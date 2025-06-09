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    Orta Doğu’dan trilyon dolar yatırım alan Trump yonga tedarikine sıcak bakmıyor

    Suudi Arabistan ve BAE gibi Orta Doğu ülkelerinin Çin ile olan sıkı fıkı ilişkileri, Trump hükümetinin Nvidia teknolojilerini bölgeye tedarik etme konusunda endişeye sevk ediyor.  

    Trump Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda devasa gümrük vergileri ile global ekonominin altını üstüne getiren Trump, özellikle Orta Doğu ülkelerinden trilyon dolara varan yatırım sözü almıştı. Alırken kepçeyle alan Trump maalesef vermeye gelince işi kaşığa döküyor. 

    Trump Orta Doğu’dan şüpheli

    Bir süredir Orta Doğu ülkeleri ile yapılan görüşmeler ve anlaşmaların, bu ülkelere gelişmiş yapay zekâ yongalarının tedarikinde esneme olacağı yorumlarına neden olmuştu. Ne var ki hükümet yetkilileri BAE ya da Suudi Arabistan’a en gelişmiş Nvidia teknolojilerine erişim izni vermenin dolaylı olarak Çin’e teknoloji transferi riski taşıdığına inanıyor. Özellikle son dönemde bu iki ülkenin Çin ile derinleşen ilişkileri şüphe uyandırıyor.  

    Stargate BAE ve Suudi Arabistan HUMAIN AI projeleri yüz binlerce Nvidia yongasına ihtiyaç duyuyor. Nvidia’yı adeta ihya edecek olan bu projeler için henüz ABD hükümeti tarafından bir karar verilmiş değil. En azından Çinli teknolojilere yer verilmemesi ya da Çinli yapay zekâ yazılımlarının tamamen yasaklanması gibi şartlar da konulabileceği düşünülüyor. 

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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