Riot duyurdu: Valorant, mobil cihazlara geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Valorant'ın mobil cihazlara geleceğine dair söylenti yıllardır ortalıkta dolaşıyor ancak şimdiye kadar hiçbiri gerçeğe dönüşmedi. Sonunda, resmi Valorant hesabı üzerinden beklenen duyuru geldi. Valorant Mobile resmi olarak duyuruldu ancak şimdilik yalnızca Çin'de bulunan kullanıcılar ön kayıt yaptırabiliyor. Yakında oyun testi geliyor ancak dünya genelinde oyuncuların Valorant mobil betaya katılıp katılamayacağı belli değil.

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Valorant Mobile nasıl olacak?

Riot Games’in Lightspeed Studios ile birlikte geliştirdiği Valorant Mobile, hayranların PC'de keyfini çıkardığı aynı yoğun, taktiksel 5v5 nişancı deneyimini sunmayı hedefliyor. Ayrıca benzersiz ajan yetenekleri, hassas silah kullanımı ve mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış stratejik derinlik sunacak.

Valorant Mobile, Android Google Play ve iOS App Store'a ne zaman gelecek belli değil. Riot, Çin'den başlayarak oyunu uzun bir süre test edecek gibi görünüyor.

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