NOAA 2014'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu doğruladı

ABD'nin Dünya'daki hava ve deniz olaylarını incelemesi amacıyla görevlendirdiği Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, yani NOAA bu yılın başında beri konuşulmakta olan korkutucu iddiayı doğruladı ve 2014'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu açıkladı. NOAA'de görevli bilim adamları tarafından hazırlanan ve American Meteorological Society tarafından yayınlanan yeni raporda, Dünya'nın her geçen yıl biraz daha ısındığı ve bu durumun bir numaralı sorumlusunun atmosferdeki sera gazları olduğu vurgulandı.



Yıllardır bilinen bu çarpıcı gerçeğin doğuracağı katastrofik sonuçları hatırlatan NOAA, sadece kıtaların ve kara parçalarının değil Dünya'daki tüm okyanus ve denizlerin de ısınmakta olduğuna dikkat çekti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan NOAA uzmanı Thomas R. Karl, iklim değişiminin sadece sıcaklık artışıyla kalmadığını ve dünyamızın okyanusların derinliklerinden atmosferin dış katmanına kadar değişmekte olduğunu söyledi.



Dünya genelinde 58 ülkeden 413 bilim insanının gönderdiği verileri değerlendiren NOAA araştırmacıları, dünya genelinde yüzey sıcaklığının 0.27 - 0.29 santigrat olduğunu tespit ettiler. Dünya genelinde okyanus ve denizlerin ortalama sıcaklığının ise 0.21 - 0.27 santigrat arası olduğu belirlendi. NOAA tarafından her iki değer de 1981 - 2010 ortalamasının üzerinde yer alıyor.



http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150717141444.htm