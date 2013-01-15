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Mushkin, 480 GB kapasiteli mSATA SSD modeli Atlas'ın satışına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Veri depolama alanının önemli oyuncularından Mushkin, 480 GB'lık kapasiteyi mSATA form faktörüyle buluşturan Atlas'ın ABD'de satışına başladığını açıkladı. Şu anda 449.99$ fiyat etiketiyle satılmakta olan mSATA SSD, firmanın Atlas serisinin en yüksek kapasiteli üyesi ünvanını taşıyor.
Kısaca hatırlatmak gerekirse, SandForce SF-2281 kontrolcüye, SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğine ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına ev sahipliği yapan Atlas, saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 425 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 78.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 30.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına çıkabiliyor.
Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak tespit edilen Atlas, çalışma esnasında 3 watt; boş durumda ise yalnızca 1 watt enerji harcıyor. Düşük enerji sarfiyatıyla ve ufak boyutlarıyla taşınabilir bilgisayarları hedef alan Atlas'ın, ocak ayı sonuna doğru dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.

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abdulmusavvir 6 yıl
315$ 480GB, amazon.com/...
Düşüş yok doğru ama fiyatlar dalgalanabilir, 279$'ı da belli aralıklarla görüyor, dip fiyat o.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Daha normalini alamadan bide mSATA çıktı başımıza
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Geçen sene yurtdışında 480 GB SSD'ler 279$'dı, bu sene 319$, bu meretlerin fiyatı düşmüyor.
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IceDeathR 6 yıl
zotacing
ABD fiyatı 449.99$ ise burada 2000$ olur sanırım. O yüzden güzel teknoloji ve haber ama ABDdekiler için.

Şu fiyat tahminleriniz yüzünden, Distribütörler demek ki fiyat beklentisi bu yönde, bizde satacağımız fiyattan biraz daha fazla fiyat çekebiliriz diyorlardır eminim...
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JoeyBane 6 yıl
msataların IOPS değerleri yakında daha da iyi yerlere gelecektir. O zaman raid 0 yapmak farz olur.
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zotacing 6 yıl
ABD fiyatı 449.99$ ise burada 2000$ olur sanırım. O yüzden güzel teknoloji ve haber ama ABD'dekiler için.
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