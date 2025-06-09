Robo Otomasyon iflas etti: TOGG üretim hattını kurmuştu

Robo Otomasyon kepenk kapattı
Son birkaç yıldır ekonomik daralma, artan girdi maliyetleri ve ödenmeyen alacaklar nedeniyle darboğaza giren şirket, geçtiğimiz aylarda konkordato ilan ederek zaman kazanmaya çalışmıştı. Ancak bu çaba, kalıcı bir çözüm getiremedi. Alacaklıların baskısı ve tahsilat sorunları, şirketin faaliyetlerini sürdüremez hale getirdi.
Büyük bankalardan borç alan ve bu borçların ötelenerek taksitlendirilmesini isteyen firmanın talebini Kocaeli 1. Asliye mahkemesi kabul etmedi ve iflasa hükmetti. Ayrıca şirketin alacaklıları zarara uğratmak için malvarlığını azalttığını da tespit etti.
Robo Otomasyon firmasının 2 milyar TL civarında bir borç bıraktığı iddia edilirken, elindeki makineler, teçhizatlar, stoklar ve fikri mülkiyet haklarının satışa çıkarılması bekleniyor. Bu süreçten yüzlerce tedarikçi, taşeron firma ve eski çalışan da doğrudan etkilenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.