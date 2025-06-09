Robo Otomasyon iflas etti: TOGG üretim hattını kurmuştu

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Tam Boyutta Gör Endüstriyel otomasyon ve robotik çözümler alanında son dönemde adından sıkça söz ettiren Robo Otomasyon iflas etti. Türkiye’nin en hızlı yükselen firmalarından birisi olan Robo Otomasyon; TOGG, Ford ve TÜBİTAK gibi dev markalara üretim hattı kurmuştu.

Robo Otomasyon kepenk kapattı

Son birkaç yıldır ekonomik daralma, artan girdi maliyetleri ve ödenmeyen alacaklar nedeniyle darboğaza giren şirket, geçtiğimiz aylarda konkordato ilan ederek zaman kazanmaya çalışmıştı. Ancak bu çaba, kalıcı bir çözüm getiremedi. Alacaklıların baskısı ve tahsilat sorunları, şirketin faaliyetlerini sürdüremez hale getirdi.

Büyük kazada TOGG T10X sağlamlığıyla öne çıktı 5 gün önce eklendi

Büyük bankalardan borç alan ve bu borçların ötelenerek taksitlendirilmesini isteyen firmanın talebini Kocaeli 1. Asliye mahkemesi kabul etmedi ve iflasa hükmetti. Ayrıca şirketin alacaklıları zarara uğratmak için malvarlığını azalttığını da tespit etti.

Robo Otomasyon firmasının 2 milyar TL civarında bir borç bıraktığı iddia edilirken, elindeki makineler, teçhizatlar, stoklar ve fikri mülkiyet haklarının satışa çıkarılması bekleniyor. Bu süreçten yüzlerce tedarikçi, taşeron firma ve eski çalışan da doğrudan etkilenecek.

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Robo Otomasyon milyarlarca liralık borç ile battı

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