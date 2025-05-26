Sadece 600 adet üretilecek Casio Oceanus Manta şıklığıyla göz kamaştırıyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Casio, Oceanus Manta serisine özel ve sınırlı sayıda üretilecek yeni bir model daha ekliyor. Haziran 2025’te satışa çıkacak OCW-S6000PB-7A, yalnızca 600 adet üretilecek ve yaklaşık 2.700 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Yeni modelin en dikkat çekici yanı, kenardan kenara uzanan safir cam bezeli. Işığı farklı açılardan kıran özel kesimlerle tasarlanan bu bezel, deniz ve gökyüzü arasındaki geçişi yansıtan mavi ve platin tonlarla zenginleştirilmiş. Markanın estetik detaylara verdiği önem, bu tasarımda açıkça görülüyor.

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Saatin kadranı da oldukça iddialı. Enerjisini alt kadranlardan alan güneş paneli sistemi sayesinde ana kadran saf beyaz görünümünü koruyor. Mavi tonlardaki detaylar ve gümüş indekslerle birlikte temiz, modern bir görüntü sunulmuş. Lazerle işlenmiş şehir kodları da ince bir dokunuş olarak öne çıkıyor.

Titanyum kasaya sahip olan saat, Bluetooth bağlantısı, radyo kontrollü zaman senkronizasyonu ve dünya saati gibi özellikleriyle işlevselliği de elden bırakmıyor. İnce yapısıyla dikkat çeken kasa, 10.3 mm kalınlığında. Bilezik kısmında ise parlatılmış bağlantılar ve zarif geçişler öne çıkıyor.

Her model, arkasında kendine özel seri numarasıyla geliyor ve özel tasarımlı kutusuyla birlikte sunuluyor. Sınırlı sayıda üretilen bu Oceanus Manta, hem koleksiyon meraklılarını hem de şıklığı teknolojiyle birleştirmek isteyenleri hedefliyor.

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Casio Oceanus Manta satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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