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    Robo Otomasyon iflas etti: TOGG üretim hattını kurmuştu

    TOGG, Ford ve TÜBİTAK gibi dev markalara üretim hattı kurmasıyla tanınan ve Türkiye’nin en hızlı yükselen firmalarından birisi olan Robo Otomasyon iflas etti.   

    Robo Otomasyon Tam Boyutta Gör
    Endüstriyel otomasyon ve robotik çözümler alanında son dönemde adından sıkça söz ettiren Robo Otomasyon iflas etti. Türkiye’nin en hızlı yükselen firmalarından birisi olan Robo Otomasyon; TOGG, Ford ve TÜBİTAK gibi dev markalara üretim hattı kurmuştu. 

    Robo Otomasyon kepenk kapattı

    Son birkaç yıldır ekonomik daralma, artan girdi maliyetleri ve ödenmeyen alacaklar nedeniyle darboğaza giren şirket, geçtiğimiz aylarda konkordato ilan ederek zaman kazanmaya çalışmıştı. Ancak bu çaba, kalıcı bir çözüm getiremedi. Alacaklıların baskısı ve tahsilat sorunları, şirketin faaliyetlerini sürdüremez hale getirdi.

    Büyük bankalardan borç alan ve bu borçların ötelenerek taksitlendirilmesini isteyen firmanın talebini Kocaeli 1. Asliye mahkemesi kabul etmedi ve iflasa hükmetti. Ayrıca şirketin alacaklıları zarara uğratmak için malvarlığını azalttığını da tespit etti. 

    Robo Otomasyon firmasının 2 milyar TL civarında bir borç bıraktığı iddia edilirken, elindeki makineler, teçhizatlar, stoklar ve fikri mülkiyet haklarının satışa çıkarılması bekleniyor. Bu süreçten yüzlerce tedarikçi, taşeron firma ve eski çalışan da doğrudan etkilenecek. 

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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