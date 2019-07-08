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NASA, Dragonfly keşif uydusunu geliştirmek için HoloLens kullanıyor

NASA'nın 2026 yılında uzaya fırlatacağı The Dragonfly keşif uydusu, Microsoft'un artırılmış gerçeklik gözlüğü HoloLens kullanılarak geliştiriliyor. Detaylar haberimizde.
18 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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NASA, Dragonfly keşif uydusunu geliştirmek için HoloLens kullanıyor
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Microsoft’un artırılmış gerçeklik gözlüğü olan HoloLens’i ilk çıktığı günlerden beri kullanan NASA çalışanları, gözlüğü kullandıkları bir senaryonun videosunu paylaştı. NASA’ya ait The Dragonfly keşif aracının Satürn’ün buzla kaplı uydusu Titan’a yapacağı görev kapsamında kullanılan HoloLens, çalışanlara sanal gerçeklik ortamında aracı test etme imkânı sunuyor.

Çift rotorlu helikopter olarak tasarlanan The Dragonfly’ın geliştirilme sürecinde kullanılan HoloLens, uzmanlara tasarımla ilgili düzenlemelere gerçek zamanlı müdahale şansı tanıyor.

2026 yılında uzaya fırlatılacak ve 2034 yılında Titan yüzeyine iniş yapacak olan The Dragonfly, uyduda yaşamın izlerini arayacak.

Aşağıdaki videoda HoloLens’in NASA tarafında ne şekilde kullanıldığını izleyebilirsiniz.

 


https://mspoweruser.com/nasa-is-using-hololens-to-develop-project-titan-space-mission-calls-it-a-game-changer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknokaptan 17 sa.
Ben ölmeden bütün gezegenleri gösterin bana.gidemesekte NASA aracılığı ile görebileceğiz.Teşekkürler NASA.
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