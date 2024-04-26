Türk devletleri "Küp Uydu Projesi" kapsamında uzaya uydu gönderecek

Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek
TUA’nın ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference kapsamındaki TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı için Türkiye’ye gelen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzayın keşfiyle ilgili birçok konuyu ele alarak bazı mevzularda anlaştıklarını bildirdi. Bununla birlikte Azimov, geçen yıl TDT olarak "Küp Uydu Projesi" gerçekleştirmek üzere teknik bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.
Yapılan açıklamaya göre halihazırda bu grubun faaliyetlerinin sonuçları tartışılıyor. Gerçekleştirilen toplantı kapsamında ise Türk devletleri adına ortak uydu üzerinde çalışacak mühendislerden özel bir ekibin oluşturulması konusunda da mutabakata varılmış durumda. Oluşturulacak ekip Kazakistan'da faaliyetlerini sürdürecek ve üye devletler mühendislerini Kazakistan'a gönderecek. Azimov, nihai hedeflerinin TDT adına bir küp uydu fırlatmak olduğunu, böylece üye devletlerimizdeki çevre koşullarını araştırmak ve bazı çalışmaları hayata geçirmek istediklerini belirtti.
Azimov, TDT olarak ayrıca üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında uzay araştırmaları konusunda işbirliğinin artırılması vurgusunu yaparken Türkiye’nin uzay işbirliğinin geliştirilmesi özelinde teşkilata büyük katkı sağladığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin yakın zamanda ilk astronotunu uzaya göndermesinden gurur duyduklarını, sırada Türksat 6A uydusunun olduğunun altını çizdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.