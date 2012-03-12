Mozilla'nın mobil işletim sistemi Boot to Gecko'dan ilk izlenimler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mozilla akıllı telefonlar için geliştirdiği mobil işletim sistemi Boot to Gecko'yu tanıttı. Akıllı telefonlar için geliştirilen yeni işletim sistemini, Samsung Galaxy S II üzerinde deneme şansı yakaladık. Düşük maliyetli telefonların hedeflendiği işletim sisteminden ilk detaylar bu videoda.
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Olayı özetlemişsin aslında.İlginçtir hatta çok ilginçtir ve hatta aklım falan gerçekten almıyor.Teknolojinin gelişmesinden bu denli rahatsız olan başka bir millet varmıdır merak ediyorum.Ve eminim yoktur.Apple firmasının tekelleşmesine karşı çıkanlar,durum tüketici lehine gelişmeler olunca bilişim mühendisi kesiliyolar.
2 ve 4 çekirdekli işlemciler:Napıcaz o kadar çekirdeği çitleriz artık.Çok gereksiz.
41 mp kameralı telefon:İmkansız gereksiz gider fotoğraf makinası alırım.
Yeni işletim sistemi:Android ve ios varken ne gerek var.Zaten alışverişi de carrefour ya da migros tan alın kipa ya ne gerek var.
Ve 4g Türkiyede.Nihayet LTE diye tabir edilen,geniş alan iletişim teknolojisi diye tabir edilen ve yüksek hızlarda veri aktarımlarıyla yaşamımızı farklılaştıracağını düşündüğümüz 4g hizmete başladı...
Türklerin yorumu:Çok gereksiz,napıcaz 50mb hızla dakika başı filmmi indiricez.Önce 3g hizmetini doğru düzgün verin.Telefon çekmiyo.
Yani tekrar söylüyorum yeni olan herşeyden bu kadar rahatsız ve üretmeyen bir toplum gerçekten başka bi yerde olamaz.Beni bir aklı selim insan dahi anladıysa bana fazlasıyla yeter.iyi akşamlar..
Sanırım alpha seviyesinde olduğunu duymadınız daha geliştirme aşamasında ve bu halde olması gayet doğal.