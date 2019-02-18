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NBA geleceğin akıllı formasını tanıttı

NBA Komisyoneri Adam Silver, bu yılki All-Star Teknoloji Zirvesi'nde geleceğin akıllı formasını sergiledi. Akıllı telefonla kontrol edilebilen formadaki isim ve numara değiştirilebiliyor.
3 ay
4,1b
2
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa süre önce gerçekleştirilen All-Star Teknoloji Zirvesi'nde NBA Komisyoneri Adam Silver, üzerinde yazan isim ve numaranın anında değiştirilebileceği bir akıllı NBA forması tanıttı. Silver forma hakkında çok fazla detay vermedi ancak görebildiğimiz kadarı ile akıllı telefon uygulaması tarafından kontrol ediliyor.
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Geleceğin akıllı forması olarak lanse edilen üründe, muhtemelen bir çeşit esnek ekran var. Böylelikle kullanıcılar akıllı telefon uygulaması ile bu ekranda gösterileni değiştirebilme şansına sahip olacaklar. Şimdilik sadece formada yazan isim ve numarayı değiştirmek mümkün. Yani henüz tamamen farklı bir takımın formasına dönüştürülemiyor.

Satışa sunulacak mı?

NBA'in bu formaları satışa sunma planının olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak parlak bir fikir olduğu kesin. Özellikle de sevdiği oyuncunun formasını satın alanları sevindirecek. Zira favori oyuncuları başka bir takıma transfer olursa hemen formadaki ismi ve numarayı değiştirerek kullanmaya devam edebilecekler.
https://twitter.com/NBA/status/1096415151941709824 Yorum Yaz
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leocorte 3 ay en beğenilen
Bu yakın tarihte gözükmez. Dediğiniz gibi: "sevdiği oyuncunun formasını satın alanları sevindirecek. Zira favori oyuncuları başka bir takıma transfer olursa hemen formadaki ismi ve numarayı değiştirerek kullanmaya devam edebilecekler."
Bu kapitalizme ters. Olmaz (=
Bu yakın tarihte gözükmez. Dediğiniz gibi: "sevdiği oyuncunun formasını satın alanları sevindirecek. Zira favori oyuncuları başka bir takıma transfer olursa he...
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arekamint 2 ay
taraftarın bunu istediği gibi değiştirmesi demek ömür boyu tek formayla idare edebilmesi demek. Eee satışlar nerde ?
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kraix 3 ay
Oyuncunun sıcaklık verilerini, Kalorisini, kalp atışını vs vs gibi verileri tutuyor sandım.
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K E N 3 ay
Gün ışığında nasıl gözüktüğünü gösterseler daha iyi olurmuş.
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barabarabarbara 3 ay
izlerken forma direk chicago bulls formasına dönüşecek sandım ozaman baya akıllı olurdu bu yarım akıllı olmuş
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Kerim5100 3 ay barabarabarbara
O kadar olsa insanlar bir kere forma alır olur mu öyle :)))
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DH Misafiri 3 ay
komik :) bu sekilde t-shirtler satiliyor zaten, hatta uzerinde tetris oynanlari bile var ama koskoca nba urune guvenemedigi icin karanlik sekilde gostermis.
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Spider_hip 3 ay
Yıkanabilecek mi?
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danner 3 ay Spider_hip
İlk aklıma o geldi.
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Fenomenon 3 ay
Gereksiz
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leocorte 3 ay en beğenilen
Bu yakın tarihte gözükmez. Dediğiniz gibi: "sevdiği oyuncunun formasını satın alanları sevindirecek. Zira favori oyuncuları başka bir takıma transfer olursa hemen formadaki ismi ve numarayı değiştirerek kullanmaya devam edebilecekler."
Bu kapitalizme ters. Olmaz (=
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-Lanaya- 3 ay leocorte
Bu forma bugün ciksa normal formalarin 5 kati fiyatina cikartirlar. 5 forma satmis gibi olurlar. Ondan sonra degistiren degistirsin ismi.
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x_click 2 ay leocorte
:) güzelll
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