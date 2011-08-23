N8'de Symbian Belle genel kullanım videosu

Nokia'nın yarın resmi lansmanını gerçekleştirmesi beklenen Symbian Anna'nın halefi Belle'in N8 üzerindeki genel çalışmasını gösteren 11 dakikalık video, Youtube aracılığıyla yayınlandı.

Yayınlanan videoda geliştirme sürümü olmasına rağmen Belle'in N8 ile oldukça iyi bir performans sergilediği görülürken; MeeGo'daki swipe arayüzü ile bildirim alanında Android ve iOS'i andırması gözlerden kaçmıyor.