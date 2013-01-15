Mushkin, 480 GB kapasiteli mSATA SSD modeli Atlas'ın satışına başladı

Veri depolama alanının önemli oyuncularından Mushkin, 480 GB'lık kapasiteyi mSATA form faktörüyle buluşturan Atlas'ın ABD'de satışına başladığını açıkladı. Şu anda 449.99$ fiyat etiketiyle satılmakta olan mSATA SSD, firmanın Atlas serisinin en yüksek kapasiteli üyesi ünvanını taşıyor.



Kısaca hatırlatmak gerekirse, SandForce SF-2281 kontrolcüye, SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğine ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına ev sahipliği yapan Atlas, saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 425 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 78.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 30.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına çıkabiliyor.



Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak tespit edilen Atlas, çalışma esnasında 3 watt; boş durumda ise yalnızca 1 watt enerji harcıyor. Düşük enerji sarfiyatıyla ve ufak boyutlarıyla taşınabilir bilgisayarları hedef alan Atlas'ın, ocak ayı sonuna doğru dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.

