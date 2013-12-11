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NFC destekli Asus M70 masaüstü bilgisayar modeli satışa çıkıyor

5 yıl
2,1b
1
29
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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NFC destekli Asus M70 masaüstü bilgisayar modeli satışa çıkıyor

Asus'un dünyanın ilk NFC destekli masaüstü bilgisayarı sloganıyla tanıttığı M70 modeli nihayet satışa sunuluyor. Modelin satış fiyatı ve donanım detayları da bu sayede belli oldu.

NFC özelliği sayesinde kullanıcılar özel yazılımı kullanarak cihaza log in olma, uygulama çalıştırma ve fotoğrafları yedekleme gibi işlemleri tek bir dokunuş ile yapabiliyor. Ayrıca modelin Qi uyumlu cihazları kablosuz olarak şarj edebilecek bir tepsisi de bulunuyor.

Fırçalanmış bir metal alaşım kullanan kasanın içerisinde ise Haswell tabanlı Core i7-4770S işlemcisine yer veriliyor. Opsiyonel olarak 2GB DDR3 bellekli Nvidia GeForce GT 625 ekran kartı da sisteme eklenebiliyor.

8GB çift kanal 1600MHz DDR3 RAM ile desteklenen model depolama olarak 1TB HDD sunuyor. Kullanıcılar DVD-RW sürücüsünün yanında bir adet 5.25 inçlik, iki adet de 3.5 inçlik sürücü yuvasından faydalanabiliyor.

Bir adet mini PCI-e, bir adet PCI-e x 1, bir adet PCI-e x 16, iki adet SATA 3.0Gbps, iki adet SATA 6.0Gbps, altı adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0 girişi, HDMI, DVI-D, VGA D-sub, Ethernet şeklinde bağlantı türleri mevcut.

Asus M70 modelinin dağtımına kısa süre içerisinde başlanacak ve monitör hariç 1040$ başlangıç fiyatı bulunuyor. 

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Baran18 5 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 3 yıl
kertenkelek senin aldığın kasa fiyatına biz anakart alıyoruz akıl fakiri.Üzerine taktığımız işlemci fanı bile senin anakartından pahalıdır Toplama kasa fakir işi değil itinayla en kaliteli bileşenlerin seçilmesiyle oluşur..Kullanacağın işe göre donanım seçme şansı tanır..Sen yan kapağı açsan üzerindeki bantı koparsan komle garantin biter toplama pc lerde bütün donanımlar tek tek garantilidir. İşlemci fanın yerinden oynasa müdehale edemez aylarca garantide beklersin.....Hint fakiri...
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DH Misafiri 4 yıl
arkasdaşlar air charger özelliği bulunuyor deniyo nexsus 4 kullanıyorum kablosuz şarjı destekliyor fakat nasıl bağantı kuruluyor bilmiyorum biri bana yardımcı olabilirmi?tsk.
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DH Misafiri 5 yıl
ben 2200 e aldım gayette dinamik kondisyonlu bir pc wow u full acık oynuorum gıram sıkıntı olmyo
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yenerbalcı 5 yıl
firmaya sormak lazım kocaman kasaya GT625 ...

böyle büyük firmaların bu büyük kasa modellerinden vazgeçmeleri lazım

bir oyun kasası artık 330x250x125mm (10 litre) bu boyutlarında olması lazım


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DaRKFoRCeS 5 yıl
güzel ve pahalı kendimiz parça koysaydık olmazmıydı nfc yine içinde olsa
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Glorfindel1907 5 yıl
hazır masaüstüne para verilmemesi taraftarıyım değerinden çok daha fazlasına satılıyor.
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Bradley Cooper 5 yıl
o fiyata daha iyi bir kasa toplaabilir düşüncesindeyim.
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haqy 5 yıl
Fail.
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Ride Or Die 5 yıl
GT625
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WaylandIZMIR 5 yıl
iMac al keyfine bak.
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Rusty 5 yıl
Yıllarca son çıkan donanıma para verip şimdi verdiğim o paralara acıyan bir insan olarak diyeceğim şu ki; sadece şu kasayı satsanız, hatta anakart ile cüzi indirimli kombo paketler yapsanız çok da güzel satarsınız. Başta ben olmak üzere :)
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montevo 5 yıl
bu ekran kartını kaç tane mühendis düşünerek seçiyor acaba?
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seven44 5 yıl
kasa güzelmiş çok şık
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erkange 5 yıl
Haftaya vatanda satılmaya başlanacak. Satılacak modelin özellikleri aşağıdaki gibi.

M70AD-TR002S
Intel Core i7-4770, 3.4GHz / Turbo 3.9Ghz
8GB DDR3 1600mhz
2TB 7200rpm 64MB Cache SATA 6Gbs
ASUS NVIDIA GeForce GT640, 4GB Harici
24X DVD / CD Yazıcı
Windows 8.1
1 x 16-in-1 Kart Okuyucu
Wireless 802.11N Kartı
NFC Express
Kablosuz Klavye & Mouse
3 Yıl Kapıdan Kapıya Garanti
1 Yanıt Yanıtla +1
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Nokia Specialist 5 yıl erkange
erkange
Haftaya vatanda satılmaya başlanacak. Satılacak modelin özellikleri aşağıdaki gibi.

M70AD-TR002S
Intel Core i7-4770, 3.4GHz / Turbo 3.9Ghz
8GB DDR3 1600mhz
2TB 7200rpm 64MB Cache SATA 6Gbs
ASUS NVIDIA GeForce GT640, 4GB Harici
24X DVD / CD Yazıcı
Windows 8.1
1 x 16-in-1 Kart Okuyucu
Wireless 802.11N Kartı
NFC Express
Kablosuz Klavye & Mouse
3 Yıl Kapıdan Kapıya Garanti


Kasanın ederi: 1700TL

Kasa + NFC: 3000TL

NFC'nin değeri: 120TL
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