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Almanya otonom araç testlerine onay verdi

Halka açık alanlarda otonom araç testlerinin yapılmasına onay veren Almanya, otomobil üreticilerin bu testleri gerçekleştirmek için uymakla yükümlü olduğu bir dizi kuralı da duyurdu.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Alman otomobil üreticileri önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk otonom araçlarını piyasaya sürmenin hazırlığını yaparken Almanya'dan önemli bir karar geldi. Otonom araçlar için halka açık alanlarda yapılacak olan testleri Kaliforniya ya da Arizona eyaletleri gibi yetkililerin daha önceden otonom araç testi için izin verdiği bölgelerde yapmayı planlayan Alman şirketleri artık testleri kendi ülkelerinde de yapabilecek. Alınan yeni kararla birlikte otonom araç geliştiren şirketlere kolaylık sağlanmış oldu ancak bazı önemli şartları yerine getirmek gerekiyor.


 
Halka açık alanlarda yapılacak olan otonom testleri için yetkililerin istediği ve dikkat edeceği ilk şey direksiyonun başında, sürüşe müdahale etmese bile, bir sürücünün bulunması. Daha önce Tesla, Waymo ve Uber'in sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı araç testlerini görmüştük ancak Almanya olabilecek tehlikelere karşı böyle bir güvenlik önlemi almış durumda.


Şirketler Sorumlu Olacak 

Testler için şirketlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise sürüşü tamamen kayıt altına almaları ve araçlarda uçaklardaki kara kutuya benzer bir mekanizma bulundurmaları. Yetkililer bu sayede bir kaza halinde sorumluluğun araçtan mı yoksa direksiyon başındaki sürücüden mi kaynaklandığını tespit edebileceklerini ve otomobil üreticilerinin kazalardan sorumlu tutulabileceğini düşünüyor. Ayrıca tüm sürüşlerin kayıt altında tutuluyor olması şirketlerin de teknolojilerini geliştirmesine katkı sağlayabilir.


Almanya bu yeni yasayla birlikte dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin yeni teknolojilerini test etmesini kolaylaştıracak ancak Alman otomobil devleri bu yükümlülükleri kabul ederek test sürüşlerini Almanya'da yapıp yapmayacağı merak konusu.

https://www.engadget.com/2017/05/12/germany-self-driving-car-test-laws/ Yorum Yaz
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Astforum 1 yıl
Vermeyip ne yapacak. Amerikan şirketleri geliyor hızla.
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tufanumur12 2 yıl
Bu otonom araçları Ülkemize gelmesin. Trafikte sıkıştırırlar bu araçları nasıl gidiyor diye meraktan :) :) Sürücüsüz otomobili taciz ederler.
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akif_gamer 2 yıl
Tesla nın epey gerisinde kaldı global firmalar. Ancak paranın kokusunu almışlar belli. Yarış başlıyor
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kadirirdem 2 yıl
Otonomlar iyidir fakat bizim ülkemizr gelmeleri bayağı sürecek galiba...
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Kerim5100 2 yıl
Avrupa bizi kıskanıyor :)
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hanox 2 yıl
otonom geliyor yavaş yavaş , bu haberleri çok görürüz artık.
başlar yakında otonom minibüs seferleri =)
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axaxa 2 yıl
Dünya düzenine uymak zorunda ne yapsın :)
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