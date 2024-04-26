Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada Mars Express yörünge aracının Mars’ın yüzeyinde örümceklere benzeyen tuhaf nesne toplulukları tespit ettiği bildirildi. ESA, bu örümcek benzeri şekillerin aslında gezegenin kış aylarında yüzeyinde biriken karbondioksitin üzerine Güneş ışığı düşmesiyle oluştuğunu açıkladı.

Mars’ta tuhaf örümcek şekilleri

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express yörünge aracı Kızıl Gezegen'in güney kutup bölgesinde ilginç şekiller tespit etti. Bunlar, karbondioksitin süblimleşmesine neden olan karmaşık bir jeolojik sürecin sonucu olarak, gezegenin ilkbaharında yüzeyin altında bulunan daha koyu renkli materyalleri ortaya çıkarıyorlar. Uzay ajansı, ışığın Mars yüzeyindeki karbondioksit buzunu gaza dönüştürdüğünü ve bu gazla birlikte koyu renkli materyallerin yüzeye gayzer benzeri bir şekilde püskürtüldüğünü belirtiyor. Haber içerisindeki bu tuhaf şekiller küçük görünse de aslında hiç de küçük değiller. ESA’ya göre bunlar 45 metre ila 1 kilometre boyutunda olabiliyor. Öte yandan bu bölgedeki örümcek benzeri şekiller ise 2021 yılında laboratuvar şartlarında Dünya’da da tekrarlanmıştı.

Tam Boyutta Gör Bu desenler 2016 yılında fırlatılan ve Mars'ı geçmişteki olası yaşam belirtileri için inceleyen ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından gözlemlendi. Yörünge aracı tarafından yakalanan bu noktalar, Mars'ın "İnka Şehri" olarak adlandırılan bir bölümünün eteklerinde görülüyor. İnka Şehri (resmi adıyla Angustus Labyrinthus) adlandırılan bölge daha önce geometrik şekilleriyle gündeme gelmişti.

ESA’ya göre bu bölgenin oluşumu halen gizemini koruyor. Bilim insanları bu geometrik kum tepelerinin zamanla kayalaştığını söylerken bazıları ise bunların kaya tabakalarından sızan magma nedeniyle oluştuğunu düşünüyor.

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Mars'ın yüzeyinde “örümcek” benzeri tuhaf şekiller tespit edildi