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NASA'nın dev uzay aracı ortaya çıktı

NASA'nın Mars şartlarına dayanabilecek şekilde hazırladığı, eğitim amaçlı kullanılacak olan uzay aracı konsepti tanıtıldı. Görünüm olarak Batmobil'i andıran araç oldukça ilgi çekiyor.
2 yıl
9,2b
1
18
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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NASA'nın uzay yolculukları ve gezegenlerdeki keşifleri için pek çok konsept araç geliştirdiğini ve bunları ilk olarak dünyada test ettiğini daha önce pek çok kez görmüştük. Mars'ta yapılacak araştırmalar için geliştirdiği uzay araçlarını çöllerde test eden NASA, bu araçlara bir yenisini daha ekledi. Görünüm olarak Batman filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz Batmobil'i andıran dev uzay aracına ilgi de yoğundu.


 
Konsept olarak tasarlanan 6 tekerlekli aracın yapımında alüminyum ve karbon elyaf kullanılırken toplamda 9 metre uzunluğunda olan aracın arka kısmına astronotların araştırma yapabilecekleri bir laboratuvar bulunuyor. Her bir tekerleğinin çapı 127cm olan aracın saatte 96 ile 112 kilometre hızla hareket edebileceğini ifade ediliyor. 


Araç her ne kadar Mars'a gitmeyecek olsa da tamamen Mars'ta kullanım için tasarlandı bu nedenle benzinle değil üzerindeki güneş panellerinin topladığı enerji ile hareket ediyor. Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nde sergilenecek ve daha sonra merkezdeki araştırmalar ve testler de görev alacak.
Uzay aracına ait diğer görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.ibtimes.co.uk/mars-rover-batmobile-mystery-prototype-nasa-space-vehicle-revealed-1621325 Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl
NE NASASI YIGENIM HADI DOBLOYLA PIKNIGE GI.D.ELIM
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tmk20 2 yıl
ea games telif atmasın nomad nd1 tasarımını cakmasını yapmışınız die
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Mimar SaNAN 2 yıl
Uzay aracı olduğunu bilmesem modifiyeli amerikan tırreği arabası sanardım.
İlk nick-mesaj uyumlu mesajım.
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Source 2 yıl
Trafikte bununla gezdiğinizi düşünsenize :))
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RaptorFX 2 yıl
FaçaSpaceCar yapmış adamlar. Paynır ses sistemi ve patlak egzoz eklediler mi tamamdır. Takdir ettim.
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musa_unsal2005 2 yıl
Seçim yatırımları bunlar gardaş yemeyiz biz yoooo. O diktatör gidecekkk :DDDD
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axaxa 2 yıl
İyi de o ışık ne yine bi pavynculuk sevdası😄
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artenis 2 yıl
Aga, youtube'de deli gibi dünya düz videoları var, izle izle bir hal oldum... ister istemez ''acabağğ'' diyor insan. bi bakın da azıcık komplo teorisi kurun :D
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HarunD 2 yıl
Oh oh ne güzel nasa da para toplamayı iyi biliyor marsmış ay'mış daha atmosferden çıkamadılar yalancılar
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Fenomenon 2 yıl
Kapısı tok sesi çıkarıyor mu??
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Barni Moloztaş 2 yıl
NE NASASI YIGENIM HADI DOBLOYLA PIKNIGE GI.D.ELIM
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