NASA, yeni nesil güneş yelkenini uzayda test edecek

NASA, uzaya yelken açacak
ACS3 görevinin birincil amacı, dört adet çok ince üçgen levhayı gergin bir şekilde açık tutacak tüp şeklindeki yeni kompozit bomları test etmek olacak. Bu bomlar tıpkı gemilerdeki yelkenleri açık tuttuğu gibi güneş yelkenlerini açık tutacak. NASA, bu bomların tam olarak açılmasının yaklaşık 25 dakika süreceğini söylüyor. Yelkenler tam ölçeğe ulaştığında kaplanan alan hemen hemen bir tenis kortunun yarısı kadar veya 80 metrekare olacak. Bu ölçeğe ise sadece bir mikrodalga büyüklüğündeki küçük bir uydudan ulaşılacak. NASA, yeni bomların önceki teknolojiye göre daha sert ve daha hafif olduğunu da belirtiyor.
ACS3, yaklaşık Dünya’dan 1.000 km (ISS’in iki katı yüksekliğinde) yükseklikte Güneş’le eşzamanlı bir yörüngeye konuşlandırılacak. NASA, ışık koşullarının ideal olması halinde uydunun Dünya’dan görülebileceğini söylüyor. Aktarılanlara göre yansımaya bağlı olarak ACS3 uydusu Sirius yıldızı kadar parlak olabilir. Fırlatma ise 24 Nisan tarihinde Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki fırlatma kompleksinden yapılacak. Fırlatma Rocket Lab’a ait Electron roketiyle gerçekleştirilecek.
Yelkenler uzayda nasıl çalışacak?
Bilindiği üzere Güneş, uzayın her yönüne ışık parçacıkları olan fotonları yayıyor. Bu fotonlar güneş yelkenlerine çaptığında momentumlarını yelkene aktarıyorlar. Bu momentum oldukça az olsa da bunun sürekli olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla bu tutarlı ve sürekli itki, uzay araçlarının zaman içinde geleneksel roketlerle ulaşılabilecek hızlara çıkmasını sağlayabilir.
LightSail 2'si gibi önceki görevlerde çok daha küçük sistemlerin bu itkiyi kullanabildiği ve yörünge değiştirebildiği kanıtlanmıştı. Ancak ACS3, LightSail'den dört kat daha büyük yapıda ve bazı kritik geliştirmelere sahip. Önceki denemelerde metal bomlar kullanılırken NASA, uzaydaki dramatik sıcaklık değişikliklerinden çok daha az etkilenecek karbon fiber takviyeli polimerden yapılmış daha hafif bomları kullanacak.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97717/nasa-is-about-to-make-treasure-planet-real-with-solar-sail-mission/index.html https://www.nasa.gov/general/nasa-next-generation-solar-sail-boom-technology-ready-for-launch/ https://www.nasa.gov/image-article/nasa-to-hoist-its-sail-solar-sail-mission-gets-ready-for-launch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)