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    Riot duyurdu: Valorant, mobil cihazlara geliyor

    Riot, Valorant mobil sürümünü resmi olarak duyurdu. Ön kayıtlar şu anda Çin'deki kullanıcılarla sınırlı ve Valorant Mobile küresel olarak ne zaman oynanabilir olacak bilmiyoruz.

    Valorant Mobile ön kayıt Çin Tam Boyutta Gör
    Valorant'ın mobil cihazlara geleceğine dair söylenti yıllardır ortalıkta dolaşıyor ancak şimdiye kadar hiçbiri gerçeğe dönüşmedi. Sonunda, resmi Valorant hesabı üzerinden beklenen duyuru geldi. Valorant Mobile resmi olarak duyuruldu ancak şimdilik yalnızca Çin'de bulunan kullanıcılar ön kayıt yaptırabiliyor. Yakında oyun testi geliyor ancak dünya genelinde oyuncuların Valorant mobil betaya katılıp katılamayacağı belli değil.

    Valorant Mobile nasıl olacak?

    Riot Games’in Lightspeed Studios ile birlikte geliştirdiği Valorant Mobile, hayranların PC'de keyfini çıkardığı aynı yoğun, taktiksel 5v5 nişancı deneyimini sunmayı hedefliyor. Ayrıca benzersiz ajan yetenekleri, hassas silah kullanımı ve mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış stratejik derinlik sunacak.

    Valorant Mobile, Android Google Play ve iOS App Store'a ne zaman gelecek belli değil. Riot, Çin'den başlayarak oyunu uzun bir süre test edecek gibi görünüyor.

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