Huawei Mate 20 Pro'nun kablosuz şarj özellikleri neler?

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Huawei Mate 20 Pro’nun tanıtımının ardından 4 ayı aşkın süre geçmesine rağmen hala daha kablosuz şarj özellikleriyle özgün bir telefon olma özelliğini koruyor.

Mate 20 Pro’nun ‘kablosuz ters şarj özelliği’ sayesinde başka telefonları kablosuz olarak şarj edebiliyoruz. Bu özelliği, akıllı telefonlarda ilk kez görüyoruz. Markası ne olursa olsun Qi standartlarını destekleyen tüm telefonları ve teknolojik cihazları kablosuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. Şarj etmek için Mate 20 Pro’nun ters şarj özelliğini açmak ve iki telefonu sırt sırta dayamak yeterli oluyor.

Huawei Mate 20 Pro’da 4200 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. 15W Hızlı kablosuz şarj özeliği sayesinde bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün. 15W kablosuz şarj cihazı ile 30 dakikada yüzde 30 doluluğa ulaşıyor. Kablolu hızlı şarjda ise 30 dakikada yüzde 75, 55 dakikada yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. Huawei Mate 20 Pro, kablolu ve kablosuz şarj özellikleriyle rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.