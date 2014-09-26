Müzik kontrolü sunan G-Shock GBA-400 modeli gelecek ay satışa çıkıyor





Casio'nun Bluetooth özellikli G-Shock serisine eklediği son model olan G-Shock GBA-400, geçen hafta itibariyle sadece Japonya'da satışa başlamıştı. Model global pazarlara da çıkacak.





G-Shock GBA-400 modeli Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak müzik oynatıcınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Ancak diğer modellerin aksine bu modelde bildirim yansıtma özelliği mevcut değil.





G'Mix uygulaması sayesinde müzik oynatıcının ses seviyesini ve parça sıralamasını değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca atanmış ekolayzır modları arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Bu geçişler sağ kısımda yer alan G'Mix Rotary Switch tekerleği ile yapılıyor.





Cihaz ayrıca SoundHound ile entegrasyon sağlamış. Casio saatleri için bir ilk olacak SoundHound özelliği G'Mix uygulaması ile çalışıyor. Kulağınıza çalınan herhangi bir melodiyi saatinize dinlettiğinizde akıllı telefon uygulaması üzerinden parçanın bilgilerini buluyor ve LCD ekranından size sunuyor.





G-Shock serisindeki uzun pil ömrü yine korunan özellikler arasında. Saati günde 4 saat Bluetooth bağlantılı olarak kullandığınızda pili size bir yıla yakın kullanım imkanı sunuyor.





Model iPhone 5S, 5C, 5 ve 4S ile Samsung Galaxy S5, S4 ve Note 3 modelleri ile tam uyumlu olarak çalışıyor ve 200$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/131089-casio-g-shock-gba-400-lets-you-edit-music-on-your-phone-from-your-wrist