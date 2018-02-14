Müzik ve dans oyunu Love Dance, Türkiye'de yayınlandı

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Dans, müzik, arkadaşlık, moda gibi öğeleri içerisinde bulunduran dünyanın önde gelen oyunlarından Love Dance, Türkiye özel sunucusuyla, Türk oyun severlerin beğenisine sunuldu.

İçinde birbirinden farklı onlarca şarkı ve bu şarkılara uyumlu hareketlerin yer aldığı Love Dance sadece müzik ve dans içeriği ile değil, aynı zamanda arkadaşlık, sohbet uygulamaları ve modayı yakından takip eden giysi çeşitliliği ile kendini diğer dans oyunlarından ayırıyor.

Love Dance’te özgürce dans edebilir, müzik dinleyebilir, arkadaşlıklar kurabilir ve kendinizi farklı kıyafetlerle, tarzınızla, evcil hayvanınızla ifade edebilirsiniz. Tüm dünyada Mobil MMO Dance kategorisindeki en iyi oyunlardan biri olan Love Dance, yüksek çözünürlüğe sahip grafikleri, gelişmiş ara yüzü ve renkli bir dünyaya sahip dans ve müzik içeriği ile hem dans etmeyi seven hem de arkadaşlıklar kurmak isteyen birçok online oyuncuları gizemli dünyasına bekliyor.

Love Dance, birbirinden keyifli ve eğlenceli oyun içeriğiyle her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Evcil hayvan sistemi, şık ve modayı takip eden giysileri, ruh ikizi sistemi, yüzlerce şarkı, yüzlerce farklı dans koreografisi, eş sistemi ve görevler, aile sistemi ve daha fazlası Love Dance'te. Sürekli güncellenen içeriğiyle, sıkılmadan, Türkiye'nin her yerinden oyuncular, birlikte dansın ve müziğin keyfine varacak, dans ekipleri kuracak ve sıralamaya girenler birbirinden değerli hediyeler kazanacak!

Dans, Müzik, Moda ve Arkadaşlık öğeleriyle genişletilmiş Love Dance, yeni nesil 3D grafikleri ve eğlenceli dans figürleriyle oyunculara keyifli ve eğlenceli bir dünya sunuyor. Google Playstore ve Apple Store'dan Android ve IOS için indirebilir, aşağıdaki sosyal medya hesaplarından Love Dance Türkiye'yi takip edebilirsiniz.

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