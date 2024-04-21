Güneş Sistemi’ndeki dokuzuncu gezegen hakkında yeni kanıtlar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bazı gökbilimciler yıllardır Güneş Sistemi’nin sınırlarındaki olağandışı davranışların keşfedilmemiş başka bir gezegen tarafından en iyi şekilde açıklanabileceğini öne sürüyorlardı. Şimdi ise bilim insanları Güneş Sistemi’nde bilinmeyen bir gezegene dair yeni kanıtlar bulduklarını açıkladı. Gökbilimciler, elde ettikleri bulguların dokuzuncu gezegenin varlığına dair şimdiye kadarki en güçlü istatistiksel kanıtı temsil ettiğini söylüyor.

Güneş Sistemi’ndeki 9. gezegen

Konstantin Bogytin ve ekibi, Neptün'ün ötesinde Güneş Sistemi’nin sınırlarında bulunan ve Güneş'in yörüngesinde Dünya'nın 250 katından daha fazla bir mesafede dönen nesnelerin yörüngelerinin 9. gezegenin varlığıyla açıklanabileceğine inanıyor. Ekip bir süre önce bu teoriyi destekleyecek yeni kanıtlar bulduklarını bildirdi. Yeni çalışmada bilim insanları, Neptün'ün ötesinde, Güneş Sistemi’nin kenarında yer alan nesneler için kullanılan teknik terim olan bir dizi Neptün ötesi cismi ya da TNO'ları incelediler.

Japonya, 2025’te uzaydan Dünya’ya güneş enerjisi gönderecek 1 gün önce eklendi

Neptün'ün yörüngesiyle etkileşime girdikleri için hareketleri kararsız hale gelen bu nesnelere odaklanan yeni çalışma kapsamında bir dizi simülasyon gerçekleştirildi. Henüz tespit edilememiş 9’uncu gezegenin bulunduğu simülasyon modellerinin bu nesnelerin davranışını en iyi açıklayan model olduğu tespit edildi.

Dokuzuncu gezegenin var olup olmadığının daha iyi anlaşılması için Vera C Rubin Gözlemevi'nin faaliyete geçmesi bekleniyor. Gözlemevi halihazırda Şili'de inşa ediliyor ve tamamlandığında uzaktaki cisimlerin davranışlarını anlamak için gökyüzünü ayrıntılı bir şekilde tarayabilecek. Yeni gözlemevinin Ocak 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Güneş Sistemi’ndeki 9’uncu gezegen hakkında ek kanıtlar bulundu