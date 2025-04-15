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    Prince of Persia: The Lost Crown mobile tepki yağıyor: Tam sürüm 400 TL!

    Prince of Persia: The Lost Crown, Android ve iOS için indirilebilir. 2024'te konsollar ve PC'ler için duyurulan oyunun mobil versiyonu, daha kolay oynanış sunarken tüm konsol özellikleriyle geliyor.
    Prince of Persia The Lost Crown mobile android & ios indir Tam Boyutta Gör
    Prince of Persia The Lost Crown artık mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Ubisoft, oyunu Android ve iOS platformunda eş zamanlı indirmeye açtı ancak göründüğü gibi ücretsiz değil; oyunun tam sürümü 400 TL.

    Prince of Persia The Lost Crown mobil neler sunuyor?

    Ubisoft, oyunu oynamak için internet bağlantısına gerek olmadığını söylüyor. Oyunculara dokunmatik kontroller ve kontrolcüyle oynama seçeneği sunuluyor. Şirket, oyunun mobil sürümünün belirli telefonlarda ve tabletlerde 60 fps’de oynanabildiğini de belirtiyor.

    Prince of Persia The Lost Crown mobil sürüme özgü bazı özellikler var. Bunlar arasında; saldırıları otomatik savuşturma, kolay iyileştirme iksiri kullanımı ve zamanı yavaşlatma yer alıyor. Ubisoft, mobil platforma özel başka iyileştirmelerin de yapıldığını söylüyor.

    Prince of Persia: The Lost Crown, 2024'ün başlarında PC ve konsollara çıkış yaptı ve ilk oynayanlar tarafından beğenildi. Ancak, bu başarıya dönüşmedi; raporlara göre satışlar Ubisoft'un beklentilerinin altında kaldı. Montpelier stüdyosundaki projenin arkasındaki ekip dağılırken, geliştiricilerinin çoğu başka projelere yönlendirildi.

    Prince of Persia: Lost Crown Prince of Persia: Lost Crown Prince of Persia: Lost Crown Prince of Persia: Lost Crown Ubisoft Games $19.99 25,3 GB

    Prince of Persia: Lost Crown Prince of Persia: Lost Crown Prince of Persia: Lost Crown Prince of Persia: Lost Crown Macera Ücretsiz

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