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    Apple, WWDC 2025'te yepyeni oyun uygulaması tanıtabilir

    Apple'ın oyunlar için bağımsız çok platformlu uygulama üzerinde çalıştığı bildirildi. iPhone, iPad, Mac ve Apple TV'de yüklü gelecek yeni uygulamanın Game Center'ın yerini alacağı söyleniyor.

    apple games oyun uygulaması ios 19 Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'e göre Apple, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Dünya Geliştirici Konferansı'nda iPhone, iPad, Mac ve Apple TV için oyunlara odaklanan bir uygulama duyurmayı planlıyor. Uygulama, Apple kullanıcılarının cihazlarına yükledikleri oyunları başlatmasına olanak tanıyacak ve başarılar, liderlik tabloları gibi şeyler için bir merkez görevi görecek.

    Yeni uygulama, Apple'ın uzun zamandır kullanıcıların arkadaşlarını oyun oynamaya davet etmek ve başarılarını takip etmek için kullandığı Game Center'ın yerini alacak. Apple, yeni oyun uygulamasını Apple Arcade'i tanıtmak için kullanmayı planlasa da şu anda App Store'un Oyunlar bölümünde bulunan tüm üçüncü parti oyunları içerecek. Uygulamanın Mac sürümü, App Store dışından indirilen oyunlara erişim sunacak.

    Apple, ‌yeni uygulamayla kullanıcıların oyunları bulmasını ve indirmesini kolaylaştırmayı hedeflediği anlaşılıyor. Apple Games uygulamasının yaklaşan WWDC 2025 etkinliğinde gösterilmesi, sonbaharda kullanıcılara açılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/05/27/apple-ios-19-gaming-app/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-27/apple-to-debut-dedicated-gaming-app-within-days-of-switch-2-s-arrival
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