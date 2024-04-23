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    Anlık Bildirim

    NASA’dan tarihi başarı: Voyager 1 ile tekrar iletişim kuruldu!

    NASA'nın yıldızlararası kaşifi Voyager 1 nihayet Dünya’ya anlaşılabilir veriler göndermeye başladı. NASA, Voyager 1 ile iletişimi yaklaşık 5 ay önce kaybetmişti.
    NASA’dan tarihi başarı: Voyager 1 ile tekrar iletişim kuruldu! Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Voyager 1 uzay aracı, kasım ayından bu yana ilk kez yerleşik sistemlerinin sağlığı ve çalışma durumu hakkında kullanılabilir bilgiler gönderiyor. NASA, yaptığı açıklamada bir sonraki adımda uzay aracının yeniden bilimsel veriler göndermeye başlamasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Voyager 1, 1977'deki fırlatılışından otuz beş yıl sonra, Güneş Sistemi'ni terk ederek yıldızlararası uzaya giren ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçmişti. Voyager 1’in ikizi olan Voyager 2 ise 2018’de kardeşini takip etmişti.

    Daha önceki haberimizde de aktardığımız üzere Voyager 1, 14 Kasım 2023'te Dünya'ya okunabilir bilimsel ve sistemler verileri göndermeyi durdurmuştu, ancak NASA mühendisleri uzay aracının hala komutlar aldığını ve normal şekilde çalıştığını görebiliyordu. Mart ayında ise NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler sorunun uzay aracının uçuş veri sistemi (FDS) adı verilen üç yerleşik bilgisayarından birisiyle bağlantılı olduğunu doğruladı. FDS bilgisayarı, aracın topladığı tüm verilerin paketlenerek Dünya’ya gönderilmesinden sorumlu bir parça.

    Mühendislik başarısı

    Ekip, FDS bilgisayarının yazılım kodunun bir kısmı da dahil olmak üzere FDS belleğinin bir bölümünün depolanmasından sorumlu bir çipin çalışmadığını tespit etmişti. Çipi onaramayan ekip, etkilenen kodu FDS belleğinde başka bir yere yerleştirmeye karar verdi. Ancak hiçbir konum, kod bölümünü bütünüyle tutacak kadar büyük değildi.

    NASA’dan tarihi başarı: Voyager 1 ile tekrar iletişim kuruldu! Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle, etkilenen kodu bölümlere ayırmak ve bu bölümleri FDS'de farklı yerlerde saklamak için basit bir plan geliştirildi. Bu planın işe yaraması için bu kod bölümlerinin bir bütün olarak çalıştığından emin olmak için ayarlamalar yapmak gerekiyordu. Bu ayarlamaların bir parçası da FDS belleğinin diğer bölümlerinde bu kodun konumuna ilişkin referansların güncellenmesiydi.

    En nihayetinde NASA ekibi, uzay aracının sistemsel verilerini paketlemekten sorumlu olan kodu, 18 Nisan’da FDS belleğindeki yeni konumuna gönderdi. Voyager 1 halihazırda Dünya’dan 24,3 milyar kilometre yani ışık hızı ölçeğinde 22 saat 34 dakika uzakta bulunuyor. Dolayısıyla kodun gönderilmesi 22 saat 34 dakika sürüyor. Bu nedenle NASA, yaptıkları değişikliğin işe yaradığını 20 Nisan’da gelen sinyal ile öğrenebildi. Böylelikle Voyager 1, 5 ay sonra ilk kez Dünya ile aracın sağlığı ve durumuna dair anlaşılır veriler gönderdi.

    Sırada bilimsel veriler var

    NASA’dan tarihi başarı: Voyager 1 ile tekrar iletişim kuruldu! Tam Boyutta Gör
    Ekip önümüzdeki haftalarda FDS yazılımının etkilenen diğer bölümlerinin yerini değiştirecek ve ayarlayacak. Bu düzenlemeler sonucunda Voyager 1’in yeniden bilimsel verileri göndermeye başlaması bekleniyor. Öte yandan sondanın ikizi olan Voyager 2 normal şekilde çalışmaya devam ediyor. 46 yılı aşkın bir süre önce fırlatılan ikiz Voyager uzay araçları, tarihin en uzun süre görev yapan ve en uzak mesafelere giden uzay araçları olma unvanına sahip.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 8 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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