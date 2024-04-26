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    Mars'ın yüzeyinde “örümcek” benzeri tuhaf şekiller tespit edildi

    Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express yörünge aracı Kızıl Gezegen'in güney kutup bölgesinde "örümcek" benzeri tuhaf şekiller tespit etti. Açıklamaya göre bunlar jeolojik bir süreçle oluşuyor.
    Mars'ın yüzeyinde “örümcek” benzeri tuhaf şekiller tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada Mars Express yörünge aracının Mars’ın yüzeyinde örümceklere benzeyen tuhaf nesne toplulukları tespit ettiği bildirildi. ESA, bu örümcek benzeri şekillerin aslında gezegenin kış aylarında yüzeyinde biriken karbondioksitin üzerine Güneş ışığı düşmesiyle oluştuğunu açıkladı.

    Mars’ta tuhaf örümcek şekilleri

    Mars'ın yüzeyinde “örümcek” benzeri tuhaf şekiller tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express yörünge aracı Kızıl Gezegen'in güney kutup bölgesinde ilginç şekiller tespit etti. Bunlar, karbondioksitin süblimleşmesine neden olan karmaşık bir jeolojik sürecin sonucu olarak, gezegenin ilkbaharında yüzeyin altında bulunan daha koyu renkli materyalleri ortaya çıkarıyorlar. Uzay ajansı, ışığın Mars yüzeyindeki karbondioksit buzunu gaza dönüştürdüğünü ve bu gazla birlikte koyu renkli materyallerin yüzeye gayzer benzeri bir şekilde püskürtüldüğünü belirtiyor. Haber içerisindeki bu tuhaf şekiller küçük görünse de aslında hiç de küçük değiller. ESA’ya göre bunlar 45 metre ila 1 kilometre boyutunda olabiliyor. Öte yandan bu bölgedeki örümcek benzeri şekiller ise 2021 yılında laboratuvar şartlarında Dünya’da da tekrarlanmıştı.
    Mars'ın yüzeyinde “örümcek” benzeri tuhaf şekiller tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bu desenler 2016 yılında fırlatılan ve Mars'ı geçmişteki olası yaşam belirtileri için inceleyen ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından gözlemlendi. Yörünge aracı tarafından yakalanan bu noktalar, Mars'ın "İnka Şehri" olarak adlandırılan bir bölümünün eteklerinde görülüyor. İnka Şehri (resmi adıyla Angustus Labyrinthus) adlandırılan bölge daha önce geometrik şekilleriyle gündeme gelmişti.

    ESA’ya göre bu bölgenin oluşumu halen gizemini koruyor. Bilim insanları bu geometrik kum tepelerinin zamanla kayalaştığını söylerken bazıları ise bunların kaya tabakalarından sızan magma nedeniyle oluştuğunu düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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