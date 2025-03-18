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    Resident Evil 3 artık Apple cihazlarda oynanabiliyor

    Capcom'un zombili hayatta kalma oyunu Resident Evil 3, iPhone, iPad ve Mac için çıkış yaptı. Bu, Apple platformuna gelen beşinci Resident Evil oyunu.            
    Resident Evil 3 iPhone iPad Mac indir Tam Boyutta Gör
    Resident Evil 3 artık iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda oynanabiliyor. CAPCOM, hayatta kalma korku nişancı oyununu ücretsiz olarak indirmeye sundu ancak belli bir bölüme kadar ücretsiz oynanabiliyor, sonrasında oyuncuların tam oyunu satın alması gerekiyor.

    Resident Evil 3, şu anda Türkiye App Store’da indirilebilir. Uygulama içi satın alımlara bakıldığında, oyunun tam sürümünün 349 TL olduğu, kilidi açılabilir oyun içi ödüllerin 70 TL olarak fiyatlandırıldığı görülüyor.

    Resident Evil 3, iPhone 15 Pro veya iPhone 16 serisi, M1 ve daha yeni işlemcili Mac’ler ve A17 Pro ve daha yeni çipli iPad’lerde çalışıyor. Oyun, desteklenen Apple cihazları arasında çapraz ilerlemeyi destekliyor. Böylece oyuncular bir cihazda bıraktıkları oyuna başka bir cihazda kaldıkları yerden devam edebiliyor. Ayrıca, tek satın alma işlemiyle tüm cihazlardan oyuna erişilebiliyor. Oyunun yaklaşık 25GB boyutunda olduğu, kurulum işlemi için cihazda en az iki katı daha fazla alanın olması gerektiği uyarısı yapılıyor.

    Resident Evil 3, Raccoon City'de yayılan salgından kaçmak için çaresizce yolculuk eden S.T.A.R.S. memuru Jill Valentine'i konu alıyor. Oyun, Nemesis olarak bilinen amansız bir güç olan Biyo Organik Silah tarafından takip edilme korkusuna dayanan benzersiz hayatta kalma mücadelesi sunuyor. Capcom'un RE ENGINE'i ile desteklenen orijinal oyunun bu yeniden yorumlaması, yalnızca günümüz teknolojisiyle gerçekleştirilebilen detayla aksiyon dolu bir oynanış ve tüyler ürpertici görseller sunuyor.

    RESIDENT EVIL 3 RESIDENT EVIL 3 RESIDENT EVIL 3 RESIDENT EVIL 3 CAPCOM Co., Ltd Games Ücretsiz 20,7 GB

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