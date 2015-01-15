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Mugen'den Galay Note 4 için şarjlı kılıf

4 yıl
4b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mugen'den Galay Note 4 için şarjlı kılıf

Yanında harici bir şarj istasyonu gezdirmek istemeyenler için en iyi çözüm elbette dahili bataryaya sahip şarjlı kılıflar oluyor. Bu sınıfta sürekli yeni ürünler görmek mümkün. Buna son örnek ise Mugen'den geldi.

Mugen'in Galaxy Note 4 için geliştirdiği HLI-N910XL seri numaralı şarjlı kılıf barındırdığı 6640mAh gücündeki bataryası ile kullanıcılara iki tam şarj imkanı daha veriyor. Cihazın güç tasarruf modu da hesaba katıldığında kılıf ile birlikte günlerce prize bağlı kalmadan kullanım mümkün olacak. 

Kılıf cihazın arka kapağının yerini alıyor ve kısmen de olsa koruma sağlıyor. Ayrıca NFC desteği ve Qi kablosuz şarj standardına uyumluluk da kılıfın iki önemli artısı olarak dikkat çekiyor. Kılıfta bir de entegre mini stand yer alıyor. Ürün 89.50$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://mugen.co/mugen-power-6640mah-extended-battery-for-samsung-galaxy-note-4-with-battery-door.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Takoz
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batarya zayıf 4 yıl
Yedek bataryam var mutluyum. Böyle bir şey asla kullanmam.
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Gece772 4 yıl
Güzelll
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smart1978 4 yıl
Iphone icin cikartilmis bir fikri Samsung gibi degistirilebilir batarya olduguna hakaret misali boyle urunler gercekten tuhaf. Batarya yedegi varsa degistirip cihazi acmak 2 dakika .
Kimse boyle asiri kaba kalin gorunumlu bir batarya almaz. Daga filan ciksa dahi .
Samsung Note 4 te hizli sarj da var. O yuzden bu tur kaba takoz aksesuarlar pratik ve mantikli degil.
Pahali da .
Apple gibi degisitirilemez olanlar icin mantikli olabilir ama yine de cok kalin.
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damn2u 4 yıl
Çok gereksiz bir olay. Samsung zaten Extra battery kit adı altında yedek batarya ve şarj istasyonu bir arada olan ürün paketini satıyor.
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bartman 4 yıl
Arkadaşlar editör Ekrem'e hususi bir yaklaşımım yok. Ancak yapılan haberlerin daha dikkatli yapılması gerekiyor. Burası bir teknolji sayfası. Ve takip eden kişiler de teknolojiyi yakından takip edip anlayan insanlar. Bu tip hatalar çok sırıtıyor maalesef.
Hata ise şu; bu ürün bir şarjlı kılıf değil, Extended Battery. Yani orjinal bataryayı çıkartıp yerine bu bataryayı takıyorsunuz. Boyutu da normal bataryadan yaklaşık 2 kat daha büyük olduğu için, doğal olarak normal kılıfını kullanamıyorsunuz. Ve yanında gelen kılıfı takıyorsunuz. Şarjlı kılıf ile büyütülmüş batarya arasında dağlar kadar fark var. Verilen linkin uzantısında bile extended yazıyor.
Geçen gün Parrot firması için insansız hava araçlarıyla tanınan firma diye bahsedildi. Parrot araç içi bluetooth ürünleri ile tanınan sonrasında ise rc kumandalı quadrocopter ürünleri de üretmeye başlamış çok yönlü bir firmadır. İnsansız hava araçları ile ilgisi yoktur.
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Fenomenon 4 yıl
Anti-ekremciler yine konuyu basmış. Kılıfı Ekrem mi üretiyor bu neyib kafası :)
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umut_baris 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

Anti-ekremciler yine konuyu basmış. Kılıfı Ekrem mi üretiyor bu neyib kafası :)

Ekrem olsun taştan olsun.
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Leskodjer 4 yıl
89$a 2 tane daha batarya alınır montun iç cebine atılır. Bu ne böyle telefon olmuş yat gibi, bu tarz ürünleri anca değiştirelemeyen bataryası olan cihazlarda kullanmak mantıklı.
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TEKİN 1881 4 yıl Leskodjer
Pachenkov
89$a 2 tane daha batarya alınır montun iç cebine atılır. Bu ne böyle telefon olmuş yat gibi, bu tarz ürünleri anca değiştirelemeyen bataryası olan cihazlarda kullanmak mantıklı.

Çok doğru söylediniz.

Yanında batarya taşımak varken ne gerek var böyle bir icada. Ama bu kılıf iphone 6 ya iyi gider
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Bildiğin gemi olmuş o. Gereksiz bence ama alna saygı duyarız tabi
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woozer 4 yıl
note 4 ün bataryası değiştirebiliyor kılıf almaktansa ekstra bir batarya alıp onu taşımak bence daha mantıklı hem daha ucuz hemde hem de telefonu fazladan kalınlaştırmamış olursunuz
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Guest Account 4 yıl woozer
woozer

note 4 ün bataryası değiştirebiliyor kılıf almaktansa ekstra bir batarya alıp onu taşımak bence daha mantıklı hem daha ucuz hemde hem de telefonu fazladan kalınlaştırmamış olursunuz

ekrem71 in haberlerinin mantığı budur. mantık yok.
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Master_Evil 4 yıl woozer
woozer

note 4 ün bataryası değiştirebiliyor kılıf almaktansa ekstra bir batarya alıp onu taşımak bence daha mantıklı hem daha ucuz hemde hem de telefonu fazladan kalınlaştırmamış olursunuz

aynen al bi battery pack rahat et
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