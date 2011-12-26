Müzik tutkunları için Logitech'den Ultimate Ears serisi kulaklıkları

Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar için çoklu ortam ve çevre birimleri üreticilerinin başında yer alan Logitech, gün geçtikçe ürün yelpazesini farklı ürünlerle genişletmeye devam ediyor. Son yıllarda teknolojik cihazlar mobil dünyaya doğru kayarken, aksesuar üreticilerinin ürün yelpazeleri de bu cihazlar etrafında şekillenmekte.

Taşınabilir cihazlar için en populer aksesuarların başında yer alan kulaklıklar, standart ürünlerin yanı sıra Dr. Dre gibi dünyaca ünlü müzik prodüktörlerinin ürettiği özel ürünlerle de taşınabilir müzik cihazlarına kulaklık alternatifleri sunmakta. Ses ve hoperlör konusunda oldukça tecrübeli olan Logitech ise profesyonellere yönelik özel tasarımlı sahne kulaklıkları yapan Ultimate Ears firmasını yakın dönemde satın alarak ses sistemleri konusundaki başarısını kulaklık konusunda da sürdürmek istiyor.

Logitech Ultimate Ears'ın ilk etapta 2 farklı kulaklığını kullanıcılarla buluşturuyor. Bunlardan birincisi UE200vi ve diğeri de UE350vi. İkiside kulak içine takılacak şekilde tasarlanan kulaklıklar, XXS-L arasında 5 farklı boyuttaki kulak süngeriyle gelerek, kulağınıza göre olan en rahat kullanım deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor. Kumanda üzerinde bulunan kontrol bölümü sayesinde hem cep telefonlarında gelen çağrıları cevaplayabilirken hemde desteklenen cihazlarda ses açma-kapama gibi fonksiyonları yerine getirebilmeniz mümkün.

Logitech Ultimate Ears 350vi 200vi Hoparlör Tipi Diyafram Hoparlörler Diyafram Hoparlörler Frekans Tepkisi 20 Hz-20kHz 20 Hz-20kHz (-10 dB) Mikrofon Frekans tepkisi 200Hz -10kHz 200Hz -10kHz Hassasiyet 105 dB SPL/mW (1 kHz) 107 dB SPL/mW (1 kHz) Mikrofon hassasiyeti -58 dBV/Pa -58 dBV/Pa Direnç 16 ohms, 1kHz 16 ohms Ses İzolasyonu 22 dB 26 dB Kablo uzunluğu 115 cm 115 cm

Ultimate ears firması çalışma konsepti açısından profesyonellere hizmet eden bir firma. Firmanın sunduğu kulaklık çözümleri daha çok şov dünyasında ve sahne çekimlerinde kullanılmakta. Bu sebeple firmanın tasarladığı kulaklıklar kişilerin kulak yapıları için özel hazırlanmış kalıpların içine yapılmakta. Böylelikle yüksek gürültünün olduğu konser sahneleri gibi ortamlarda dış seslerin yalıtılması ve kullanıcının gerekli sesleri duymasını sağlıyor. Aşağıda Ultimate ears laboratuvarlarında kişiye özel kulaklıkların nasıl yapıldığını görebilirsiniz.





