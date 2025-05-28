Apple, WWDC 2025'te yepyeni oyun uygulaması tanıtabilir

Yeni uygulama, Apple'ın uzun zamandır kullanıcıların arkadaşlarını oyun oynamaya davet etmek ve başarılarını takip etmek için kullandığı Game Center'ın yerini alacak. Apple, yeni oyun uygulamasını Apple Arcade'i tanıtmak için kullanmayı planlasa da şu anda App Store'un Oyunlar bölümünde bulunan tüm üçüncü parti oyunları içerecek. Uygulamanın Mac sürümü, App Store dışından indirilen oyunlara erişim sunacak.
Apple, yeni uygulamayla kullanıcıların oyunları bulmasını ve indirmesini kolaylaştırmayı hedeflediği anlaşılıyor. Apple Games uygulamasının yaklaşan WWDC 2025 etkinliğinde gösterilmesi, sonbaharda kullanıcılara açılması bekleniyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/05/27/apple-ios-19-gaming-app/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-27/apple-to-debut-dedicated-gaming-app-within-days-of-switch-2-s-arrival Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: