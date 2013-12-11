NFC destekli Asus M70 masaüstü bilgisayar modeli satışa çıkıyor

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Asus'un dünyanın ilk NFC destekli masaüstü bilgisayarı sloganıyla tanıttığı M70 modeli nihayet satışa sunuluyor. Modelin satış fiyatı ve donanım detayları da bu sayede belli oldu.
NFC özelliği sayesinde kullanıcılar özel yazılımı kullanarak cihaza log in olma, uygulama çalıştırma ve fotoğrafları yedekleme gibi işlemleri tek bir dokunuş ile yapabiliyor. Ayrıca modelin Qi uyumlu cihazları kablosuz olarak şarj edebilecek bir tepsisi de bulunuyor.
Fırçalanmış bir metal alaşım kullanan kasanın içerisinde ise Haswell tabanlı Core i7-4770S işlemcisine yer veriliyor. Opsiyonel olarak 2GB DDR3 bellekli Nvidia GeForce GT 625 ekran kartı da sisteme eklenebiliyor.
8GB çift kanal 1600MHz DDR3 RAM ile desteklenen model depolama olarak 1TB HDD sunuyor. Kullanıcılar DVD-RW sürücüsünün yanında bir adet 5.25 inçlik, iki adet de 3.5 inçlik sürücü yuvasından faydalanabiliyor.
Bir adet mini PCI-e, bir adet PCI-e x 1, bir adet PCI-e x 16, iki adet SATA 3.0Gbps, iki adet SATA 6.0Gbps, altı adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0 girişi, HDMI, DVI-D, VGA D-sub, Ethernet şeklinde bağlantı türleri mevcut.
Asus M70 modelinin dağtımına kısa süre içerisinde başlanacak ve monitör hariç 1040$ başlangıç fiyatı bulunuyor.
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böyle büyük firmaların bu büyük kasa modellerinden vazgeçmeleri lazım
bir oyun kasası artık 330x250x125mm (10 litre) bu boyutlarında olması lazım
M70AD-TR002S
Intel Core i7-4770, 3.4GHz / Turbo 3.9Ghz
8GB DDR3 1600mhz
2TB 7200rpm 64MB Cache SATA 6Gbs
ASUS NVIDIA GeForce GT640, 4GB Harici
24X DVD / CD Yazıcı
Windows 8.1
1 x 16-in-1 Kart Okuyucu
Wireless 802.11N Kartı
NFC Express
Kablosuz Klavye & Mouse
3 Yıl Kapıdan Kapıya Garanti
Kasanın ederi: 1700TL
Kasa + NFC: 3000TL
NFC'nin değeri: 120TL
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