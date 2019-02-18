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Huawei Mate 20 Pro'nun kablosuz şarj özellikleri neler?

Huawei Mate 20 Pro sahip olduğu kablosuz şarj özellikleriyle rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor. Peki Huawei Mate 20 Pro'yu öne çıkaran kablosuz şarj özellikleri neler?
3 ay
2,9b
1
10
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 20 Pro'nun kablosuz şarj özellikleri neler?
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Huawei Mate 20 Pro’nun tanıtımının ardından 4 ayı aşkın süre geçmesine rağmen hala daha kablosuz şarj özellikleriyle özgün bir telefon olma özelliğini koruyor.

Mate 20 Pro’nun ‘kablosuz ters şarj özelliği’ sayesinde başka telefonları kablosuz olarak şarj edebiliyoruz. Bu özelliği, akıllı telefonlarda ilk kez görüyoruz. Markası ne olursa olsun Qi standartlarını destekleyen tüm telefonları ve teknolojik cihazları kablosuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. Şarj etmek için Mate 20 Pro’nun ters şarj özelliğini açmak ve iki telefonu sırt sırta dayamak yeterli oluyor.

Huawei Mate 20 Pro’da 4200 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. 15W Hızlı kablosuz şarj özeliği sayesinde bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün. 15W kablosuz şarj cihazı ile 30 dakikada yüzde 30 doluluğa ulaşıyor. Kablolu hızlı şarjda ise 30 dakikada yüzde 75, 55 dakikada yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. Huawei Mate 20 Pro, kablolu ve kablosuz şarj özellikleriyle rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.


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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
ŞUNLARIN ÜSTÜNE REKLAM OLDUĞUNA DAİR BİR İBARE KOYUN BU YAPTIĞINIZ HAYSİYETSİZLİK TEPKİ OLARAK SİTEYİ KULLANMAYI 1 HAFTA BIRAKIYORUM
Edit: Herkese tekrar Merhaba
ŞUNLARIN ÜSTÜNE REKLAM OLDUĞUNA DAİR BİR İBARE KOYUN BU YAPTIĞINIZ HAYSİYETSİZLİK TEPKİ OLARAK SİTEYİ KULLANMAYI 1 HAFTA BIRAKIYORUMEdit: Herkese tekrar Me...
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DH Misafiri 3 ay
allah aşkına sıkıldık şu saçma reklamlardan
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DH Misafiri 3 ay
Parayı verenin borusunu çalmayın. Reklamdan gına geldi. donanım haber ailesinden birinin çocuğu olunca huawei adını verip vermediklerini insan merak ediyor.
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danlabilic 3 ay
huawei reklamı görmek istemiyorum kardşm
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Jet lag 3 ay
satılıyor mu böyle olunca? şöyle yok mu babayiğit bir avukat sdn ve burada örtülü reklam yapılan içerikleri indekslese ve ilgili mercilere ihbar etse bunlara da sağlam ceza verilse bir daha bu bir reklamdır diye uyarı geçseler...
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hazarRS 3 ay
hacı ne reklam yaptınız beh
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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
ŞUNLARIN ÜSTÜNE REKLAM OLDUĞUNA DAİR BİR İBARE KOYUN BU YAPTIĞINIZ HAYSİYETSİZLİK TEPKİ OLARAK SİTEYİ KULLANMAYI 1 HAFTA BIRAKIYORUM
Edit: Herkese tekrar Merhaba
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Grkwnxs 3 ay Xiaomiseverim
Yapma kardeş siteyi batıracaksın insanlar işsiz kalacak
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KUM23 3 ay

Xiaomiseverim
ŞUNLARIN ÜSTÜNE REKLAM OLDUĞUNA DAİR BİR İBARE KOYUN BU YAPTIĞINIZ HAYSİYETSİZLİK TEPKİ OLARAK SİTEYİ KULLANMAYI 1 HAFTA BIRAKIYORUM



reklam yazsa ne yazmasa ne okumayın herşey düzgün de reklam bildirisi kaldı..
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CyberDiamond 3 ay
advertorial
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huawei, hızlı şarj ve
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