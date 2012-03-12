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Mozilla'nın mobil işletim sistemi Boot to Gecko'dan ilk izlenimler

7 yıl
66b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla akıllı telefonlar için geliştirdiği mobil işletim sistemi Boot to Gecko'yu tanıttı. Akıllı telefonlar için geliştirilen yeni işletim sistemini, Samsung Galaxy S II üzerinde deneme şansı yakaladık. Düşük maliyetli telefonların hedeflendiği işletim sisteminden ilk detaylar bu videoda.
 

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esqhia 7 yıl en beğenilen
yusfcuk
Bazılarını anlamıyorum. Google veya Microsoft , Apple bulundukları yere bir günde felan mı gelmiş ? Android aynı günde 1000 farklı telefonla mı piyasaya sürüldü ?

Olayı özetlemişsin aslında.İlginçtir hatta çok ilginçtir ve hatta aklım falan gerçekten almıyor.Teknolojinin gelişmesinden bu denli rahatsız olan başka bir millet varmıdır merak ediyorum.Ve eminim yoktur.Apple firmasının tekelleşmesine karşı çıkanlar,durum tüketici lehine gelişmeler olunca bilişim mühendisi kesiliyolar.
2 ve 4 çekirdekli işlemciler:Napıcaz o kadar çekirdeği çitleriz artık.Çok gereksiz.
41 mp kameralı telefon:İmkansız gereksiz gider fotoğraf makinası alırım.
Yeni işletim sistemi:Android ve ios varken ne gerek var.Zaten alışverişi de carrefour ya da migros tan alın kipa ya ne gerek var.
Ve 4g Türkiyede.Nihayet LTE diye tabir edilen,geniş alan iletişim teknolojisi diye tabir edilen ve yüksek hızlarda veri aktarımlarıyla yaşamımızı farklılaştıracağını düşündüğümüz 4g hizmete başladı...
Türklerin yorumu:Çok gereksiz,napıcaz 50mb hızla dakika başı filmmi indiricez.Önce 3g hizmetini doğru düzgün verin.Telefon çekmiyo.
Yani tekrar söylüyorum yeni olan herşeyden bu kadar rahatsız ve üretmeyen bir toplum gerçekten başka bi yerde olamaz.Beni bir aklı selim insan dahi anladıysa bana fazlasıyla yeter.iyi akşamlar..
yusfcukBazılarını anlamıyorum. Google veya Microsoft , Apple bulundukları yere bir günde felan mı gelmiş ? Android aynı günde 1000 farklı telef...
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varevolverine 7 yıl
Bazılarını anlamıyorum. Google veya Microsoft , Apple bulundukları yere bir günde felan mı gelmiş ? Android aynı günde 1000 farklı telefonla mı piyasaya sürüldü ?
Bazılarını anlamıyorum. Google veya Microsoft , Apple bulundukları yere bir günde felan mı gelmiş ? Android aynı günde 1000 farklı telefonla mı piyasaya sürüldü...
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Titanyum Adayı 7 yıl
FTHBRK28
o kadar saçma bi işletim sistemi olmuşki:multitouch özelliği olan bir telefonda bile multitouch kullanılmıyor,1.2 ghz lik işlemcisi ile takılmalar yaşanıyor vs. sana puanım 0 kanka!

Sanırım alpha seviyesinde olduğunu duymadınız daha geliştirme aşamasında ve bu halde olması gayet doğal.
FTHBRK28o kadar saçma bi işletim sistemi olmuşki:multitouch özelliği olan bir telefonda bile multitouch kullanılmıyor,1.2 ghz lik işlemcisi ile...
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Prequel 7 yıl
mBenJi
darqshade
rainblackk
engurlu
danGerfuLL
Protoculture
salagil Su anda yeni aldigim motorola atrixden yaziyorum. Maalesef androidden su anda ekli olan videoyu izleyemiyorum. Umarim mozilla bu tip sorunları olmayan bir isletim sistemi yapar
Şu an Xperia Neodan yazıyorum, videoyu sorunsuz izledim.
neo Vde sorunsuz.
Galaxy s de de sorunsuz ve akici
asus eee pad transformer sorunsuz
galaxy s2 ile de sorunsuz izleyebiliyorum...
Acer liqued e sorunsuz

abaküsle sorunsuz.
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DH Misafiri 7 yıl
fiyatlar iyi olursa kullanırız.
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ercnshn 7 yıl
Siz daha bir şey yapılmadan önünü kapayın sonra Türkiye neden böyle. Örnek verecek olursak türk fps oyunu yapılacaktı Yok call of duty çakması olmuş yok battlefield alırım daha iyi bilmem ne
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Korkunç Abdul 7 yıl
Ram canavarı olmasın buda :D
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MURATSPLAT 7 yıl
Ulan nihayet javadan kurtuluyoruz. Süper bir haber.
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tanreall 7 yıl
FTHBRK28
o kadar saçma bi işletim sistemi olmuşki:multitouch özelliği olan bir telefonda bile multitouch kullanılmıyor,1.2 ghz lik işlemcisi ile takılmalar yaşanıyor vs. sana puanım 0 kanka!

Bu post ile rekora koşarsın sen. DH'in sana puanı sıfır sanırım "kanka!"
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Silent Guardian 7 yıl
Fuara çıkıyorsun ve işletim sistemin donuyor.Hemde İşlemcisi A9 tabanlı güçlü bir telefonda.Keşke bu sene katılmayıp,sistemi geliştirip bir dahaki sene katılsalardı.Kötü bir izlenim bıraktı bende.
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Thomassee 7 yıl
darqshade
rainblackk
engurlu
danGerfuLL
Protoculture
salagil Su anda yeni aldigim motorola atrixden yaziyorum. Maalesef androidden su anda ekli olan videoyu izleyemiyorum. Umarim mozilla bu tip sorunları olmayan bir isletim sistemi yapar
Şu an Xperia Neodan yazıyorum, videoyu sorunsuz izledim.
neo Vde sorunsuz.
Galaxy s de de sorunsuz ve akici
asus eee pad transformer sorunsuz
galaxy s2 ile de sorunsuz izleyebiliyorum...

galaxy s3 ile de sorunsuz izleniyor...
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RaymondSerway 7 yıl
güzel bir gelişme tam sürümü çıktığı zaman bunuda tizen ide deniyecem mutlaka
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alpa07 7 yıl
Erdi abi sürekli olarak şu an geliştirme aşamasında diyor bizim forumdaşlar iğrenç diyor.Örnek olarak Sen annenin karnındayken mi öğrendin pc kullanmayı.İleride iyi bir işletim sistemi olur
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wustti 7 yıl
yahu tamam yap geliştir güzel bi çalışma da bari biraz bişeye benzetip öyle gösterin fuarlarda vs. bazıları yok beta bu ondan siz anlamazsınız filan havasına girmiş kardeşim tamam da şimdi türkiye de yerli araba üretecek ilk prototip diye tahta teker mi taksın belli bi yöntem var altyapı var sonuçta kendin bi teker lastik üretip takarsın en azından yürüyen bi araba çıkarıp dersinki aha da ben yaptım ama daha iyi olacak bu henüz prototip o zaman eyvallah ama bakıyorum işletim sistemi galakxy s2 de çalışamıyor tamam şu anda diğerleriyle kıyaslanamaz ama belli bi seviyeyi de aşması lazım
sonuç olarak iyi bi gelişme yeni bi yazılım filan ama bence yanlış zamanda gösterilmiş en azından biraz daha kullanılabilitesi arttırıldıktan sonra duyurulsaymış daha büyük sükse yapardı...
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