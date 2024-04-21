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    Anlık Bildirim

    Güneş Sistemi’ndeki dokuzuncu gezegen hakkında yeni kanıtlar ortaya çıktı

    Bilim insanları Güneş Sistemi’nde bilinmeyen bir gezegene ait yeni kanıt bulduklarını açıkladı. Araştırmacılar, yeni bulguların dokuzuncu gezegenin varlığına işaret ettiğini söylüyor.
    Güneş Sistemi’ndeki 9’uncu gezegen hakkında ek kanıtlar bulundu Tam Boyutta Gör
    Bazı gökbilimciler yıllardır Güneş Sistemi’nin sınırlarındaki olağandışı davranışların keşfedilmemiş başka bir gezegen tarafından en iyi şekilde açıklanabileceğini öne sürüyorlardı. Şimdi ise bilim insanları Güneş Sistemi’nde bilinmeyen bir gezegene dair yeni kanıtlar bulduklarını açıkladı. Gökbilimciler, elde ettikleri bulguların dokuzuncu gezegenin varlığına dair şimdiye kadarki en güçlü istatistiksel kanıtı temsil ettiğini söylüyor.

    Güneş Sistemi’ndeki 9. gezegen

    Konstantin Bogytin ve ekibi, Neptün'ün ötesinde Güneş Sistemi’nin sınırlarında bulunan ve Güneş'in yörüngesinde Dünya'nın 250 katından daha fazla bir mesafede dönen nesnelerin yörüngelerinin 9. gezegenin varlığıyla açıklanabileceğine inanıyor. Ekip bir süre önce bu teoriyi destekleyecek yeni kanıtlar bulduklarını bildirdi. Yeni çalışmada bilim insanları, Neptün'ün ötesinde, Güneş Sistemi’nin kenarında yer alan nesneler için kullanılan teknik terim olan bir dizi Neptün ötesi cismi ya da TNO'ları incelediler.

    Neptün'ün yörüngesiyle etkileşime girdikleri için hareketleri kararsız hale gelen bu nesnelere odaklanan yeni çalışma kapsamında bir dizi simülasyon gerçekleştirildi. Henüz tespit edilememiş 9’uncu gezegenin bulunduğu simülasyon modellerinin bu nesnelerin davranışını en iyi açıklayan model olduğu tespit edildi.

    Dokuzuncu gezegenin var olup olmadığının daha iyi anlaşılması için Vera C Rubin Gözlemevi'nin faaliyete geçmesi bekleniyor. Gözlemevi halihazırda Şili'de inşa ediliyor ve tamamlandığında uzaktaki cisimlerin davranışlarını anlamak için gökyüzünü ayrıntılı bir şekilde tarayabilecek. Yeni gözlemevinin Ocak 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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