Casio’dan sadece 500 adet üretilecek özel G-Shock modeli fiyatıyla şaşırtıyor

Casio'nun ikonik G-Shock serisine yeni ve oldukça özel bir model ekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre markanın MR-G serisine ait olacak bu yeni model, siyah titanyum kaplaması ve zırh dokusunu andıran yüzeyiyle dikkat çekiyor. Koleksiyon meraklılarını hedef alan bu saat, yalnızca 500 adet üretilecek ve bu da onu sınırlı üretim koleksiyonları arasında oldukça değerli kılıyor.

Yeni modelin MRG-B5000B kodunu taşıması bekleniyor. Saatin kasası ve bileziği, yüksek dayanıklılığa sahip titanyumdan üretilecek ve gövdesi siyah DLC (Elmas Benzeri Karbon) kaplamayla korunacak. Bu da saate hem üst düzey çizilme direnci hem de mat, sofistike bir görünüm kazandırıyor. Üstelik bezel bölümünde geleneksel Japon çekiç işçiliğini yansıtan ‘tsuiki’ tarzında özel bir işleme yer alması bekleniyor. Bu detay, modelin hem estetik hem de kültürel açıdan farklılaşmasını sağlıyor.

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Teknik özellikler bakımından da Casio’nun premium sınıfına yakışır bir donanım sunulacağı tahmin ediliyor. Bluetooth ile akıllı telefon senkronizasyonu, güneş enerjisiyle şarj imkânı, safir cam ve Multi-Band 6 teknolojisi gibi gelişmiş özelliklerin bu modelde yer alması muhtemel. Tüm bu ayrıcalıkların yanında saatin fiyatının da oldukça yüksek olması şaşırtıcı değil. Japonya’daki perakende fiyatının yaklaşık 6.000 Amerikan Doları seviyesinde olacağı konuşuluyor.

MRG-B5000B modelinin önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. G-Shock’un sağlamlık mirasını modern işçilikle buluşturan bu model, hem tasarımı hem de sınırlı sayıda üretimiyle koleksiyonerlerin radarında yer alacak gibi görünüyor.

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