İzmir'de Aurora simülatörü ile Mars'a insanlı yolculuk eğitimleri başlıyor

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İzmir’de uzay konusunda eğitimlere ev sahipliği yapan Uzay Kampı Türkiye, önemli bir iş birliği yaparak NASA’nın uzay simülatörünü kullanıma sunuyor. Katılımcılar, NASA’nın Mars’a insanlı uçuş deneyimini sanal ortamda yaşama fırsatı buluyor.

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NASA’nın 2030’lu yıllarda Mars’a insanlı uçuş için kullanacağı Aurora Uzay Aracı’nı simüle eden Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörü, Türkiye’de ilk kez kullanılacak. Simülatör ile interaktif sanal uzay uçuşlarıyla Mars'a ve Ay'a insanlı uzay yolculuklarını canlandırılacak. Simülatör sayesinde teknik bilgiler öğrenilebilecek.

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Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörü, 9-16 yaş grubundaki çocuklara özel olarak hazırlanan Galaktik Yaz Kampı Programında kullanıma sunulacak. Haziran ayında başlayacak ve Ağustos sonuna kadar devam edecek.

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