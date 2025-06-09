Orta Doğu’dan trilyon dolar yatırım alan Trump yonga tedarikine sıcak bakmıyor

Trump Orta Doğu’dan şüpheli
Bir süredir Orta Doğu ülkeleri ile yapılan görüşmeler ve anlaşmaların, bu ülkelere gelişmiş yapay zekâ yongalarının tedarikinde esneme olacağı yorumlarına neden olmuştu. Ne var ki hükümet yetkilileri BAE ya da Suudi Arabistan’a en gelişmiş Nvidia teknolojilerine erişim izni vermenin dolaylı olarak Çin’e teknoloji transferi riski taşıdığına inanıyor. Özellikle son dönemde bu iki ülkenin Çin ile derinleşen ilişkileri şüphe uyandırıyor.
Stargate BAE ve Suudi Arabistan HUMAIN AI projeleri yüz binlerce Nvidia yongasına ihtiyaç duyuyor. Nvidia’yı adeta ihya edecek olan bu projeler için henüz ABD hükümeti tarafından bir karar verilmiş değil. En azından Çinli teknolojilere yer verilmemesi ya da Çinli yapay zekâ yazılımlarının tamamen yasaklanması gibi şartlar da konulabileceği düşünülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.