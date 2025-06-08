Monument Valley 3, konsol ve PC'ye geliyor

Bulmaca ve görsel şölen bir arada
Konsol ve PC versiyonuyla birlikte oyuncular, seriye ilk kez dahil edilen sezon güncellemesi "The Garden of Life" ile oyuna yeni bölüm ve bulmacalar eklenmiş şekilde ulaşacak; bu içerikler lansmanla birlikte aktif olacak. Oyunun mobildeki karakteri Noor'un, doğa temalı optik illüzyonlarla dolu mimariler arasında hayatta kalma öyküsü, bu yeni sürümle birlikte genişletilmiş deneyim kazanacak.
Ustwo games, Monument Valley 3 satış gelirlerinin %3'ünü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) bağışlayacaklarını açıkladı. Bu destek selzedelere yardım amaçlı olacak. Özetle, Monument Valley 3, 22 Temmuz 2025'te konsol ve PC platformlarına tam sezonluk içerikle beraber geliyor. Gerek sanatsal estetiği gerekse insani destek amacıyla yapılan bağışla dikkat çeken bu sürüm, bulmaca ve görsel şöleni bir araya getirecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.