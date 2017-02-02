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Lityum iyondan 2 kat daha fazla kapasiteli, patlama riski olmayan pil geliştirildi

Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar lityum iyon piller gibi patlama riski taşımayan, iki kat fazla enerji depolayabilen yüksek kapasiteli ve güvenli bir pil teknolojisi geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lityum iyondan 2 kat daha fazla kapasiteli, patlama riski olmayan pil geliştirildi
Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli otomobiller veya diğer şarj edilebilir elektronik cihazların çoğu lityum iyon pillerden güç alıyorlar. Maalesef Samsung ve HP gibi şirketler de farkında ki yapısal bütünlüğünü etkileyen herhangi bir imalat hatası lityum iyon piller için büyük tehlike oluşturabiliyor.
Bugünün lityum iyon pillerinde, anot ve katot tabakaları arasında oldukça yanıcı bir sıvı elektrolit ve gözenekli materyal katmanı bulunuyor. Ve eğer bu sıvı açığa çıkarsa ya da başka bir şekilde tehlikeye girerse, piller alev alıp patlayabiliyorlar. Pil gelişimindeki en önemli nokta; patlama riski olmadan uygun maliyetli, verimli, uçucu olmayan bir elektrolit maddenin oluşturulabilmesi. Ve Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bilmeceyi çözmüş olabilirler.
Malzeme Bilimi Profesörü ve eski plastik mühendisi Mike Zimmerman ve ekibi, dayanıklı, hafif bir katı plastik elektrolit malzemesi oluşturdu. Zimmerman'ın iyonik pilinde yanıcı sıvı yerine kullanılan bu plastik film parçası elektrolit görevi görüyor. Piller, Çarşamba günü popüler bilim konularını işleyen Nova isimli TV programında yayınlanacak "Search for the Superbattery" adlı özel bir bölümde sergilenecek.
Ayrıca Bkz. "LG G6'nın prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı"
Aşağıda yer alan videoyla da izleyebileceğiniz gibi Demo oldukça etkileyici. Neredeyse birkaç iskambil kartı kalınlığındaki pil, bir iPad'e bağlanıyor. Daha sonra ise tam ortasına bir tornavida saplıyorlar. Buna rağmen hiçbir patlama, kıvılcım, alev alma veya herhangi bir kötü sonuç yaşanmıyor. Ayrıca daha sonra iPad'in aynı pille çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Araştırmacılar yeni pilleri günümüz akıllı telefonlarıyla neredeyse aynı voltaja ihtiyaç duyan bir dizi LED'e bağlayarak da test ettiler. İyonik pil makasla parçalandığında bile LED'ler tüm süre boyunca yanık kalmayı başarıyor.
Yeni pil teknolojisinin tek faydası daha güvenilir olması değil. Zimmerman'ın iyonik pilleri lityum iyon pillerden farklı olarak gerçek lityum metali kullanıyor ve bu da iki kat fazla enerji depolayabilmelerini sağlıyor. Bununla birlikte, piller henüz piyasaya çıkmaya hazır durumda değil. Zimmerman hala yapılacak çok sayıda güvenilirlik testinin bulunduğunu söylüyor. Pillerin seri üretime girebilmesi için gerekli olan üretim tekniklerinin ölçeklendirilmesi de sorunlara yol açabilir. Ancak ekip kalan engelleri atlatabileceklerine inanıyor.
[vimeo=https://vimeo.com/190245545]
http://hothardware.com/news/researcher-develops-ionic-battery-2x-energy-density Yorum Yaz
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veleciraptor 2 yıl en beğenilen
Yaklaşık 10 yıldır her pil teknolojisi üzerine yazılan makalenin sonuna aynı cümle ekleniyor: "Bununla birlikte, piller henüz piyasaya çıkmaya hazır durumda değil."
Sonuç, onlarca farklı pil teknolojisi haberi ve bir türlü egemenliği sona ermeyen lityum-iyon pil teknolojisine mahkumiyet. Kurban kesecem artık şu teknolojilerden birisi gerçeğe dönüşürse
Yaklaşık 10 yıldır her pil teknolojisi üzerine yazılan makalenin sonuna aynı cümle ekleniyor: "Bununla birlikte, piller henüz piyasaya çıkmaya hazır durumda değ...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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darkaura 2 yıl veleciraptor
veleciraptor

Yaklaşık 10 yıldır her pil teknolojisi üzerine yazılan makalenin sonuna aynı cümle ekleniyor: "Bununla birlikte, piller henüz piyasaya çıkmaya hazır durumda değil."

Sonuç, onlarca farklı pil teknolojisi haberi ve bir türlü egemenliği sona ermeyen lityum-iyon pil teknolojisine mahkumiyet. Kurban kesecem artık şu teknolojilerden birisi gerçeğe dönüşürse

bir seyi lab ortaminda uretip yapmak cok farkli sey, endustriyel olcekde ucuza uretip kullanima sunabilmek, sahada kullanabilmek cok farkli sey. bugun kullandigimiz yeni sandigimiz pek cok teknoloji 50lerde, 60larda lablarda yapilmis, test edilmis seyler. en basitinden oledin gecmisi 60lara kadar uzanir ama kullanilabilir bir urun haline gelmesi ancak 2binleri buldu. bilgisayar teknolojisi burda cok yaniltici rol oynuyor. ayni silikon teknolojisi surekli ufaltilarak hizlar 18 ayda bir ikiye katlandi. buda tum teknolojilerin bu hizla ilerleyebildigi iluzyonunu yaratiyor. oyle degil ne yazikki. temelden yenilikci bir teknolojiden bahsesiyorsak gercek kullanima girebilmesi 10larca yil alabiliyor.
veleciraptorYaklaşık 10 yıldır her pil teknolojisi üzerine yazılan makalenin sonuna aynı cümle ekleniyor: "Bununla birlikte, piller henü...
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DH Misafiri 2 yıl
piller herkes daha çok kapasiteli, daha hızlı dolan, dahaya dayanıklı bir pil geliştiriyor yıllardır ama bize bi gram faydası olmuyor çünkü nedense hiç üretildiklerine şahit olamıyoruz.
tıpkı telekom tekelinin kalkması, internetin ucuzlaması, emeklinin promosyon alması, ülkeye demokrasi gelmesi gibi görmeden, yaşamadan, elimize almadan inanmamamız gereken türden haberler. bu çeşit çeşit pillerden birinin seri üretimine geçilirse onun haberini yapın da bir anlamı olsun.
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Major König 2 yıl
Umarım gelir
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Overclockmanyagı 2 yıl
Trump'ın seçim öncesi vaatleri bize daha yeni geliyor
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Alpha Centauri 2 yıl
bıktık bu masallardan
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Deeper 2 yıl
Pil teknolojisi gelişimleri önemli. Ama arkadaşların da dediği gibi, "Henüz üretim aşamasını sağlayacak kriterlerde değil" açıklamalarını duymaktan sıkıldık.
Bunu yaparsa yine Musk dayı yapar :D
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crywolf35 2 yıl
10 senedir hep aynı masal.pili bulduk ama piyasaya çıkmaya hazır değil.ne zaman hazır olur?hayırlısı be gülüm.
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L.o.T.u.S 2 yıl
Biz görebilirmiyiz. HAYIR
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ardicli2000 2 yıl
Videodaki gösterim efsane. Herif pili ikiye kesti yine de çalışıyor arkadaş :))
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rcelik21 2 yıl
Adamlarin universteleri nelerle ugrasiyor sadece diploma mercii degil
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rakanishu 2 yıl
... ama kuyu suyuymuş, içilmiyormuş.
Bir kere de üretime geçin de duyurum şu piileri, yalancı çobanlar sizi.
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