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Müzik kontrolü sunan G-Shock GBA-400 modeli gelecek ay satışa çıkıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Müzik kontrolü sunan G-Shock GBA-400 modeli gelecek ay satışa çıkıyor

Casio'nun Bluetooth özellikli G-Shock serisine eklediği son model olan G-Shock GBA-400, geçen hafta itibariyle sadece Japonya'da satışa başlamıştı. Model global pazarlara da çıkacak. 

G-Shock GBA-400 modeli Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak müzik oynatıcınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Ancak diğer modellerin aksine bu modelde bildirim yansıtma özelliği mevcut değil. 

G'Mix uygulaması sayesinde müzik oynatıcının ses seviyesini ve parça sıralamasını değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca atanmış ekolayzır modları arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Bu geçişler sağ kısımda yer alan G'Mix Rotary Switch tekerleği ile yapılıyor. 

Cihaz ayrıca SoundHound ile entegrasyon sağlamış. Casio saatleri için bir ilk olacak SoundHound özelliği G'Mix uygulaması ile çalışıyor. Kulağınıza çalınan herhangi bir melodiyi saatinize dinlettiğinizde akıllı telefon uygulaması üzerinden parçanın bilgilerini buluyor ve LCD ekranından size sunuyor.

G-Shock serisindeki uzun pil ömrü yine korunan özellikler arasında. Saati günde 4 saat Bluetooth bağlantılı olarak kullandığınızda pili size bir yıla yakın kullanım imkanı sunuyor. 

Model iPhone 5S, 5C, 5 ve 4S ile Samsung Galaxy S5, S4 ve Note 3 modelleri ile tam uyumlu olarak çalışıyor ve 200$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak.  

http://www.pocket-lint.com/news/131089-casio-g-shock-gba-400-lets-you-edit-music-on-your-phone-from-your-wrist Yorum Yaz
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meego 4 yıl
en başta akıllı saat işine girmesi gereken marka ama nedense çok geç kaldı
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Allen_Bradley 4 yıl
ya bunun hem bildirim hem müzik kontrol hem de akrep yelkovanlı modeli çıksa hemen alırım

ama nedense öceki bluetooth modellerinde akrep yelkovan yoktu

bunda ise herşey var, mesaj, arayan, mail bildirimi filan yok
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s_mail 4 yıl
Hadi be yeni g-shock almıştım. bu üründe çok güzele benziyor :(
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Technotronic 4 yıl
Casio da yavaş yavaş akıllı saat işine giriyor.
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ozqur333 4 yıl
200 dolarsa eminönü tarafından 270 TL gibi bir fiyata satın alabilirsinizç
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s.holmes 4 yıl
tasarım çok güzel duruyor.. bence alınabilitesi yüksek..
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Mr.ED 4 yıl
G-Shock serileri çok hoşuma gidiyor
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kımyasal 4 yıl
Quartz + dijital saat,akrep ve yelkovan mevcut.Kadran ise dijital göstergelere sahip,darbelere karşı dayanıklı bir seri.
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SteveMeade 4 yıl
Tasarım harika, o ekran mekanik mi dijital mi ?
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Sicilian Defence 4 yıl
Bu saatlerin tasarımları çok güzel oluyor ama renkleri biraz kısıtlı çıkıyor , beyaz gibi bir renk yok bence kayıp yinede zevk meselesi.
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