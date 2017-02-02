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Mozilli Vakfı'nın eski mühendisinden antivirüs yazılımları uyarısı

Mozilla Vakfı'nın eski bir mühendisi, kişisel blogunda yayınladığı paylaşım ile antivirüs firmalarının canını biraz sıkacağa benziyor. İddiası bu yazılımların göründüğü kadar masum olmadığı yönünde.
2 yıl
3,3b
1
16
Anti Virus
Metehan Göktaş
Yazar
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Mozilla’nın eski geliştiricisi blogunda yayınladığı yazıda çarpıcı iddialara yer verdi. Robert O’Callahan’a göre kullanıcıların bilgisayarlarının güvenliğini emanet ettikleri yazılımlar, sistemde çeşitli güvelik zaafiyetlerine sebep olabiliyor. Yazılım geliştiricisinin iddiasına göre eğer işletim sisteminiz Windows 7 ve üzeriyse bir de güncelleştirmeleri ihmal etmeyen bir kullanıcı iseniz antivirüs kullanmanıza gerek yok zira Microsoft’un kendi güvenlik yazılımı sistemin güvenliğini sağlamak için oldukça yeterli.

Google Project Zero

Öte yandan O’Callahan yazısında Microsoft’un yazılımı dışındaki antivirüs yazılımlarının kullanıcıların güvenliğinde pek de bir iyileşme sağlamadığını belirtmiş. Bununla birlikte yazılım mühendisinin öne sürdüğü bir diğer kanıt ise Google’ın Project Zero’da listelenen antivirüs ürünlerinin hataları. Öte yandan bu hatalar sadece bu ürünlerin bir çok zaafiyete sebep olduğunu değil aynı zamanda geliştiricilerin de standart güvenlik uygulamalarını takip etmediklerini de gösterir.

Güvenlik Sistemlerini Alt Üst Edebiliyorlar

Yazıda bunun yanı sıra antivirüs programlarının yazılım ekosistemini zehirlediği de belirtilmiş. Çünkü bu uygulamalar sistemde adeta istilacı bir tutum sergiliyor ve kötü yazılmış olan kodları tarayıcı geliştiricilerinin ve diğer geliştiricilerin kendi güvenlik sistemlerini geliştirmelerini ciddi bir şekilde zorlaştırıyor. Örneğin Microsoft’un tam manasıyla Vista sürümüyle hayata geçirdiği temel bir koruma sağlayan ASLR özelliği’ni (Sistem DLL dosyaları RAM’de bilgisayar her çalıştırıldığında farklı bir noktaya yerleştirilir ki bu sayede sistem zararlı yazılımlara karşı bir nebze daha güvenli hale gelmiş oluyor.) bir çok antivirüs geliştiricisi ilk günlerde kendi ASLR engelli DLL dosyalarını Firefox’un işlemlerine ekleyerek bozdu. Bir kaç kez de antivirüs yazılımı Firefox’un önemli güvenlik güncelleştirmelerini almasını engellemiş. Bu yüzden geliştiriciler zamanlarının önemli bir kısmını antivirüs kaynaklı çökmeleri ve güvenlikte şimdiki iyileştirmeleri yapmak için harcamış.

 
Mozilli Vakfı'nın eski mühendisinden antivirüs yazılımları uyarısı

Dert Yanamıyorlar

Geliştiricinin dem vurduğu bir başka sorun ise yazılım geliştiren firmaların antivirüs geliştiricilerinin işbirliğine ihtiyaç duymalarından ötürü bu sorunlardan dert yanamaması. Öyle ki O’Callahan’a göre antivirüs’ten dolayı şayet sizin yazılımınız çökerse kullanıcılar sorunu sizde arar hatta yazılımınız yine aynı sebepten şişerse veya hantallaşırsa sorun yine sizden bilinir. O’Callahan’ın yazısına antivirüs geliştiricilerinin tepkisinin ne olacağı ise merak konusu.

http://www.guru3d.com/news-story/uninstall-antivirus-software-vendors-are-terrible.html Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Forumda antivirüs kullanmayın deyip aynılarını söyleyince sürekli senin bilgisayarın şimdi virüs doludur farkında bile değilsindir tepkisiyle karşılaşıyorum.
Düzenli güncellemesini yapan ve internetde neye nereden ulaşcağını iyi bilen bir kullanıcının kesinlikle antivirüs denilen saçmalıkları kullanmasına gerek yok.
Forumda antivirüs kullanmayın deyip aynılarını söyleyince sürekli senin bilgisayarın şimdi virüs doludur farkında bile değilsindir tepkisiyle karşılaşıyorum.
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Amd64x2 2 yıl
Solus OS, Mint, Elementary OS, Debian, Fedora uzaaaaar gider daha da olmadı Ubuntu... Ne antivirüsü kardeşim. (Suse'yi anmazsak çok ayıp olurdu)
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Ejihov 2 yıl
Kısaca Windows Defender yeterli. Aksini iddia eden ya korkaktır ya da antivirüs satıcısıdır.
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Neptunmavisi 2 yıl
Bu haberi okurken bir kez daha Linux'un virusler konusunda daha guvenli oldugunu farkettim. Linux'a virusler etki etmez, Linux ve virus'ler konusunda şu e-dergi'ye bakınız. enixma.org/...
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-BF8E9B238 2 yıl Neptunmavisi
Neptunmavisi
Bu haberi okurken bir kez daha Linux'un virusler konusunda daha guvenli oldugunu farkettim. Linux'a virusler etki etmez, Linux ve virus'ler konusunda şu e-dergi'ye bakınız. enixma.org/...

Virüsler linuxa etki eder de neredeyse tüm virüsler windowsa özel yazıldığı için linuxta geçersiz durumda oluyorlar, exe çalışmıyor zaten.
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myhotyro 2 yıl
Donanımhaber kalitesini yerlerde süründürmek için özel çaba harcayanlardan kurulu heralde. Haberin üzerine gün geçmiş, yorumlarda tiye alanlarda çıkmış ama haber başlığında hala "Mozilli Vakfı" yazıyor.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
tüm kıyamet zaten RAM içinde kopuyor denilse yeridir !
çünkü ! aynı hafta sonu gazete ekindeki cembel bulmaca misali
işte bizim bildiğimiz RAM 'in içide aynı böyle !
aynı çengel bulmacadaki bir harfi değiştirince bulmaca bir yerden sonra çıkmaza girmesi doğru anahtarları bulamaması misali bilgisayar sistemlerinin en zayıf yeri en kolay müdahale alanı olan ram üzerindedir !
ve dahası bir işletim sistemi içinde neredeyse 100 lerce DLL veya benzeri bir sistem denetim dosyası var, var ama bunların hepsini tek bir kişi yazmadığı için;
aynı hafta sonu ekindeki cembel bulmacadaki siyah kare kutucuklar misali sistem kaynaklarında karadelikler açan bir çok durum var ki ;
özetle şu an insan eliyle tek bir programcının yazamadığı bir işletim sistemi var
ve sistem için hata ayıklamaları gene insan eliyle yapılmaya çalışılsa da, mükkemel bir düzeltme yapılması teknik olarak insan eliyle mümkün değil ! çünkü deneme yanılma tekrar yazıp derleme süreçleri programlama kodlarının bu kadar kompleks bir hale gelmesi ile iş daha karışık bir hale geldi aynı perşembe pazarı misali ne ararsan var, en iyi işletim sistemi bile linux dediğimiz şey sadece bir işletim sistemi çekirdeğinden başka bir şey değil !
özetle toparlamak gerekirse işletim sistemi çekirdeğinden en basit hesap makinesi uygulamasına kadar tüm program bir yapay zeka tarafından geliştirilmediği daha doğrusu hata düzeltmeleri yapılmadığı sürece ; sayıların sonsuzluğu misali
işletim sistemlerininde sürümlerinin sonu gelmeyecektir!
özetle insan zaten felsefi olarak hata yapmaya meyilli yaratılmıştır
ve haliyle yapacağı her şey de de bir hata elbet olacaktır.
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sosisvesalam 2 yıl
anti virüslerle uğraşacağınıza birkaç saatlik video ile kullanıcıları bilinçlendirin yeter
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umut_baris 2 yıl
Orjinal işletim sistemi, reklam engelleme eklentisi kullanın yeter.
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zdniz 2 yıl
Şuan bilgisayarımda V9 denen bi bela var Bitdefendır dan tut Kaspersky kadar alayını denedim hiç biri çözüm olmadı. Bilgisayarı kasmakdan başka bi halta yaradıkları yok.
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BekirTemel 2 yıl
Yahu zaten saçma sapan sitelere girmeyen, sahte programlar indirmeyen kişiye virüs bulaşması çok zor olsa gerek.
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s_mail 2 yıl
anasayfa haber başlığında mozilli yazılmış. Esnerken gördüm. Gülmekten esneyemedim :(
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl s_mail
s_mail
anasayfa haber başlığında mozilli yazılmış. Esnerken gördüm. Gülmekten esneyemedim :(

Nazilli kaymakamının şok edici iddiaları
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Eeltorm 2 yıl
Virüs programları bilgisayarı yavaşlatıyor HDDyi eskitiyor sürekli tarayarak. Hayatımda hiç kullanmadım. Windows 10 güvenli bir işletim sistemi zaten güncel tutuyorum. Ne yüklediğine bakıp, dikkat edip, bilmediğin programları yüklemezsen bilgisayara virüs girmiyor zaten. Bilinçli kullanıcı olmak lazım bu kadar basit.
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windows 10, Firefox ve
5 etiket daha windows 7 antivirüs Anti Virus Yazılım Metehan Göktaş
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