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NEC'den profesyonellere yönelik Intel tabanlı tablet bilgisayar

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Medias serisi altında modelleriyle şu an dünyanın en ince akıllı telefonlarına sahip olan NEC, tablet bilgisayar pazarına yönelik çalışmalar da yapıyor. Firma bu noktada üzerinde durduğu yeni modeli, kurumsal ihtiyaçlar ve profesyonel kullanım alanları dikkate alınarak hazırlanan VersaPro VT oldu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in Atom platformu (Oak Trail) çerçevesinde Atom Z670 (1.5GHz) işlemcisini kullanıyor.

Grafik işlem birimi olarak, yongada sistem formunda (SoC) hazırlanan Atom Z670 işlemcisinin bir parçası olarak GMA600 IGP'si ile gelen sistem, gelişmiş oyun deneyimi vaad etmese de yüksek tanımlı videolar için hızlandırma desteği sunabiliyor. Açıklanan bilgilere göre 2GB bellek ve 64GB kapasiteli SSD sürücüsü ile donatılan VersaPro VT, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunuyor. Windows 7 Professional 32-bit işletim sistemini kullanan tablet çıkartılabilir pil tasarımına da sahip.

Eylül ayı içerisinde pazara sunulacağı belirtilen NEC VersaPro VT için henüz üzerinde durulan herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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refko 8 yıl
Tabletlerin pro versiyonu buysa ultimate versiyonu nasıl olacak merak ediyorum. İnşallah 64 bitlik bir sistem ve donanım görücez; ama ilerde
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arel.gr 8 yıl
profesyonel kirazini koyunca tablete mesafeli durup,supheyle bakanlar daha kolay yemleniyor herld!
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jibe 8 yıl
Tabletin profesyonel olanıdamı varmış...
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