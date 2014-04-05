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My Spiroo ile astım hastaları her an takip altında

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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My Spiroo ile astım hastaları her an takip altında

Gelişen teknoloji sayesinde artık mobil cihazlar birer sağlık ölçüm merkezi haline geliyor. Astım hastalarına yönelik My Spiroo projesi de bunlardan birisi. 

Polonyalı Dr. Lukasz Koltowski ve Peter Bajtala tarafından geliştirilen My Spiroo, tıp deyimiyle pik ekspiratuar akış ölçer. Pik ekspiratuar akış ölçer astım hastalarının akciğerlerine ne kadar havanın girdiğini ölçüyor ve böylece astım krizleri daha önceden fark edilebiliyor. 

My Spiroo kulaklık girişinden akıllı telefonlara bağlanarak alınan nefes ile ilgili ölçümleri kullanıcıya iletiyor ve uygulamasında bu ölçümleri saklayabiliyor. Pro versiyonda ise ölçümler uzman doktorlar tarafından takip edilebiliyor. Veriler global olarak paylaşılarak bir astım haritası da çıkarılacak. 

My Spiroo bunun yanında uygulaması ile konuma göre ortamda zarar vermesi muhtemel polen ve hava kirliliğini de tespit ederek kullanıcıları uyarıyor. Ancak bu özellik daha sonra eklenecek. Proje Polonya'da pek çok ödüle layık görüldü ve yıl bitmeden piyasada olması planlanıyor. 

http://techcrunch.com/2014/04/04/my-spiroo-can-tell-your-doctor-when-youre-out-of-breath/?txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SirrealsQ 5 yıl
astım hastası olarak alırım

umarım böyle şeyler destek olunur. çünkü böyle projelere sadece astım hastaları destekliyor . diyer kitle pek halden alnamadı için çok azı tarafından destekleniyor çok üzücü bi durum.
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orka55 5 yıl

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Mugetsuga 5 yıl
Astım hastasıyım yani öyleydim 7-8 yaşlarımda başlamıştı ve o zamanlar bilinçsizlik vs bi şekilde atlattım sayılır ancak şimdi bu ürünün çıkmasıyla her şey çok daha iyiye gidicek. Ben çok çektim zamanında bu alet bulunmaz nimet olur gerçek anlamda doğru ölçümler yaparsa ve fiyatı uygun olursa.
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ouzqan 5 yıl
Sağlık yönünde adam çalışmaya başlıyorlar sonunda .
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eren..34 5 yıl
Konu yanlış yerde .
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px 5 yıl
Hayır , bu sedece astım hastalarına yönelik bir ürün.zatende elektronik olmayanını kullanıyorlar,bu olsa olsa ek telefona kayıt olanağı sağlar.
prensibi şu :içine hızla hava üflediğinizde akım hızınızı ölçüyor.o sırada krize giriyorsanız = nefes borularınız daraldıysa , akım hızınız düşük çıkacaktır, o zaman sizede cebinizden ilacınızı çıkarıp kullanacaksınız gibi.
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AlliedSL 5 yıl
Krize gireceğimi önceden tespit edecek bi cihazsa muazzam bişey olur.
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orka55 5 yıl

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*siteci* 5 yıl
Anladığım kadarıyla ortamdaki havayı ölçüyor ve kirlilik oranı artarsa uyarı veriyor. Eğer fiyatı uygun olursa almayı düşünürüm.
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thinkwithbrain 5 yıl
İlginç
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Blood Money 5 yıl
İlginç




Edit: Başka smile kullandık diye fazladan eksilenirmi insafsızlar
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