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mozilla, iOS işletim sisteminde kendi motorunu kullanma izni verilene kadar tarayıcı geliştirmeyecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla, iOS işletim sisteminde kendi motorunu kullanma izni verilene kadar tarayıcı geliştirmeyecek

 Apple'ın iOS işletim sisteminde geliştiricilere uyguladığı sıkı kurallar, zaman zaman eleştirilere neden oluyor. Gerek yazılım-donanım uyumunun bozulmaması gerekse Apple'ın kontrolü elinde tutması için uygulanan kurallar bazen çifte standarda sebep olabiliyor. 

Örneğin mobil tarayıcı uygulamalarında UIWebView bileşenini kullanmak zorunlu iken, Apple ise Safari için daha hızlı bir JavaScript motoru olan Nitro'yu kullanıyor. Ayrıca Nitro arayüzünü diğer geliştiricilerin kullanımına da sunmuyor. Böylece Safari hız konusunda avantaj elde ediyor.

Mozilla bir konferansta sorulan soru üzerine kendi kodlarını platforma getirmedikleri sürece iOS için tarayıcı geliştirmeyeceklerini açıkladı. Mozilla masaüstü ve Android platformunda IonMonkey adında bir motor kullanıyor. Yeni bir altyapıya sahip olan motor, hız ve performans konusunda da daha iyi sonuçlar veriyor.

Mozilla geçen yıl UIWebView tabanlı Junior adında bir tarayıcı prototipi geliştirmişti. Ancak bunun bir Safari teması gibi durmasını istemediği için şimdilik çalışmaları askıya aldı. Apple'ın kuralları yumuşatmasını beklemek şimdilik biraz zor. Firma bugüne kadar imtiyaz konusunda taviz vermedi. 

Microsoft da aynı şekilde Windows RT üzerinde benzer bir politika uyguluyor. Bu da geçen yıl Google ve Mozilla gibi geliştiricilerin tepkisine neden olmuştu.

http://www.theverge.com/2013/3/9/4084710/mozilla-wont-bring-firefox-to-ios-until-apple-relaxes-third-party-stance Yorum Yaz
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Moribito 6 yıl en beğenilen
Baska bir Apple senaryosu iste. iOS'u seviyorum sade ve stabil, ama neden Nitro'yu tum gelistiricilere sunmuyorsun, cunku sunarsan Safariyi katliyacaklar sende biliyorsun.
Baska bir Apple senaryosu iste. iOS'u seviyorum sade ve stabil, ama neden Nitro'yu tum gelistiricilere sunmuyorsun, cunku sunarsan Safariyi katliyacaklar sende...
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Moribito 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok. Mozilla'nın varlığı ile yokluğu arasında fark yok ki apple için.

Konuyu anlamiyorsun, o zaman yorum yapma bari. iOS gelistirme kitini kisitli olarak gelistiricilere sunuyor, sonra Safari'de kendine has sistemi kullanip, haksiz rekabet ortami yarartiyor. Mozilla tarayici gelistirse cok dandik diyecekseniz, Safari 10 basar diyeceksiniz. Tabiki Safari 10 basar, adamlara kenti Nitro JS Engine kullaniyor, diger gelistiricilere kicikirik UIWebView veriyor, sonrada millet diger her seye b*k atiyor.

Iste Apple gercegi budur!
Burn in HellTavşan dağa küsmüş dağın haberi yok. Mozilla'nın varlığı ile yokluğu arasında fark yok ki apple için.Konuyu...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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OverClocK1ng 6 yıl
"Apple'ın kuralları yumuşatmasını beklemek şimdilik biraz zor. Firma bugüne kadar imtiyaz konusunda taviz vermedi."
Apple: "3.5 inçten büyük ekran olursa tek elle kullanılamaz..."
Then
iPhone 5: 4 inch screen...
"Apple'ın kuralları yumuşatmasını beklemek şimdilik biraz zor. Firma bugüne kadar imtiyaz konusunda taviz vermedi."Apple: "3.5 inçten büyük ekran o...
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tunlab 6 yıl
safari ve chrome varken firefox kullanan varmı gerçekten?
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gkhnmr 6 yıl
Apple in yaptıgı eşitlik ilkesine aykırı olabilir ama Mozilla nın henüz pc tarayıcısı bile hem stabil değil hemde yeteri kadar hızlı değil.. Kaldı ki mobil platformda şartlar eşit olda bile safariye kafa tutabileceğini zanetmiyorum. Bu açıklamayı Google yapmış olsaydı sonuna kadar hak verirdim ki şartlar eşit olmamasına rağmen chrome suan ki haliyle safariye kafa tutacak ayarda stabil ve hızlı çalışıyor.. Birde şartlar eşit olsa safariyi ikiye katlar heralde :)
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DH Misafiri 6 yıl
iOS'a veya Windows'a bu kadar çok geliştirmeye niyetlilerse ve olmuyorsa bu heyecanı ve dinamikliği Windows için 64bit sürüm geliştirerek harcasınlar.
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balcis 6 yıl
umut_baris
vitor reis
umut_baris
vitor reis koskoca apple dan bahsediyoruz sen nesin mozilla pardon da? liseli kız tripleri gibi.. aman nolur ios için de geliştir
Apple para diye bir taraflarını yırtarken mozilla vakfı sadece bağışlarla ve gönüllü geliştiricilerle ayaktadır. Tekelci politikalar her zaman yıkılmaya mahkumdurlar.
hodri meydan hadi bakalım kim yıkabilecek appleı ? var mı bir fikrin bu konuda
Her apple konusunda bir sen bir mavit bir de ekrem71 yetti artık! Hissedarları olsanız bu kadar çene yapmazsınız. Tarihte bak bakalım tekelci zihniyetlerin nasıl teker teker yıkıldıklarına da sonra gelin.

dostum biraz işletme ve yönetim okursanız iyi edersiniz, tarihte tekel değil tüm şirketlerin bir yükseliş iniş ve yıkılış eğrisi vardır. sen 30 yaşında adama bu ölür dersen adam 30 sene sonra ölürse kendini haklı mı sayarsın?
bırakın bu işleri. hateboy'luk yapıp millete çemkiriyorsunuz. insanları itham etmeden konuları tartışmayı öğrenin, yoksa karşınızdakine ayıp ediyorsunuz sadece.
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Recharged 6 yıl
Açıkcası kullandığım iOS cihazlarda iPad ve iPhone'da hiç bir şekilde alternatif bir tarayıcı ihtiyacı duymadım.Safari oldukça stabil çalışıyor cihazlarda.
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lordrdley 6 yıl
allahım sen aklıma sahip çık nasıl olurda Mozilla gelmez iOS'a. BIRAKIYORUM iOS ürünleri kullanmayı. Çokta fi-fi mozilla 3 öptüm seni. görüşmemek üzere.
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plutonus 6 yıl
mozilla nın ios a uğramayacağı kesinleşti.

not: herkesin umrundaydı çok :D
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savinelli 6 yıl
danGerfuLL
PlayMakers
danGerfuLL Safaride arka planda aç olmaması ve ekran dönmesinin engellenemesi nedeniyle UC Browser kullanıyorum. Keza WPde IE de bunları desteklemiyor. Onda da UC Browser kullanıyorum.
dolphin deneseniz ? Onda ekran donmesi engellenmesi vardi diye hatirliyorum.
Arayüzüne ısınamadım açıkçası Dolphinin.

İşletim sisteminin kendi içindeki rotasyon kilidini neden kullanmıyorsunuz?. İlle de uygulama bazlı ekran dönmesinin engellenmesine gerek yok ki..
Arka planda çalısmama durumu iOS un genel bir özelliği olsa gerek. Download yapmak için arka planda calisabildigini iddia eden uygulamalar bile ekran kilitlendikten 10 dk sonra indirmeyi durduruyor.
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This Time 6 yıl
İos cihazlarının hepsindede safari kullanıyorum
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Zenci Forvet 6 yıl
Google Chrome iyidir.
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