NFC destekli Asus M70 masaüstü bilgisayar modeli satışa çıkıyor





Asus'un dünyanın ilk NFC destekli masaüstü bilgisayarı sloganıyla tanıttığı M70 modeli nihayet satışa sunuluyor. Modelin satış fiyatı ve donanım detayları da bu sayede belli oldu.





NFC özelliği sayesinde kullanıcılar özel yazılımı kullanarak cihaza log in olma, uygulama çalıştırma ve fotoğrafları yedekleme gibi işlemleri tek bir dokunuş ile yapabiliyor. Ayrıca modelin Qi uyumlu cihazları kablosuz olarak şarj edebilecek bir tepsisi de bulunuyor.





Fırçalanmış bir metal alaşım kullanan kasanın içerisinde ise Haswell tabanlı Core i7-4770S işlemcisine yer veriliyor. Opsiyonel olarak 2GB DDR3 bellekli Nvidia GeForce GT 625 ekran kartı da sisteme eklenebiliyor.





8GB çift kanal 1600MHz DDR3 RAM ile desteklenen model depolama olarak 1TB HDD sunuyor. Kullanıcılar DVD-RW sürücüsünün yanında bir adet 5.25 inçlik, iki adet de 3.5 inçlik sürücü yuvasından faydalanabiliyor.





Bir adet mini PCI-e, bir adet PCI-e x 1, bir adet PCI-e x 16, iki adet SATA 3.0Gbps, iki adet SATA 6.0Gbps, altı adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0 girişi, HDMI, DVI-D, VGA D-sub, Ethernet şeklinde bağlantı türleri mevcut.





Asus M70 modelinin dağtımına kısa süre içerisinde başlanacak ve monitör hariç 1040$ başlangıç fiyatı bulunuyor.