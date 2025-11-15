Magma temalı Casio G-Shock MudMaster: Yeni model yolda

Tam Boyutta Gör Casio’nun dayanıklılık odaklı MudMaster serisinin yeni üyesi olması beklenen GWG-B1000MG-1A9, ilk bilgilere göre magma temasını öne çıkaran siyah ve turuncu tonlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni model, serinin önceki sürümlerinde olduğu gibi zorlu ortamlar için geliştirilmiş kapsamlı sensörlerle donatılacak ve modern bağlantı özellikleri sunacak.

İşte yeni Casio G-Shock MudMaster’ın beklenen teknik özellikleri:

Casio’nun Ekim 2023’te pazara sunduğu GWG-B1000 ailesi, darbelere ve çamurlu ortamlara karşı yüksek dayanıklılık seviyeleriyle öne çıkıyordu. İlk olarak GWG-B1000-1A, GWG-B1000-3A ve GWG-B1000-1A4 modelleri kullanıcılarla buluşmuş, ardından 2024 yılında Emergency Colors koleksiyonunun bir parçası olan GWG-B1000EC-1A piyasaya sürülmüştü. Yeni model GWG-B1000MG-1A9 ise bu neslin beşinci üyesi olarak konumlanacak ve tasarım tarafında magma temasını vurgulayan yeni bir renk yaklaşımı sunacak. Sızıntılara göre model numarasındaki “1A9” kodu, siyah ve altın tonlarının bir arada kullanıldığı bir gövdeye işaret ediyor ve bu renk diziliminin lav temasını daha gerçekçi yansıtabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör GWG-B1000 serisinin temel yapısını oluşturan Karbon Çekirdek Koruma teknolojisinin, yeni modelde de kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu yapı, saatin iç mekanizmasını darbelerden, titreşimlerden ve zorlu çevresel faktörlerden yalıtarak uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. MudMaster serisinin çamura dayanıklı özel gövde tasarımıyla birleştiğinde, saatin fiziksel dayanıklılığı en üst seviyeye taşınmış oluyor.

Teknik özellikler bakımından GWG-B1000 platformu oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor. Hibrit yapıda çalışan bu modeller, Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonlarla senkronize olabiliyor ve çeşitli ayarların mobil uygulama üzerinden kontrol edilmesine imkân tanıyor. Ayrıca Çok Bantlı 6 radyo kontrol sistemi, saatin dünyanın farklı bölgelerinde atom saatlerine bağlanarak zamanı otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor. Bu özellik, hassasiyet gerektiren ortamlarda kullanıcıya büyük avantaj sunuyor. Sensör tarafında ise pusula, barometre, altimetre ve termometre yer alıyor ve bu sensörler özellikle outdoor aktiviteleri için kritik bilgiler sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Enerji tarafında Tough Solar teknolojisinin yeni modelde de tercih edileceği öngörülüyor. Bu özellik, saatin ışıkla şarj olmasını sağlayarak pil ömrünü önemli ölçüde uzatıyor ve kullanıcıların yoğun kondisyonlarda bile enerji endişesi yaşamamasını mümkün kılıyor. Son olarak sızıntılara göre 2026'da tanıtılması beklenen saatin fiyatının ise 700 ila 800 sterlin arasında olması bekleniyor.

