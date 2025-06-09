Orta Doğu’dan trilyon dolar yatırım alan Trump yonga tedarikine sıcak bakmıyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda devasa gümrük vergileri ile global ekonominin altını üstüne getiren Trump, özellikle Orta Doğu ülkelerinden trilyon dolara varan yatırım sözü almıştı. Alırken kepçeyle alan Trump maalesef vermeye gelince işi kaşığa döküyor.

Trump Orta Doğu’dan şüpheli

Bir süredir Orta Doğu ülkeleri ile yapılan görüşmeler ve anlaşmaların, bu ülkelere gelişmiş yapay zekâ yongalarının tedarikinde esneme olacağı yorumlarına neden olmuştu. Ne var ki hükümet yetkilileri BAE ya da Suudi Arabistan’a en gelişmiş Nvidia teknolojilerine erişim izni vermenin dolaylı olarak Çin’e teknoloji transferi riski taşıdığına inanıyor. Özellikle son dönemde bu iki ülkenin Çin ile derinleşen ilişkileri şüphe uyandırıyor.

Huawei verimlilikte Nvidia’yı bir türlü yakalayamadı 1 gün önce eklendi

Stargate BAE ve Suudi Arabistan HUMAIN AI projeleri yüz binlerce Nvidia yongasına ihtiyaç duyuyor. Nvidia’yı adeta ihya edecek olan bu projeler için henüz ABD hükümeti tarafından bir karar verilmiş değil. En azından Çinli teknolojilere yer verilmemesi ya da Çinli yapay zekâ yazılımlarının tamamen yasaklanması gibi şartlar da konulabileceği düşünülüyor.

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Orta Doğu ülkeleri ümitle Nvidia yongalarını bekliyor

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