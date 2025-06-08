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    Monument Valley 3, konsol ve PC'ye geliyor

    Monument Valley'in üçüncü oyunu, mobil platformlardaki Netflix özel sürümünün ardından 22 Temmuz 2025’te PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve Steam’de yayınlanacak.

    Monument Valley 3, konsol ve PC'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    BAFTA ödüllü bağımsız stüdyo ustwo games'in geliştirdiği ve Netflix Games aracılığıyla Aralık 2024'te mobilde yayınlanan Monument Valley 3, artık konsol ve PC oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. Summer Games Fest'te, oyunun Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox Series X|S ve Steam üzerinde 22 Temmuz'da yayınlanacağı resmen duyuruldu.

    Bulmaca ve görsel şölen bir arada

    Konsol ve PC versiyonuyla birlikte oyuncular, seriye ilk kez dahil edilen sezon güncellemesi "The Garden of Life" ile oyuna yeni bölüm ve bulmacalar eklenmiş şekilde ulaşacak; bu içerikler lansmanla birlikte aktif olacak. Oyunun mobildeki karakteri Noor'un, doğa temalı optik illüzyonlarla dolu mimariler arasında hayatta kalma öyküsü, bu yeni sürümle birlikte genişletilmiş deneyim kazanacak.

    Ustwo games, Monument Valley 3 satış gelirlerinin %3'ünü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) bağışlayacaklarını açıkladı. Bu destek selzedelere yardım amaçlı olacak. Özetle, Monument Valley 3, 22 Temmuz 2025'te konsol ve PC platformlarına tam sezonluk içerikle beraber geliyor. Gerek sanatsal estetiği gerekse insani destek amacıyla yapılan bağışla dikkat çeken bu sürüm, bulmaca ve görsel şöleni bir araya getirecek.

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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