Casio, el işçiliği ile üretilen ultra lüks G-Shock modelini tanıttı

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Casio, ikonik G-Shock serisinin en dikkat çekici modellerinden biriyle saat tutkunlarını heyecanlandırıyor. Markanın MRG serisine katılan yeni model MRG-B5000HT, sadece teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda taşıdığı kültürel mirasla da öne çıkıyor. Her bir saatin, Japonya’nın geleneksel metal işçiliğini yaşatan ustalardan Kazuya Watanabe tarafından elde şekillendirildiği bu özel üretim, sınırlı sayıda ve eşsiz detaylarla sunuluyor.

MRG-B5000HT, yüzeyinde uygulanan “tsuiki” adlı geleneksel çekiçleme yöntemiyle fark yaratıyor. Bu teknik, titanyum alaşımlı kasa ve bileziğe benzersiz bir doku kazandırıyor. Sadece estetik değil, aynı zamanda dayanıklılık da ön planda tutulmuş; zira model, safir kristal cam ve elmas benzeri karbon kaplama sayesinde çizilmelere karşı üstün koruma sağlıyor. Her bir saat, zanaatkârın eliyle işlendiği için koleksiyonerler için ayrı bir değer taşıyor.

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G-Shock’un sağlam yapısı ve teknolojik donanımı bu modelde de kendini gösteriyor. Güneş enerjisiyle çalışabilen saat, Bluetooth bağlantısı, dünya saati, Multiband 6 teknolojisi gibi modern özelliklerle donatılmış. Ancak onu gerçekten özel kılan, gelenekle teknolojiyi bu kadar ustaca harmanlamış olması.

Sadece 500 adet üretilen MRG-B5000HT, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Fiyatı ise 6.386 Amerikan Doları olarak belirlenmiş. Küresel çapta satış planı henüz netleşmese de sınırlı stok nedeniyle erişimin oldukça kısıtlı olacağı düşünülüyor. Özetle, bu saat sadece zamanı değil, Japon el işçiliğinin ruhunu da taşıyor.

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Casio, el işçiliği ile üretilen lüks G-Shock modelini tanıttı

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