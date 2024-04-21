Çin'in deneysel uyduları Ay'ın uzak yüzünü görüntüledi

Tam Boyutta Gör Çin küçük deneysel uyduları Tiandu-1 ve Tiandu-2'yi test etmeye başladı. Bu uydular kısa bir süre önce Dünya ile Ay yüzeyi arasında son derece güvenilir veri iletimi ve yönlendirme testlerini başarıyla tamamladılar.

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Ay'ın keşfi için ilk adımlardan biri

Deney sırasında uydular, Ay'ın ağır kraterli arka yüzünü gösteren bir kızılötesi görüntü iletti. Gezegenimiz de arka planda görülebiliyor. 19 Mart'ta Ay'a fırlatılan uydular 3 Nisan'da Ay yörüngesine girdiler ve şu anda birbirlerinden yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta uçuyorlar. Her ikisi de çeşitli iletişim ve navigasyon cihazlarıyla donatılmış.

Tam Boyutta Gör Tiandu-1 ve Tiandu-2 uyduları, Çin'in Ay'ı keşfetme yolundaki ilk adımlardan biri. Bu uyduların elde ettiği veriler, 2031-2035 yılları arasında inşa edilmesi planlanan Çin-Rus ortak projesi Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun (ILRS) tasarımı ve inşası için temel oluşturacaktır.

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