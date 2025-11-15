Magma temalı Casio G-Shock MudMaster: Yeni model yolda

İşte yeni Casio G-Shock MudMaster’ın beklenen teknik özellikleri:
Casio’nun Ekim 2023’te pazara sunduğu GWG-B1000 ailesi, darbelere ve çamurlu ortamlara karşı yüksek dayanıklılık seviyeleriyle öne çıkıyordu. İlk olarak GWG-B1000-1A, GWG-B1000-3A ve GWG-B1000-1A4 modelleri kullanıcılarla buluşmuş, ardından 2024 yılında Emergency Colors koleksiyonunun bir parçası olan GWG-B1000EC-1A piyasaya sürülmüştü. Yeni model GWG-B1000MG-1A9 ise bu neslin beşinci üyesi olarak konumlanacak ve tasarım tarafında magma temasını vurgulayan yeni bir renk yaklaşımı sunacak. Sızıntılara göre model numarasındaki “1A9” kodu, siyah ve altın tonlarının bir arada kullanıldığı bir gövdeye işaret ediyor ve bu renk diziliminin lav temasını daha gerçekçi yansıtabileceği belirtiliyor.
Teknik özellikler bakımından GWG-B1000 platformu oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor. Hibrit yapıda çalışan bu modeller, Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonlarla senkronize olabiliyor ve çeşitli ayarların mobil uygulama üzerinden kontrol edilmesine imkân tanıyor. Ayrıca Çok Bantlı 6 radyo kontrol sistemi, saatin dünyanın farklı bölgelerinde atom saatlerine bağlanarak zamanı otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor. Bu özellik, hassasiyet gerektiren ortamlarda kullanıcıya büyük avantaj sunuyor. Sensör tarafında ise pusula, barometre, altimetre ve termometre yer alıyor ve bu sensörler özellikle outdoor aktiviteleri için kritik bilgiler sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: