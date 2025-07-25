Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Casio, el işçiliği ile üretilen ultra lüks G-Shock modelini tanıttı

    Casio, G-Shock ailesine sanatsal dokunuşlarla bezeli yeni bir model ekledi. MRG-B5000HT isimli bu özel saat, Japon ustalık geleneğiyle üretilen sınırlı sayıda parçadan oluşuyor.

    Casio, el işçiliği ile üretilen lüks G-Shock modelini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Casio, ikonik G-Shock serisinin en dikkat çekici modellerinden biriyle saat tutkunlarını heyecanlandırıyor. Markanın MRG serisine katılan yeni model MRG-B5000HT, sadece teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda taşıdığı kültürel mirasla da öne çıkıyor. Her bir saatin, Japonya’nın geleneksel metal işçiliğini yaşatan ustalardan Kazuya Watanabe tarafından elde şekillendirildiği bu özel üretim, sınırlı sayıda ve eşsiz detaylarla sunuluyor.

    MRG-B5000HT, yüzeyinde uygulanan “tsuiki” adlı geleneksel çekiçleme yöntemiyle fark yaratıyor. Bu teknik, titanyum alaşımlı kasa ve bileziğe benzersiz bir doku kazandırıyor. Sadece estetik değil, aynı zamanda dayanıklılık da ön planda tutulmuş; zira model, safir kristal cam ve elmas benzeri karbon kaplama sayesinde çizilmelere karşı üstün koruma sağlıyor. Her bir saat, zanaatkârın eliyle işlendiği için koleksiyonerler için ayrı bir değer taşıyor.

    G-Shock’un sağlam yapısı ve teknolojik donanımı bu modelde de kendini gösteriyor. Güneş enerjisiyle çalışabilen saat, Bluetooth bağlantısı, dünya saati, Multiband 6 teknolojisi gibi modern özelliklerle donatılmış. Ancak onu gerçekten özel kılan, gelenekle teknolojiyi bu kadar ustaca harmanlamış olması.

    Sadece 500 adet üretilen MRG-B5000HT, önümüzdeki ay satışa sunulacak. Fiyatı ise 6.386 Amerikan Doları olarak belirlenmiş. Küresel çapta satış planı henüz netleşmese de sınırlı stok nedeniyle erişimin oldukça kısıtlı olacağı düşünülüyor. Özetle, bu saat sadece zamanı değil, Japon el işçiliğinin ruhunu da taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ehliyet sınavına telefonla girilir mi müteahhit iskan almıyor ne yapmalıyım türk onlyfans youtube destek mail oksibor kullananlar kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum