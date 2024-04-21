Güneş Sistemi’ndeki dokuzuncu gezegen hakkında yeni kanıtlar ortaya çıktı

Güneş Sistemi’ndeki 9. gezegen
Konstantin Bogytin ve ekibi, Neptün'ün ötesinde Güneş Sistemi’nin sınırlarında bulunan ve Güneş'in yörüngesinde Dünya'nın 250 katından daha fazla bir mesafede dönen nesnelerin yörüngelerinin 9. gezegenin varlığıyla açıklanabileceğine inanıyor. Ekip bir süre önce bu teoriyi destekleyecek yeni kanıtlar bulduklarını bildirdi. Yeni çalışmada bilim insanları, Neptün'ün ötesinde, Güneş Sistemi’nin kenarında yer alan nesneler için kullanılan teknik terim olan bir dizi Neptün ötesi cismi ya da TNO'ları incelediler.
Neptün'ün yörüngesiyle etkileşime girdikleri için hareketleri kararsız hale gelen bu nesnelere odaklanan yeni çalışma kapsamında bir dizi simülasyon gerçekleştirildi. Henüz tespit edilememiş 9’uncu gezegenin bulunduğu simülasyon modellerinin bu nesnelerin davranışını en iyi açıklayan model olduğu tespit edildi.
Dokuzuncu gezegenin var olup olmadığının daha iyi anlaşılması için Vera C Rubin Gözlemevi'nin faaliyete geçmesi bekleniyor. Gözlemevi halihazırda Şili'de inşa ediliyor ve tamamlandığında uzaktaki cisimlerin davranışlarını anlamak için gökyüzünü ayrıntılı bir şekilde tarayabilecek. Yeni gözlemevinin Ocak 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)