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Müzik tutkunları için Logitech'den Ultimate Ears serisi kulaklıkları

7 yıl
3,4b
1
6
Çevre Birimleri
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar için çoklu ortam ve çevre birimleri üreticilerinin başında yer alan Logitech, gün geçtikçe ürün yelpazesini farklı ürünlerle genişletmeye devam ediyor. Son yıllarda teknolojik cihazlar mobil dünyaya doğru kayarken, aksesuar üreticilerinin ürün yelpazeleri de bu cihazlar etrafında şekillenmekte.
Müzik tutkunları için Logitech'den Ultimate Ears serisi kulaklıkları
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Taşınabilir cihazlar için en populer aksesuarların başında yer alan kulaklıklar, standart ürünlerin yanı sıra Dr. Dre gibi dünyaca ünlü müzik prodüktörlerinin ürettiği özel ürünlerle de taşınabilir müzik cihazlarına kulaklık alternatifleri sunmakta. Ses ve hoperlör konusunda oldukça tecrübeli olan Logitech ise profesyonellere yönelik özel tasarımlı sahne kulaklıkları yapan Ultimate Ears firmasını yakın dönemde satın alarak ses sistemleri konusundaki başarısını kulaklık konusunda da sürdürmek istiyor.

Müzik tutkunları için Logitech'den Ultimate Ears serisi kulaklıkları
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Logitech Ultimate Ears'ın ilk etapta 2 farklı kulaklığını kullanıcılarla buluşturuyor. Bunlardan birincisi UE200vi ve diğeri de UE350vi. İkiside kulak içine takılacak şekilde tasarlanan kulaklıklar, XXS-L arasında 5 farklı boyuttaki kulak süngeriyle gelerek, kulağınıza göre olan en rahat kullanım deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor. Kumanda üzerinde bulunan kontrol bölümü sayesinde hem cep telefonlarında gelen çağrıları cevaplayabilirken hemde desteklenen cihazlarda ses açma-kapama gibi fonksiyonları yerine getirebilmeniz mümkün.

Logitech Ultimate Ears
350vi
200vi
Hoparlör Tipi
Diyafram Hoparlörler
Diyafram Hoparlörler
Frekans Tepkisi
20 Hz-20kHz
20 Hz-20kHz (-10 dB)
Mikrofon Frekans tepkisi
200Hz -10kHz
200Hz -10kHz
Hassasiyet
105 dB SPL/mW (1 kHz)
107 dB SPL/mW (1 kHz)
Mikrofon hassasiyeti
-58 dBV/Pa
-58 dBV/Pa
Direnç
16 ohms, 1kHz
16 ohms
Ses İzolasyonu
22 dB
26 dB
Kablo uzunluğu
115 cm
115 cm
Ultimate ears firması çalışma konsepti açısından profesyonellere hizmet eden bir firma. Firmanın sunduğu kulaklık çözümleri daha çok şov dünyasında ve sahne çekimlerinde kullanılmakta. Bu sebeple firmanın tasarladığı kulaklıklar kişilerin kulak yapıları için özel hazırlanmış kalıpların içine yapılmakta. Böylelikle yüksek gürültünün olduğu konser sahneleri gibi ortamlarda dış seslerin yalıtılması ve kullanıcının gerekli sesleri duymasını sağlıyor. Aşağıda Ultimate ears laboratuvarlarında kişiye özel kulaklıkların nasıl yapıldığını görebilirsiniz.


 

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Kemal K. 6 yıl
Logitech=Kalite
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mc_technosoft 6 yıl
Logitech gibi kaliteli donanım üreticileri olmasa Fason Çin mallarına kalmıştık Şükürler olsun....:)
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Psydia 7 yıl
Logitech'in (ve diger markalarin) reklamini yapmasalar DH nereden para kazanacak?
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tatanga.1988 7 yıl
Meraktan takip
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DH Misafiri 7 yıl
bunun 500vi'si bile var, bu ürün çıkalı en az 6 ay oluyor yeni mi reklamını yapıyorsunuz?
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ducatı corse 7 yıl
ama şuan pahalı
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