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    Casio’dan sadece 500 adet üretilecek özel G-Shock modeli fiyatıyla şaşırtıyor

    Casio’nun efsanevi G-Shock serisine, 500 adetle sınırlı ultra premium bir model daha ekleniyor. Yeni model siyah DLC kaplamalı titanyum gövdesi ve geleneksel Japon çekiç işçiliğiyle hazırlanıyor.

    Casio’dan sadece 500 adet üretilecek özel G-Shock modeli!

    Casio'nun ikonik G-Shock serisine yeni ve oldukça özel bir model ekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre markanın MR-G serisine ait olacak bu yeni model, siyah titanyum kaplaması ve zırh dokusunu andıran yüzeyiyle dikkat çekiyor. Koleksiyon meraklılarını hedef alan bu saat, yalnızca 500 adet üretilecek ve bu da onu sınırlı üretim koleksiyonları arasında oldukça değerli kılıyor.

    Yeni modelin MRG-B5000B kodunu taşıması bekleniyor. Saatin kasası ve bileziği, yüksek dayanıklılığa sahip titanyumdan üretilecek ve gövdesi siyah DLC (Elmas Benzeri Karbon) kaplamayla korunacak. Bu da saate hem üst düzey çizilme direnci hem de mat, sofistike bir görünüm kazandırıyor. Üstelik bezel bölümünde geleneksel Japon çekiç işçiliğini yansıtan ‘tsuiki’ tarzında özel bir işleme yer alması bekleniyor. Bu detay, modelin hem estetik hem de kültürel açıdan farklılaşmasını sağlıyor.

    Teknik özellikler bakımından da Casio’nun premium sınıfına yakışır bir donanım sunulacağı tahmin ediliyor. Bluetooth ile akıllı telefon senkronizasyonu, güneş enerjisiyle şarj imkânı, safir cam ve Multi-Band 6 teknolojisi gibi gelişmiş özelliklerin bu modelde yer alması muhtemel. Tüm bu ayrıcalıkların yanında saatin fiyatının da oldukça yüksek olması şaşırtıcı değil. Japonya’daki perakende fiyatının yaklaşık 6.000 Amerikan Doları seviyesinde olacağı konuşuluyor.

    MRG-B5000B modelinin önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. G-Shock’un sağlamlık mirasını modern işçilikle buluşturan bu model, hem tasarımı hem de sınırlı sayıda üretimiyle koleksiyonerlerin radarında yer alacak gibi görünüyor.

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    4S14N_HUNT3R 5 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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