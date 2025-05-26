Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sadece 600 adet üretilecek Casio Oceanus Manta şıklığıyla göz kamaştırıyor

    Casio, Oceanus Manta serisine özel tasarımı ve sınırlı üretim adediyle dikkat çeken yeni bir model ekliyor. OCW-S6000PB-7A kodlu saat, Haziran 2025’te yalnızca 600 adetle satışa çıkacak.

    Casio Oceanus Manta satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Casio, Oceanus Manta serisine özel ve sınırlı sayıda üretilecek yeni bir model daha ekliyor. Haziran 2025’te satışa çıkacak OCW-S6000PB-7A, yalnızca 600 adet üretilecek ve yaklaşık 2.700 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

    Yeni modelin en dikkat çekici yanı, kenardan kenara uzanan safir cam bezeli. Işığı farklı açılardan kıran özel kesimlerle tasarlanan bu bezel, deniz ve gökyüzü arasındaki geçişi yansıtan mavi ve platin tonlarla zenginleştirilmiş. Markanın estetik detaylara verdiği önem, bu tasarımda açıkça görülüyor.

    Saatin kadranı da oldukça iddialı. Enerjisini alt kadranlardan alan güneş paneli sistemi sayesinde ana kadran saf beyaz görünümünü koruyor. Mavi tonlardaki detaylar ve gümüş indekslerle birlikte temiz, modern bir görüntü sunulmuş. Lazerle işlenmiş şehir kodları da ince bir dokunuş olarak öne çıkıyor.

    Titanyum kasaya sahip olan saat, Bluetooth bağlantısı, radyo kontrollü zaman senkronizasyonu ve dünya saati gibi özellikleriyle işlevselliği de elden bırakmıyor. İnce yapısıyla dikkat çeken kasa, 10.3 mm kalınlığında. Bilezik kısmında ise parlatılmış bağlantılar ve zarif geçişler öne çıkıyor.

    Her model, arkasında kendine özel seri numarasıyla geliyor ve özel tasarımlı kutusuyla birlikte sunuluyor. Sınırlı sayıda üretilen bu Oceanus Manta, hem koleksiyon meraklılarını hem de şıklığı teknolojiyle birleştirmek isteyenleri hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jeoloji mühendisliği işsizlik oranı tırnak düşmesini kolaylaştırmak peugeot 2008 1.2 puretech 130 hp kullanıcı yorumları yıldırım düşmesi sonucu tv bozuldu ne yapmalıyım kaldırım mühendisliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum