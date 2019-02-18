NBA geleceğin akıllı formasını tanıttı

Kısa süre önce gerçekleştirilen All-Star Teknoloji Zirvesi'nde NBA Komisyoneri Adam Silver, üzerinde yazan isim ve numaranın anında değiştirilebileceği bir akıllı NBA forması tanıttı. Silver forma hakkında çok fazla detay vermedi ancak görebildiğimiz kadarı ile akıllı telefon uygulaması tarafından kontrol ediliyor.

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Geleceğin akıllı forması olarak lanse edilen üründe, muhtemelen bir çeşit esnek ekran var. Böylelikle kullanıcılar akıllı telefon uygulaması ile bu ekranda gösterileni değiştirebilme şansına sahip olacaklar. Şimdilik sadece formada yazan isim ve numarayı değiştirmek mümkün. Yani henüz tamamen farklı bir takımın formasına dönüştürülemiyor.

Satışa sunulacak mı?

https://twitter.com/NBA/status/1096415151941709824

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NBA'in bu formalarıplanının olup olmadığını bilmiyoruz. Ancakolduğu kesin. Özellikle deformasını satın alanları sevindirecek. Zira favori oyuncuları başka bir takımahemen formadaki ismi ve numarayıkullanmaya devam edebilecekler.