Huawei yeni yongalarının üretimini erteledi, işler tersine döndü

Huawei hayal kırıklığı yaşıyor
Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin iddialı Ascend 910C hızlandırıcısının ısınma ve yazılım sorunları yaşadığı, Alibaba gibi devlerin bu nedenle büyük siparişler vermek istemediği gündeme gelmişti. Özellikle Nvidia CUDA yazılım platformunun karşısına konumlanan Huawei CANN platformunun yetersiz kaldığı da ifade edilmişti.
Yeni gelen bilgilere göre firma Ascend 910C hızlandırıcısının üretimini yıl sonuna erteledi. Performans sorunları yanında firmanın tedarik zinciri problemi de yaşadığı ifade ediliyor. Yeni yongaları SMIC firmasının 7nm+ sürecinde üretmesi bekleniyordu.
Yaşanan gelişmeler çok daha ucuz ancak performansı da kırpılmış Nvidia B40 yongasının piyasaya çıkışına denk geldi. Bu açıdan Nvidia’nın önemli bir avantaj yakaladığı belirtiliyor. Ayrıca AMD de bu boşlukta önemli bir fırsat elde edebilir.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.