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    Anlık Bildirim

    NASA, insanların gideceği Ay’ın güney kutbunda depremleri ölçecek

    NASA, Artemis 3 görevi kapsamında Ay yüzeyine LEMS olarak adlandırılan deprem dedektörü yerleştirecek. NASA, güvenlik ve araştırma için Ay’ın güney kutup bölgesinin sismik hareketlerini izleyecek.
    NASA, insanların gideceği Ay’ın güney kutbunda depremleri ölçecek Tam Boyutta Gör
    NASA, her şey planlandığı gibi giderse Eylül 2026 tarihinde Ay’a yeniden insanlı olarak geri dönmeyi hedefliyor. Artemis 3 görevi kapsamında ulaşılması istenen bu hedef, NASA’nın 1972’den sonra Ay’a ilk insanlı yolculuğu olacak. Bu görev özelinde NASA, Dünya’nın uydusunu aynı zamanda çeşitli faydalı yükler de taşıyacak. Ajansın Artemis 3 görevi için seçtiği ilk üç potansiyel faydalı yükten birisi de Lunar Environment Monitoring Station (LEMS) adlı otonom sismograf olacak.

    Otonom sismograf LEMS, zorlu ve uzun Ay gecelerine dayanacak şekilde tasarlanacak. Sistem, Artemis 3 astronotlarının ineceği Ay'ın güney kutbu çevresindeki bölgede Ay depremlerinden kaynaklanan yer hareketlerini sürekli olarak izleyecek. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, LEMS'in Ay yüzeyinde en az üç ay ve en fazla iki yıl boyunca çalışması bekleniyor. Ajans, bu araç ile Ay'ın jeofiziksel aktivitesini uzun süreler boyunca yardım almadan ölçme kabiliyetine erişmek istiyor.

    Ay’daki depremler bir risk

    NASA, insanların gideceği Ay’ın güney kutbunda depremleri ölçecek Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Ay’da depremler olduğunu 1969-1972 yılları arasında gerçekleştirilen Apollo görevlerinde yerleştirilen sismometre ve sismograflar aracılığıyla zaten biliyoruz. Ancak Apollo sismik verileri Ay'ın Dünya'ya bakan yakın ekvator bölgesine dayanıyor. Şimdilerde planlanan tüm uluslararası Ay görevlerinin neredeyse tamamı Ay’ın güney kutup bölgesine gitmeyi amaçlıyor. Burası hakkında herhangi bir sismik veri bulunmuyor. Bu da uzun vadeli olarak Ay’da kalmak isteyen NASA ve diğerleri için risk oluşturuyor.

    Bu riski anlamak ve ona göre ilerlemek için Maryland Baltimore County Üniversitesi'nden gezegen bilimci Mehdi Benna liderliğindeki araştırmacılar, küçük, kendi kendini idame ettiren bir istasyon geliştirmeye başladılar. Açıklamaya göre ekip, LEMS'i uçuşa hazır hale getirmek için 2018 yılında NASA’dan fon da aldı. Bazı araştırmalar Ay’ın sismik aktivitelerinin beklenenden fazla olduğunu ve depremlerin de Dünya’dakine göre daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Ay depremlerinin başlıca nedenlerinden biri şüphesiz Ay ve Dünya arasındaki çekim kuvveti olsa da uydumuzun yüzeyindeki ekstrem sıcaklık değişimleri (gündüzleri 121 derece, geceleri -133 derece) de depremleri tetikliyor.

    Kaynakça https://www.space.com/moonquake-detector-nasa-artemis-3-mission https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/nasa-goddard-to-build-quake-detector-for-artemis-iii-moon-landing/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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