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    25 milyon satan Hitman World of Assassination, Apple cihazlara geliyor

    IO Interactive, IOI Showcase sırasında Hitman: World of Assassination'ın 25 milyon sattığını ve 80 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Hitman üçlemesi yakında iOS, iPad ve Mac'e geliyor.

    Hitman World of Assassination iphone ipad mac Tam Boyutta Gör
    Hitman üçlemesi (Hitman World of Assassination), bu yaz iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlara geliyor. IO Interactive, serinin 25. yıl dönümünü kutladığı Summer Game Fest 2025 etkinliğinde Hitman'in daha fazla platforma geleceğinin müjdesini verdi.

    Hitman masa oyunu olarak geliyor

    IO Interactive, ayrıca Hitman’i masa oyunu olarak sunacaklarını duyurdu. Bu yılın ilerleyen zamanlarında Kickstarter'da sunulacak olan masa oyunu için şirket, Mood Publishing ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Masa oyununda serinin karakterleri, ikonik silahları ve arka planlar yer alacak. Oyuncular (en fazla dört oyuncu) tek bir hedefi kovalayan suikastçılar olarak oynayacak, hedefi alt eden kişi ödemeyi alacak.

    Yeni Elusive Target

    Ayrıca geliştirici, Bond filmi Casino Royale'deki kötü adam Le Chiffre'nin World of Assassination'ın yeni Elusive Target'ı olacağını açıkladı. Filmde Le Chiffre'yi oynayan aktör Mads Mikkelsen, yeni oyun karakterine ses veriyor. Mikkelsen'in karakterinin peşine düşmek için yalnızca sınırlı bir zamanınız olacak çünkü Hitman'in Elusive Target görevleri yalnızca bir kez çıkıyor ve bittikten sonra tekrar deneme şansınız olmuyor.

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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