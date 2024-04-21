NASA, insanların gideceği Ay’ın güney kutbunda depremleri ölçecek

Otonom sismograf LEMS, zorlu ve uzun Ay gecelerine dayanacak şekilde tasarlanacak. Sistem, Artemis 3 astronotlarının ineceği Ay'ın güney kutbu çevresindeki bölgede Ay depremlerinden kaynaklanan yer hareketlerini sürekli olarak izleyecek. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, LEMS'in Ay yüzeyinde en az üç ay ve en fazla iki yıl boyunca çalışması bekleniyor. Ajans, bu araç ile Ay'ın jeofiziksel aktivitesini uzun süreler boyunca yardım almadan ölçme kabiliyetine erişmek istiyor.
Ay’daki depremler bir risk
Bu riski anlamak ve ona göre ilerlemek için Maryland Baltimore County Üniversitesi'nden gezegen bilimci Mehdi Benna liderliğindeki araştırmacılar, küçük, kendi kendini idame ettiren bir istasyon geliştirmeye başladılar. Açıklamaya göre ekip, LEMS'i uçuşa hazır hale getirmek için 2018 yılında NASA’dan fon da aldı. Bazı araştırmalar Ay’ın sismik aktivitelerinin beklenenden fazla olduğunu ve depremlerin de Dünya’dakine göre daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Ay depremlerinin başlıca nedenlerinden biri şüphesiz Ay ve Dünya arasındaki çekim kuvveti olsa da uydumuzun yüzeyindeki ekstrem sıcaklık değişimleri (gündüzleri 121 derece, geceleri -133 derece) de depremleri tetikliyor.Kaynakça https://www.space.com/moonquake-detector-nasa-artemis-3-mission https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/nasa-goddard-to-build-quake-detector-for-artemis-iii-moon-landing/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)