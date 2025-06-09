Huawei yeni yongalarının üretimini erteledi, işler tersine döndü

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın iddialı ürünlerinin Çin’de ambargoya maruz kalması sonrasında önemli bir alan kazanan ve agresif adımlar atan Huawei duvara tosladı. Ortaya çıkan ısınma sorunları ve verimlilik problemleri firmaya geri adım attırdı.

Huawei hayal kırıklığı yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin iddialı Ascend 910C hızlandırıcısının ısınma ve yazılım sorunları yaşadığı, Alibaba gibi devlerin bu nedenle büyük siparişler vermek istemediği gündeme gelmişti. Özellikle Nvidia CUDA yazılım platformunun karşısına konumlanan Huawei CANN platformunun yetersiz kaldığı da ifade edilmişti.

Huawei verimlilikte Nvidia’yı bir türlü yakalayamadı 1 gün önce eklendi

Yeni gelen bilgilere göre firma Ascend 910C hızlandırıcısının üretimini yıl sonuna erteledi. Performans sorunları yanında firmanın tedarik zinciri problemi de yaşadığı ifade ediliyor. Yeni yongaları SMIC firmasının 7nm+ sürecinde üretmesi bekleniyordu.

Yaşanan gelişmeler çok daha ucuz ancak performansı da kırpılmış Nvidia B40 yongasının piyasaya çıkışına denk geldi. Bu açıdan Nvidia’nın önemli bir avantaj yakaladığı belirtiliyor. Ayrıca AMD de bu boşlukta önemli bir fırsat elde edebilir.



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