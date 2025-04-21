Riot duyurdu: Valorant, mobil cihazlara geliyor

Valorant Mobile nasıl olacak?
Riot Games’in Lightspeed Studios ile birlikte geliştirdiği Valorant Mobile, hayranların PC'de keyfini çıkardığı aynı yoğun, taktiksel 5v5 nişancı deneyimini sunmayı hedefliyor. Ayrıca benzersiz ajan yetenekleri, hassas silah kullanımı ve mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış stratejik derinlik sunacak.
Valorant Mobile, Android Google Play ve iOS App Store'a ne zaman gelecek belli değil. Riot, Çin'den başlayarak oyunu uzun bir süre test edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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