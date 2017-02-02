Lityum iyondan 2 kat daha fazla kapasiteli, patlama riski olmayan pil geliştirildi

Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli otomobiller veya diğer şarj edilebilir elektronik cihazların çoğu lityum iyon pillerden güç alıyorlar. Maalesef Samsung ve HP gibi şirketler de farkında ki yapısal bütünlüğünü etkileyen herhangi bir imalat hatası lityum iyon piller için büyük tehlike oluşturabiliyor.

Bugünün lityum iyon pillerinde, anot ve katot tabakaları arasında oldukça yanıcı bir sıvı elektrolit ve gözenekli materyal katmanı bulunuyor. Ve eğer bu sıvı açığa çıkarsa ya da başka bir şekilde tehlikeye girerse, piller alev alıp patlayabiliyorlar. Pil gelişimindeki en önemli nokta; patlama riski olmadan uygun maliyetli, verimli, uçucu olmayan bir elektrolit maddenin oluşturulabilmesi. Ve Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bilmeceyi çözmüş olabilirler.

Malzeme Bilimi Profesörü ve eski plastik mühendisi Mike Zimmerman ve ekibi, dayanıklı, hafif bir katı plastik elektrolit malzemesi oluşturdu. Zimmerman'ın iyonik pilinde yanıcı sıvı yerine kullanılan bu plastik film parçası elektrolit görevi görüyor. Piller, Çarşamba günü popüler bilim konularını işleyen Nova isimli TV programında yayınlanacak "Search for the Superbattery" adlı özel bir bölümde sergilenecek.

Ayrıca Bkz.

"LG G6'nın prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı"

Aşağıda yer alan videoyla da izleyebileceğiniz gibi Demo oldukça etkileyici. Neredeyse birkaç iskambil kartı kalınlığındaki pil, bir iPad'e bağlanıyor. Daha sonra ise tam ortasına bir tornavida saplıyorlar. Buna rağmen hiçbir patlama, kıvılcım, alev alma veya herhangi bir kötü sonuç yaşanmıyor. Ayrıca daha sonra iPad'in aynı pille çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Araştırmacılar yeni pilleri günümüz akıllı telefonlarıyla neredeyse aynı voltaja ihtiyaç duyan bir dizi LED'e bağlayarak da test ettiler. İyonik pil makasla parçalandığında bile LED'ler tüm süre boyunca yanık kalmayı başarıyor.

Yeni pil teknolojisinin tek faydası daha güvenilir olması değil. Zimmerman'ın iyonik pilleri lityum iyon pillerden farklı olarak gerçek lityum metali kullanıyor ve bu da iki kat fazla enerji depolayabilmelerini sağlıyor. Bununla birlikte, piller henüz piyasaya çıkmaya hazır durumda değil. Zimmerman hala yapılacak çok sayıda güvenilirlik testinin bulunduğunu söylüyor. Pillerin seri üretime girebilmesi için gerekli olan üretim tekniklerinin ölçeklendirilmesi de sorunlara yol açabilir. Ancak ekip kalan engelleri atlatabileceklerine inanıyor.

http://hothardware.com/news/researcher-develops-ionic-battery-2x-energy-density

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

[vimeo=https://vimeo.com/190245545]