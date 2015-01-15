Mugen'den Galay Note 4 için şarjlı kılıf

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Yanında harici bir şarj istasyonu gezdirmek istemeyenler için en iyi çözüm elbette dahili bataryaya sahip şarjlı kılıflar oluyor. Bu sınıfta sürekli yeni ürünler görmek mümkün. Buna son örnek ise Mugen'den geldi.
Mugen'in Galaxy Note 4 için geliştirdiği HLI-N910XL seri numaralı şarjlı kılıf barındırdığı 6640mAh gücündeki bataryası ile kullanıcılara iki tam şarj imkanı daha veriyor. Cihazın güç tasarruf modu da hesaba katıldığında kılıf ile birlikte günlerce prize bağlı kalmadan kullanım mümkün olacak.
Kılıf cihazın arka kapağının yerini alıyor ve kısmen de olsa koruma sağlıyor. Ayrıca NFC desteği ve Qi kablosuz şarj standardına uyumluluk da kılıfın iki önemli artısı olarak dikkat çekiyor. Kılıfta bir de entegre mini stand yer alıyor. Ürün 89.50$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
http://mugen.co/mugen-power-6640mah-extended-battery-for-samsung-galaxy-note-4-with-battery-door.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimse boyle asiri kaba kalin gorunumlu bir batarya almaz. Daga filan ciksa dahi .
Samsung Note 4 te hizli sarj da var. O yuzden bu tur kaba takoz aksesuarlar pratik ve mantikli degil.
Pahali da .
Apple gibi degisitirilemez olanlar icin mantikli olabilir ama yine de cok kalin.
Hata ise şu; bu ürün bir şarjlı kılıf değil, Extended Battery. Yani orjinal bataryayı çıkartıp yerine bu bataryayı takıyorsunuz. Boyutu da normal bataryadan yaklaşık 2 kat daha büyük olduğu için, doğal olarak normal kılıfını kullanamıyorsunuz. Ve yanında gelen kılıfı takıyorsunuz. Şarjlı kılıf ile büyütülmüş batarya arasında dağlar kadar fark var. Verilen linkin uzantısında bile extended yazıyor.
Geçen gün Parrot firması için insansız hava araçlarıyla tanınan firma diye bahsedildi. Parrot araç içi bluetooth ürünleri ile tanınan sonrasında ise rc kumandalı quadrocopter ürünleri de üretmeye başlamış çok yönlü bir firmadır. İnsansız hava araçları ile ilgisi yoktur.
Ekrem olsun taştan olsun.
Çok doğru söylediniz.
Yanında batarya taşımak varken ne gerek var böyle bir icada. Ama bu kılıf iphone 6 ya iyi gider
ekrem71 in haberlerinin mantığı budur. mantık yok.
aynen al bi battery pack rahat et