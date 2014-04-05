My Spiroo ile astım hastaları her an takip altında





Gelişen teknoloji sayesinde artık mobil cihazlar birer sağlık ölçüm merkezi haline geliyor. Astım hastalarına yönelik My Spiroo projesi de bunlardan birisi.





Polonyalı Dr. Lukasz Koltowski ve Peter Bajtala tarafından geliştirilen My Spiroo, tıp deyimiyle pik ekspiratuar akış ölçer. Pik ekspiratuar akış ölçer astım hastalarının akciğerlerine ne kadar havanın girdiğini ölçüyor ve böylece astım krizleri daha önceden fark edilebiliyor.





My Spiroo kulaklık girişinden akıllı telefonlara bağlanarak alınan nefes ile ilgili ölçümleri kullanıcıya iletiyor ve uygulamasında bu ölçümleri saklayabiliyor. Pro versiyonda ise ölçümler uzman doktorlar tarafından takip edilebiliyor. Veriler global olarak paylaşılarak bir astım haritası da çıkarılacak.





My Spiroo bunun yanında uygulaması ile konuma göre ortamda zarar vermesi muhtemel polen ve hava kirliliğini de tespit ederek kullanıcıları uyarıyor. Ancak bu özellik daha sonra eklenecek. Proje Polonya'da pek çok ödüle layık görüldü ve yıl bitmeden piyasada olması planlanıyor.

http://techcrunch.com/2014/04/04/my-spiroo-can-tell-your-doctor-when-youre-out-of-breath/?txtlnkusaolp00000595