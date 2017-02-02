Mozilli Vakfı'nın eski mühendisinden antivirüs yazılımları uyarısı

Mozilla’nın eski geliştiricisi blogunda yayınladığı yazıda çarpıcı iddialara yer verdi. Robert O’Callahan’a göre kullanıcıların bilgisayarlarının güvenliğini emanet ettikleri yazılımlar, sistemde çeşitli güvelik zaafiyetlerine sebep olabiliyor. Yazılım geliştiricisinin iddiasına göre eğer işletim sisteminiz Windows 7 ve üzeriyse bir de güncelleştirmeleri ihmal etmeyen bir kullanıcı iseniz antivirüs kullanmanıza gerek yok zira Microsoft’un kendi güvenlik yazılımı sistemin güvenliğini sağlamak için oldukça yeterli.

Google Project Zero

Öte yandan O’Callahan yazısında Microsoft’un yazılımı dışındaki antivirüs yazılımlarının kullanıcıların güvenliğinde pek de bir iyileşme sağlamadığını belirtmiş. Bununla birlikte yazılım mühendisinin öne sürdüğü bir diğer kanıt ise Google’ın Project Zero’da listelenen antivirüs ürünlerinin hataları. Öte yandan bu hatalar sadece bu ürünlerin bir çok zaafiyete sebep olduğunu değil aynı zamanda geliştiricilerin de standart güvenlik uygulamalarını takip etmediklerini de gösterir.

Güvenlik Sistemlerini Alt Üst Edebiliyorlar

Yazıda bunun yanı sıra antivirüs programlarının yazılım ekosistemini zehirlediği de belirtilmiş. Çünkü bu uygulamalar sistemde adeta istilacı bir tutum sergiliyor ve kötü yazılmış olan kodları tarayıcı geliştiricilerinin ve diğer geliştiricilerin kendi güvenlik sistemlerini geliştirmelerini ciddi bir şekilde zorlaştırıyor. Örneğin Microsoft’un tam manasıyla Vista sürümüyle hayata geçirdiği temel bir koruma sağlayan ASLR özelliği’ni (Sistem DLL dosyaları RAM’de bilgisayar her çalıştırıldığında farklı bir noktaya yerleştirilir ki bu sayede sistem zararlı yazılımlara karşı bir nebze daha güvenli hale gelmiş oluyor.) bir çok antivirüs geliştiricisi ilk günlerde kendi ASLR engelli DLL dosyalarını Firefox’un işlemlerine ekleyerek bozdu. Bir kaç kez de antivirüs yazılımı Firefox’un önemli güvenlik güncelleştirmelerini almasını engellemiş. Bu yüzden geliştiriciler zamanlarının önemli bir kısmını antivirüs kaynaklı çökmeleri ve güvenlikte şimdiki iyileştirmeleri yapmak için harcamış.

Dert Yanamıyorlar

Geliştiricinin dem vurduğu bir başka sorun ise yazılım geliştiren firmaların antivirüs geliştiricilerinin işbirliğine ihtiyaç duymalarından ötürü bu sorunlardan dert yanamaması. Öyle ki O’Callahan’a göre antivirüs’ten dolayı şayet sizin yazılımınız çökerse kullanıcılar sorunu sizde arar hatta yazılımınız yine aynı sebepten şişerse veya hantallaşırsa sorun yine sizden bilinir. O’Callahan’ın yazısına antivirüs geliştiricilerinin tepkisinin ne olacağı ise merak konusu.

http://www.guru3d.com/news-story/uninstall-antivirus-software-vendors-are-terrible.html