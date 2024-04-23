NASA’dan tarihi başarı: Voyager 1 ile tekrar iletişim kuruldu!

Daha önceki haberimizde de aktardığımız üzere Voyager 1, 14 Kasım 2023'te Dünya'ya okunabilir bilimsel ve sistemler verileri göndermeyi durdurmuştu, ancak NASA mühendisleri uzay aracının hala komutlar aldığını ve normal şekilde çalıştığını görebiliyordu. Mart ayında ise NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler sorunun uzay aracının uçuş veri sistemi (FDS) adı verilen üç yerleşik bilgisayarından birisiyle bağlantılı olduğunu doğruladı. FDS bilgisayarı, aracın topladığı tüm verilerin paketlenerek Dünya’ya gönderilmesinden sorumlu bir parça.
Mühendislik başarısı
Ekip, FDS bilgisayarının yazılım kodunun bir kısmı da dahil olmak üzere FDS belleğinin bir bölümünün depolanmasından sorumlu bir çipin çalışmadığını tespit etmişti. Çipi onaramayan ekip, etkilenen kodu FDS belleğinde başka bir yere yerleştirmeye karar verdi. Ancak hiçbir konum, kod bölümünü bütünüyle tutacak kadar büyük değildi.
En nihayetinde NASA ekibi, uzay aracının sistemsel verilerini paketlemekten sorumlu olan kodu, 18 Nisan’da FDS belleğindeki yeni konumuna gönderdi. Voyager 1 halihazırda Dünya’dan 24,3 milyar kilometre yani ışık hızı ölçeğinde 22 saat 34 dakika uzakta bulunuyor. Dolayısıyla kodun gönderilmesi 22 saat 34 dakika sürüyor. Bu nedenle NASA, yaptıkları değişikliğin işe yaradığını 20 Nisan’da gelen sinyal ile öğrenebildi. Böylelikle Voyager 1, 5 ay sonra ilk kez Dünya ile aracın sağlığı ve durumuna dair anlaşılır veriler gönderdi.
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu