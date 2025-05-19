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    Call of Duty Warzone Mobile için yolun sonuna gelindi

    Mobil oyun sektörünün büyümesi ile bu sektöre büyük yatırımlar yapan Activision, geçtiğimiz yıl Call of Duty Warzone Mobile’i yayınlamıştı. Ancak oyunun fişi yalnızca bir yıl sonra çekildi.

    Call of Duty Warzone Mobile Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda büyüyen mobil oyun sektörü, Activision-Blizzard’ın bu pazara büyük yatırımlar yapmasını sağlamıştı. Call of Duty Mobile ile oldukça büyük kazançlar elde eden firma, Warzone markası ile de benzer bir başarı elde etmek için geçtiğimiz yıl Call of Duty Warzone Mobile yapımını piyasaya sürmüştü. Ancak Activision, bu yapım ile beklediği başarıyı bulamadı ve geçtiğimiz haftalarda birinci yılını kutlayan oyun için yolun sonuna gelindi.

    Warzone Mobile için yolun sonuna gelindi

    Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Call of Duty Warzone Mobile, çıkışı öncesi oldukça popüler bir yapım olacak gibi görünüyordu. 45 milyondan fazla kişi, yapıma ön kayıt yaptırmıştı ve Activision, yapımın başarılı olacağına güveniyordu. Mart 2024’te yayınlanan yapım, ilk haftalarında başarılı olsa da oyuna olan ilgi kısa sürede azaldı ve yapımın performans problemleri, yeni oyuncuların projeye dahil olmasına engel oldu. Bir süredir oyuncu sayısı sürekli azalan yapım için yolun sonuna gelindi.

    Activision, geçtiğmiz günlerde Call of Duty Warzone Mobile desteğinin bittiğini resmen açıkladı. Firma, projeden gurur duyduklarını ancak PC ve konsollarda gördükleri başarıyı yakalayamadıklarını belirtti. Bu doğrultuda Warzone Mobile, 19 Mayıs’tan itibaren App Store ve Google Play mağazalarında yer almayacak. Oyuna sahip olan kullanıcıların ise gerçek para ile yeni satın almaları engellendi. Telefonlarında veya tabletlerinde yapıma sahip kullanıcılar, oyunu oynamaya devam edebilecek ancak yapım, muhtemelen önümüzdeki aylarda tamamen kullanıma kapatılacak. Activision, yapımın sunucularının ne zaman kapatılacağını henüz açıklamadı.
     

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    TheLuBu 21 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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