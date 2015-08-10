Müzik odaklı TodayPlayer uygulaması ücretsiz yapıldı

Cristi Ghita tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan müzik odaklı uygulamalardan TodayPlayer, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Son dönemde birçok kişi müzik dinlemek için YouTube ile Soundcloud'u kullanıyor. Cristi Ghita'nın bu durumu görerek hazırladığı uygulaması TodayPlayer ise, YouTube ile Soundcloud servislerinde yer alan müziklerin tarayıcı bağımsız dinlenmesine imkan tanıyor. Bunu cihazların dahili bildirim merkezi ya da ufak bir oynatıcı üzerinden sunan uygulama, tarayıcı açık olmadığı için özellikle dizüstü bilgisayarlarda batarya süresine olumlu katkıda bulunuyor ve servis arası geçişi hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Uygulama hem YouTube hem de Soundcloud çalma listelerine de destek veriyor.

Daha önce 1$'a satılan faydalı uygulama TodayPlayer, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor. Uygulamanın çok daha gelişmiş versiyonu ise Eylül ayında geliyor.