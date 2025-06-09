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    Anlık Bildirim

    Huawei yeni yongalarının üretimini erteledi, işler tersine döndü

    Yeni yıla yeni yapay zekâ hızlandırıcısı ile giriş yapan Huawei’nin işleri beklendiği gibi gitmedi. Isınma ve tedarik sorunları nedeniyle Ascend 910C üretimi ertelendi. 

    Huawei Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın iddialı ürünlerinin Çin’de ambargoya maruz kalması sonrasında önemli bir alan kazanan ve agresif adımlar atan Huawei duvara tosladı. Ortaya çıkan ısınma sorunları ve verimlilik problemleri firmaya geri adım attırdı. 

    Huawei hayal kırıklığı yaşıyor

    Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin iddialı Ascend 910C hızlandırıcısının ısınma ve yazılım sorunları yaşadığı, Alibaba gibi devlerin bu nedenle büyük siparişler vermek istemediği gündeme gelmişti. Özellikle Nvidia CUDA yazılım platformunun karşısına konumlanan Huawei CANN platformunun yetersiz kaldığı da ifade edilmişti. 

    Yeni gelen bilgilere göre firma Ascend 910C hızlandırıcısının üretimini yıl sonuna erteledi. Performans sorunları yanında firmanın tedarik zinciri problemi de yaşadığı ifade ediliyor. Yeni yongaları SMIC firmasının 7nm+ sürecinde üretmesi bekleniyordu. 

    Yaşanan gelişmeler çok daha ucuz ancak performansı da kırpılmış Nvidia B40 yongasının piyasaya çıkışına denk geldi. Bu açıdan Nvidia’nın önemli bir avantaj yakaladığı belirtiliyor. Ayrıca AMD de bu boşlukta önemli bir fırsat elde edebilir. 
     

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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