Mugen'den Galay Note 4 için şarjlı kılıf





Yanında harici bir şarj istasyonu gezdirmek istemeyenler için en iyi çözüm elbette dahili bataryaya sahip şarjlı kılıflar oluyor. Bu sınıfta sürekli yeni ürünler görmek mümkün. Buna son örnek ise Mugen'den geldi.





Mugen'in Galaxy Note 4 için geliştirdiği HLI-N910XL seri numaralı şarjlı kılıf barındırdığı 6640mAh gücündeki bataryası ile kullanıcılara iki tam şarj imkanı daha veriyor. Cihazın güç tasarruf modu da hesaba katıldığında kılıf ile birlikte günlerce prize bağlı kalmadan kullanım mümkün olacak.





Kılıf cihazın arka kapağının yerini alıyor ve kısmen de olsa koruma sağlıyor. Ayrıca NFC desteği ve Qi kablosuz şarj standardına uyumluluk da kılıfın iki önemli artısı olarak dikkat çekiyor. Kılıfta bir de entegre mini stand yer alıyor. Ürün 89.50$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://mugen.co/mugen-power-6640mah-extended-battery-for-samsung-galaxy-note-4-with-battery-door.html