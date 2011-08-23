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N8'de Symbian Belle genel kullanım videosu

7 yıl
22,6b
1
49
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın yarın resmi lansmanını gerçekleştirmesi beklenen Symbian Anna'nın halefi Belle'in N8 üzerindeki genel çalışmasını gösteren 11 dakikalık video, Youtube aracılığıyla yayınlandı.

Yayınlanan videoda geliştirme sürümü olmasına rağmen Belle'in N8 ile oldukça iyi bir performans sergilediği görülürken; MeeGo'daki swipe arayüzü ile bildirim alanında Android ve iOS'i andırması gözlerden kaçmıyor.




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murat2O98 7 yıl en beğenilen
Klasör.:X:.

nokia sonunda işi bellemiş xD XD Xd xxdd

hala ayın şeyi yapıyorsun
senin klavyedeki x ve d tuşu takılı kalmış içindeki bebe püskeviti kırıntılarını çıkar
Klasör.:X:.nokia sonunda işi bellemiş xD XD Xd xxddhala ayın şeyi yapıyorsunsenin klavyedeki x ve d tuşu takılı kalmış ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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barbarbaron 7 yıl
Kısa ve öz; Nokia gerçekten bitmiş. N8 im var:) aslına bakarsanız memnunum da. Telefon olarak herşeyi tam anlamıyla karşılıyor. Şekli çok iyi. Konuşma kalitesi süper. Pili bir gün dolu dolu gidiyor. Mailleri rahat rahat alıyorum. Amaaa..... Milyonlarca insanın kullandığı işletim sistemi symbyan için bir tane mi doğru düzgün uygulama olmaz. (opera haric) uygulamalar o kadar kalitesiz ki kullanmak insanın içinden bile gelmiyor. Allahtan opera gibi bi program var ve istediğim herşeyi yapabiliyorum. Daha küçük ekranı olan iphone qwerty klavyede çığır açmışken bu telefona aynı klavyeyi koymak bu kadar mi zor. Aynı işlemci hızına sahip 3gs deki algılama hızı bu telefonda olması imkansız mi! Daha bir sürü şey. Evet arama yapmak ve cevaplamak istiyosaniz nokia alın. Ama yok telefon benim hep elimde benim için çok önemli diyosaniz kesinlikle iphone. Nokia belle ile bakalım ne yapacak. Browsera hiç gerek yok. Opera yeter. Önemli olan uygulama geliştiricilere destek vermek. Birde algısi iphone kadar iyi bi klavye. O zaman benim gözümde nokia gene nokia olarak kalır. Tersi olursa nokia sadece 1100 üretsin. Ancak öyle nokia olarak kalabilir.
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andruil 7 yıl
nokia işi yeni yeni kapmaya başladı ama iphone'la bırakın karşılaştırmayı, aynı cepte bile durması iphone'a hakaret olur. nokia kendi çapında göz boyuyor, bence hala yeterli değil. bilindik nokia ve symbian uygulamalarından artık millete gına gelmiş durumda. ayrıca bugüne kadar telefonla tamamen özdeşleşmiş, tasarım ve işlevsellik açısından düzgün bir symbian uygulaması görebilmiş değilim. kısacası iphone - apple store ikilisi tartışmasız pazarın hakimi..
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wRei 7 yıl
Başlı başınca mükemmel bir telefon oldu. N8 beni çok şaşırttı.
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DH Misafiri 7 yıl
N8 kullanıyorum 10 ay kadar oldu, IT uzmanı olmama rağmen avukat kardeşimin gazıyla aldım. Bu kadar para verip bu kadar yavaş çalışan bir telefona sahip olmak gerçekten sinir edici bir durum 3 uygulama üst üste aç ondan sonra git bir çay demle, o kadar kötü yani. Kendi kendine kapanan uygulamarı saymıyorum bile.
İyi fotoğraf çekmesinin dışında bir artısını bir türlü bulamadım.
Hiç bir işletim sisteminin fanı değilim umarım bu belle gerçekten N8 im güzel bir cihaza dönüştürür...
Aksi taktirde 1 yılı doldurup HTC nin klavyeli telefonunu almayı düşünüyorum yada iphone
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erorcun 7 yıl
Benim bir arkadaşım var istediği kadar uygulamayı aynı anda açıyor ve bir sorun olmuyor. Bunun içine HD oyunlar da dahil.

Telefonunuza hard reset atmanızı öneririm.
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mavilim_ 7 yıl
bir n8 kullanıcısı olarak diyebilirim ki gerçekten bu güncelleme için sabırsızlanıyorum ama elden bişi gelmiyor beklemek gerek aslında annayı hiç araya almadan direk belleyi gönderseler bence daha ii olurddu yada belle nin güncelleme tarihini verseler bari sayılı gün daha çabuk geçer...
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Whisper911 7 yıl
nokiadan beklemediğim şekilde stabil ve hızlı çalışıyor....
symbianın son vuruşu bu olabilir... tutmassa nokia tutucak demedi demeyin. =)
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Technological 7 yıl Whisper911
Whisper911

nokiadan beklemediğim şekilde stabil ve hızlı çalışıyor....
symbianın son vuruşu bu olabilir... tutmassa nokia tutucak demedi demeyin. =)


Aynen katılıyorum....

Symbian'ı geliştirip yeni türevlerini çıkarmak çok iyi olmuş cihazlar sanırım daha hızlanıyor daha kullanışlı hale geliyor
daha hoş oluyor, görünüm olarak da daha göze hitap ediyor v.s.... Güzel hamle yaptı tutup tutmayacağını bence birkaç hafta
veya birkaç ay içinde görebiliriz , güncelleme desteği Navigasyon v.s. destekleri de yeterli güzel bir hamle oldu bu
N8 veya N9 düşünüyorum kesinlikle......HTC'den sonra bakalım pişman olmam sanıyorum........deneyip görelim
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Arkadaşlar şimdi birileri bana tarafsız bir yaklaşımla N8 mi yoksa son çeyrekte gelecek olan N9 mu ? Görünen o ki Belle ile N8 gerçekten akıcı bir hal almış ama N9 da bulunan işletim sistemi meego yu bilen birisi olarak kafam da karışmadı değil.Benim önem verdiğim şeylerden biriside fotoğraf ve video çekim kalitesi Nokia her iki telefonunda da Carl Zeis kullanıyor ama piksel farkının olması büyük etki yaratır mı tam kestiremiyorum.Son olarak N9'un beklenen piyasa ilk el satış fiyatının 1500 tl olması da bu kıyaslamada etkili arada 500 tl fark var sonuçta.
Not:Lütfen fan boys denilen ( Bu tabiri sevmesemde malesef kullanmak durumundayım ) arkadaşlar yardımcı olmasalar daha hayırlı bir iş yaparlar benim için.Şimdiden teşekkür ediyorum.
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umutarslan.com 7 yıl
MegaWolt38
FRAPS Androidboylar , şu telefonda ki belle akıcılığını görünce kıskanıyorlardır
Yağ gibi akıyor telefon
Symbian akar
Hala şu cilalı taş devrinden kalma symbian ı savunanları görünce gülmekten alamıyorum kendimi....akıcılık dediğin şeyin 10:06 daki gecikmeyi göremiyorsun sanırım? hala ne kadar hantal olduğunu göremiyorsanız androidli bir telefon kullanın o zaman anlarsınız....şu devirde hala nokiayı kullanmaya veya almaya çalışanlara acıyorum.

azimle 10dakika izledin hata bulmak için ama orda bir gecikme yok varsada eski halinden daha iyi oldu telefon.bence sen videoyu 15. dakkaya al hatta 23e al oralardada takılma var.video 11dakka ama olsun takılma var :D
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wox 7 yıl
telefon n8 değilki n9 bu...kimi kandırıyorsunuz..gaza gelmeyin ipragaz a gelin...
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07ONUR 7 yıl wox
wox

telefon n8 değilki n9 bu...kimi kandırıyorsunuz..gaza gelmeyin ipragaz a gelin...


Ne N9'u N7 o...
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MegaWolt38 7 yıl
FRAPS
Androidboylar , şu telefonda ki belle akıcılığını görünce kıskanıyorlardır
Yağ gibi akıyor telefon
Symbian akar

Hala şu cilalı taş devrinden kalma symbian ı savunanları görünce gülmekten alamıyorum kendimi....
akıcılık dediğin şeyin 10:06 daki gecikmeyi göremiyorsun sanırım? hala ne kadar hantal olduğunu göremiyorsanız androidli bir telefon kullanın o zaman anlarsınız....
şu devirde hala nokiayı kullanmaya veya almaya çalışanlara acıyorum.
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aslanemre58 7 yıl

MegaWolt38

FRAPS



Androidboylar , şu telefonda ki belle akıcılığını görünce kıskanıyorlardır
Yağ gibi akıyor telefon
Symbian akar




Hala şu cilalı taş devrinden kalma symbian ı savunanları görünce gülmekten alamıyorum kendimi....



akıcılık dediğin şeyin 10:06 daki gecikmeyi göremiyorsun sanırım? hala ne kadar hantal olduğunu göremiyorsanız androidli bir telefon kullanın o zaman anlarsınız....





şu devirde hala nokiayı kullanmaya veya almaya çalışanlara acıyorum.


Biz de art niyetli,küçük dağları kendi yaratmış gibi davrananlara acıyoruz
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Al PaC 7 yıl

MegaWolt38

FRAPS



Androidboylar , şu telefonda ki belle akıcılığını görünce kıskanıyorlardır
Yağ gibi akıyor telefon
Symbian akar




Hala şu cilalı taş devrinden kalma symbian ı savunanları görünce gülmekten alamıyorum kendimi....



akıcılık dediğin şeyin 10:06 daki gecikmeyi göremiyorsun sanırım? hala ne kadar hantal olduğunu göremiyorsanız androidli bir telefon kullanın o zaman anlarsınız....





şu devirde hala nokiayı kullanmaya veya almaya çalışanlara acıyorum.


Ben de de sizin gibilere karşı bir duygu oluşmuyor, oluşamıyor. Duygu nun oluşabilmesi ve anlamlı olabilmesi için karşıda bir şey olması lazım. Anlatabildim mi?

@wox

Konuları sadece okumakla yetinmeniz forumun yararına olur diye düşünüyorum. Bir insan bir saçmalar iki saçmalar. Bu kadarı da kabul edilebilme sınırlarını aşıyor.
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FRAPS 7 yıl
Androidboylar , şu telefonda ki belle akıcılığını görünce kıskanıyorlardır


Yağ gibi akıyor telefon
Symbian akar
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HepDüşünceli 7 yıl FRAPS
FRAPS

Androidboylar , şu telefonda ki belle akıcılığını görünce kıskanıyorlardır


Yağ gibi akıyor telefon
Symbian akar



+1
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