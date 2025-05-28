Apple, WWDC 2025'te yepyeni oyun uygulaması tanıtabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg'e göre Apple, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Dünya Geliştirici Konferansı'nda iPhone, iPad, Mac ve Apple TV için oyunlara odaklanan bir uygulama duyurmayı planlıyor. Uygulama, Apple kullanıcılarının cihazlarına yükledikleri oyunları başlatmasına olanak tanıyacak ve başarılar, liderlik tabloları gibi şeyler için bir merkez görevi görecek.

Apple WWDC 2025 etkinliğinde neler tanıtılacak? 3 gün önce eklendi

Yeni uygulama, Apple'ın uzun zamandır kullanıcıların arkadaşlarını oyun oynamaya davet etmek ve başarılarını takip etmek için kullandığı Game Center'ın yerini alacak. Apple, yeni oyun uygulamasını Apple Arcade'i tanıtmak için kullanmayı planlasa da şu anda App Store'un Oyunlar bölümünde bulunan tüm üçüncü parti oyunları içerecek. Uygulamanın Mac sürümü, App Store dışından indirilen oyunlara erişim sunacak.

Apple, ‌yeni uygulamayla kullanıcıların oyunları bulmasını ve indirmesini kolaylaştırmayı hedeflediği anlaşılıyor. Apple Games uygulamasının yaklaşan WWDC 2025 etkinliğinde gösterilmesi, sonbaharda kullanıcılara açılması bekleniyor.

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