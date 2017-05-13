NASA'nın dev uzay aracı ortaya çıktı

NASA'nın uzay yolculukları ve gezegenlerdeki keşifleri için pek çok konsept araç geliştirdiğini ve bunları ilk olarak dünyada test ettiğini daha önce pek çok kez görmüştük. Mars'ta yapılacak araştırmalar için geliştirdiği uzay araçlarını çöllerde test eden NASA, bu araçlara bir yenisini daha ekledi. Görünüm olarak Batman filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz Batmobil'i andıran dev uzay aracına ilgi de yoğundu.





Konsept olarak tasarlanan 6 tekerlekli aracın yapımında alüminyum ve karbon elyaf kullanılırken toplamda 9 metre uzunluğunda olan aracın arka kısmına astronotların araştırma yapabilecekleri bir laboratuvar bulunuyor. Her bir tekerleğinin çapı 127cm olan aracın saatte 96 ile 112 kilometre hızla hareket edebileceğini ifade ediliyor.





Araç her ne kadar Mars'a gitmeyecek olsa da tamamen Mars'ta kullanım için tasarlandı bu nedenle benzinle değil üzerindeki güneş panellerinin topladığı enerji ile hareket ediyor. Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nde sergilenecek ve daha sonra merkezdeki araştırmalar ve testler de görev alacak.

Uzay aracına ait diğer görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.ibtimes.co.uk/mars-rover-batmobile-mystery-prototype-nasa-space-vehicle-revealed-1621325