Türk devletleri "Küp Uydu Projesi" kapsamında uzaya uydu gönderecek

Tam Boyutta Gör Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk devletlerinden oluşan bir uluslararası kuruluş olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk devletlerini uzay merkezli ortak bir projede bir araya getiriyor. Proje kapsamında geliştirilecek ortak uydunun uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek

TUA’nın ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference kapsamındaki TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı için Türkiye’ye gelen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzayın keşfiyle ilgili birçok konuyu ele alarak bazı mevzularda anlaştıklarını bildirdi. Bununla birlikte Azimov, geçen yıl TDT olarak "Küp Uydu Projesi" gerçekleştirmek üzere teknik bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre halihazırda bu grubun faaliyetlerinin sonuçları tartışılıyor. Gerçekleştirilen toplantı kapsamında ise Türk devletleri adına ortak uydu üzerinde çalışacak mühendislerden özel bir ekibin oluşturulması konusunda da mutabakata varılmış durumda. Oluşturulacak ekip Kazakistan'da faaliyetlerini sürdürecek ve üye devletler mühendislerini Kazakistan'a gönderecek. Azimov, nihai hedeflerinin TDT adına bir küp uydu fırlatmak olduğunu, böylece üye devletlerimizdeki çevre koşullarını araştırmak ve bazı çalışmaları hayata geçirmek istediklerini belirtti.

NASA’dan tarihi başarı: Voyager 1 ile tekrar iletişim kuruldu! 3 gün önce eklendi

Azimov, TDT olarak ayrıca üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında uzay araştırmaları konusunda işbirliğinin artırılması vurgusunu yaparken Türkiye’nin uzay işbirliğinin geliştirilmesi özelinde teşkilata büyük katkı sağladığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin yakın zamanda ilk astronotunu uzaya göndermesinden gurur duyduklarını, sırada Türksat 6A uydusunun olduğunun altını çizdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türk devletleri "Küp Uydu Projesi" ile uzaya uydu gönderecek