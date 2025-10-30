NBA 2K'nın yanı sıra lisanslı bir NBA oyunu daha geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör PES ile FIFA arasındaki rekabetin bir benzeri yıllarca NBA 2K ile NBA Live arasında yaşandı. Futbol tarafında Konami'ye karşı üstün gelen EA, basketbol tarafında ise havlu atan taraf oldu. 2K Games'in NBA 2K serisi giderek daha popüler hâle gelirken, EA Sports'un NBA Live serisi yıldan yıla kan kaybetti ve nihayet 2019 yılında havlu attı.

NBA 2K serisi, o günden beri basketbol oyunları arasında hakimiyet sürüyor; bu durum yakın zamanda değişecek gibi de görünmüyor. Ancak farklı bir NBA oyunu arayanlar, yakında yeni bir alternatife daha sahip olacaklar.

NBA The Run, 3 x 3 Sokak Basketbolu Maçlarına Odaklanacak

Daha önce EA çatısı altında çalışan bir ekibin kurduğu Play by Play Studios, NBA The Run adını taşıyan yeni bir basketbol oyunu geliştirdi. Adında yer alan NBA ibaresinden de anlaşılacağı üzere NBA 2K gibi bu yeni oyun da NBA ile iş birliği içerisinde, lisans alınarak geliştirildi. Ancak bu yeni oyun NBA 2K gibi gerçekçi maç simülasyonları sunmayacak. Bunun yerine 3'erli takımların karşı karşıya geldiği sokak basketbolu maçlarına odaklanacak. Tabii bu bir lisanslı oyun olduğu için, oyuncular tanıdık basketbolcuları seçerek takımlarını oluşturabilecekler.

NBA Street maçlarında sunuculuk yapan Bobbito Garcia, NBA The Run oyununda da anlatıcı olarak oyunculara benzer bir deneyim yaşatacak.

NBA The Run, önümüzdeki yıl PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'ye yönelik olarak satışa sunulacak. Ancak şimdilik daha net bir tarih verilmedi.

