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    Türk devletleri "Küp Uydu Projesi" kapsamında uzaya uydu gönderecek

    Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından yapılan açıklamaya göre Türk devletleri, ortak "Küp Uydu Projesi" ile bu alandaki işbirliklerini güçlendirecek. Ayrıca özel bir ekip de kurulacak.
    Türk devletleri 'Küp Uydu Projesi' ile uzaya uydu gönderecek Tam Boyutta Gör
    Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk devletlerinden oluşan bir uluslararası kuruluş olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk devletlerini uzay merkezli ortak bir projede bir araya getiriyor. Proje kapsamında geliştirilecek ortak uydunun uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

    Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek

    TUA’nın ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference kapsamındaki TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı için Türkiye’ye gelen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzayın keşfiyle ilgili birçok konuyu ele alarak bazı mevzularda anlaştıklarını bildirdi. Bununla birlikte Azimov, geçen yıl TDT olarak "Küp Uydu Projesi" gerçekleştirmek üzere teknik bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.

    Yapılan açıklamaya göre halihazırda bu grubun faaliyetlerinin sonuçları tartışılıyor. Gerçekleştirilen toplantı kapsamında ise Türk devletleri adına ortak uydu üzerinde çalışacak mühendislerden özel bir ekibin oluşturulması konusunda da mutabakata varılmış durumda. Oluşturulacak ekip Kazakistan'da faaliyetlerini sürdürecek ve üye devletler mühendislerini Kazakistan'a gönderecek. Azimov, nihai hedeflerinin TDT adına bir küp uydu fırlatmak olduğunu, böylece üye devletlerimizdeki çevre koşullarını araştırmak ve bazı çalışmaları hayata geçirmek istediklerini belirtti.

    Azimov, TDT olarak ayrıca üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında uzay araştırmaları konusunda işbirliğinin artırılması vurgusunu yaparken Türkiye’nin uzay işbirliğinin geliştirilmesi özelinde teşkilata büyük katkı sağladığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin yakın zamanda ilk astronotunu uzaya göndermesinden gurur duyduklarını, sırada Türksat 6A uydusunun olduğunun altını çizdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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