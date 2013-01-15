Mushkin, 480 GB kapasiteli mSATA SSD modeli Atlas'ın satışına başladı

Haber Editörü
Veri depolama alanının önemli oyuncularından Mushkin, 480 GB'lık kapasiteyi mSATA form faktörüyle buluşturan Atlas'ın ABD'de satışına başladığını açıkladı. Şu anda 449.99$ fiyat etiketiyle satılmakta olan mSATA SSD, firmanın Atlas serisinin en yüksek kapasiteli üyesi ünvanını taşıyor.
Kısaca hatırlatmak gerekirse, SandForce SF-2281 kontrolcüye, SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğine ve MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına ev sahipliği yapan Atlas, saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 425 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 78.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 30.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına çıkabiliyor.
Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak tespit edilen Atlas, çalışma esnasında 3 watt; boş durumda ise yalnızca 1 watt enerji harcıyor. Düşük enerji sarfiyatıyla ve ufak boyutlarıyla taşınabilir bilgisayarları hedef alan Atlas'ın, ocak ayı sonuna doğru dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.
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Düşüş yok doğru ama fiyatlar dalgalanabilir, 279$'ı da belli aralıklarla görüyor, dip fiyat o.
Şu fiyat tahminleriniz yüzünden, Distribütörler demek ki fiyat beklentisi bu yönde, bizde satacağımız fiyattan biraz daha fazla fiyat çekebiliriz diyorlardır eminim...