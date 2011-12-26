Müzik tutkunları için Logitech'den Ultimate Ears serisi kulaklıkları

Taşınabilir cihazlar için en populer aksesuarların başında yer alan kulaklıklar, standart ürünlerin yanı sıra Dr. Dre gibi dünyaca ünlü müzik prodüktörlerinin ürettiği özel ürünlerle de taşınabilir müzik cihazlarına kulaklık alternatifleri sunmakta. Ses ve hoperlör konusunda oldukça tecrübeli olan Logitech ise profesyonellere yönelik özel tasarımlı sahne kulaklıkları yapan Ultimate Ears firmasını yakın dönemde satın alarak ses sistemleri konusundaki başarısını kulaklık konusunda da sürdürmek istiyor.
Logitech Ultimate Ears'ın ilk etapta 2 farklı kulaklığını kullanıcılarla buluşturuyor. Bunlardan birincisi UE200vi ve diğeri de UE350vi. İkiside kulak içine takılacak şekilde tasarlanan kulaklıklar, XXS-L arasında 5 farklı boyuttaki kulak süngeriyle gelerek, kulağınıza göre olan en rahat kullanım deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor. Kumanda üzerinde bulunan kontrol bölümü sayesinde hem cep telefonlarında gelen çağrıları cevaplayabilirken hemde desteklenen cihazlarda ses açma-kapama gibi fonksiyonları yerine getirebilmeniz mümkün.
|Logitech Ultimate Ears
|
350vi
|
200vi
|Hoparlör Tipi
|
Diyafram Hoparlörler
|
Diyafram Hoparlörler
|Frekans Tepkisi
|
20 Hz-20kHz
|
20 Hz-20kHz (-10 dB)
|Mikrofon Frekans tepkisi
|
200Hz -10kHz
|
200Hz -10kHz
|Hassasiyet
|
105 dB SPL/mW (1 kHz)
|
107 dB SPL/mW (1 kHz)
|Mikrofon hassasiyeti
|
-58 dBV/Pa
|
-58 dBV/Pa
|Direnç
|
16 ohms, 1kHz
|
16 ohms
|Ses İzolasyonu
|
22 dB
|
26 dB
|Kablo uzunluğu
|
115 cm
|
115 cm
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