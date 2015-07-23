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NOAA 2014'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu doğruladı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni rapor, 2014'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu yönündeki iddiaları doğruladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NOAA 2014'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu doğruladı
ABD'nin Dünya'daki hava ve deniz olaylarını incelemesi amacıyla görevlendirdiği Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, yani NOAA bu yılın başında beri konuşulmakta olan korkutucu iddiayı doğruladı ve 2014'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu açıkladı. NOAA'de görevli bilim adamları tarafından hazırlanan ve American Meteorological Society tarafından yayınlanan yeni raporda, Dünya'nın her geçen yıl biraz daha ısındığı ve bu durumun bir numaralı sorumlusunun atmosferdeki sera gazları olduğu vurgulandı.
Yıllardır bilinen bu çarpıcı gerçeğin doğuracağı katastrofik sonuçları hatırlatan NOAA, sadece kıtaların ve kara parçalarının değil Dünya'daki tüm okyanus ve denizlerin de ısınmakta olduğuna dikkat çekti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan NOAA uzmanı Thomas R. Karl, iklim değişiminin sadece sıcaklık artışıyla kalmadığını ve dünyamızın okyanusların derinliklerinden atmosferin dış katmanına kadar değişmekte olduğunu söyledi.
Dünya genelinde 58 ülkeden 413 bilim insanının gönderdiği verileri değerlendiren NOAA araştırmacıları, dünya genelinde yüzey sıcaklığının 0.27 - 0.29 santigrat olduğunu tespit ettiler. Dünya genelinde okyanus ve denizlerin ortalama sıcaklığının ise 0.21 - 0.27 santigrat arası olduğu belirlendi. NOAA tarafından her iki değer de 1981 - 2010 ortalamasının üzerinde yer alıyor.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150717141444.htm Yorum Yaz
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Infinitum Nihil 4 yıl en beğenilen cokbaska
cokbaska

2015 olmasın?

Bu tür araştırmalar yıl tamamlandıktan sonra yapıldığı ve yıl boyunca toplanan veriler incelendiği için henüz 2015 yılının sonuçları belirlenmiş değil. NOAA tarafından yayınlanan raporda bahsi geçen veriler 2014 yılına ait.
cokbaska2015 olmasın?Bu tür araştırmalar yıl tamamlandıktan sonra yapıldığı ve yıl boyunca toplanan veriler incelendiği i...
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Nike 4 yıl
Maalesef el birliği ile sona doğru adım adım götürüyoruz Dünya'mızı.
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redoracle 4 yıl
Bakalım insanlar dünyayı savaşlamı yoksa kirleterek mi biterecekler.
İşin kötüsü hayvanlarda yokolmaya başlamışlar,150 den fazla omurgalı hayvanın soyunu tüketmişiz.
Ne çektin be dünya kardeş.
Bakalım insanlar dünyayı savaşlamı yoksa kirleterek mi biterecekler.İşin kötüsü hayvanlarda yokolmaya başlamışlar,150 den fazla omurgalı hayvanın soyunu tük...
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BekirTemel 4 yıl
Bugün trafikte bir araç gördüm artık ne ile işliyor ise resmen yürüyen gaz salıcısı,uzaklaşsanda berbat ve ağır kokusu geliyor,resmen dedim bunların olduğu Dünya çok bile dayandı.
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E_Aydin35 4 yıl
Sera gazları, karbon salınımları bunların hepsi küresel ısınmayi tetikleyen mükemmel etkenler.. Bu konuda(küresel ısınma) ne yazık ki hem toplum olarak hem birey olarak bizde görev üstlenmiş oluyoruz. Kaçınılmaz gerçeği değiştirmek ve doğayla bilinçli bir şekilde barışık olmak bizim elimizde..
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pastadanadam 4 yıl
brshr
NASA 1400 ışık yılı uzakta yeni dünya keşfetmiş ya bir haltmış gibi. Gerizekalılar anlamadı bir türlü başka bir dünya yok. Bu dünyayı nasıl yaşatırız diye araştırmıyorlar saçma sapan işlerle uğraşıyorlar. Yok plütona gidip evrenin var oluş sırlarını arayacaklarmış yok başka gezegenlerde koloni kuracaklarmış. mış mış mış.

Hocam cahilliği bambaşka boyutlara getirmişsin :D Sanki küresel ısınmanın sorumlusu NASA :D
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demirparcasi 4 yıl
Ve işte 2015 hakkındaki haber linki theguardian.com/...
NOAA bilim insanı Jessica Blunden "2015'in kayıtlardaki en sıcak yıl olmamasının neredeyse hiç bir yolu yok."
Haziran ayındaki ölçümler ortalama sıcaklığın geçen sene kırılmış önceki rekordan 0.22F (0.12C) daha yüksek olduğunu gösteriyor. Normalde sıcaklık rekorları yüzde bir iki farkla kırılır şimdiki gibi çeyrek derece(0.22F) olarak değil.
İlk 6 aydaki ortalama sıcaklıkta önceki rekor olan 2010'u derecenin (Fahrenheit) altıda biri oranıyla kırdı.
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demirparcasi 4 yıl
Infinitum Nihil
cokbaska 2015 olmasın?
Bu tür araştırmalar yıl tamamlandıktan sonra yapıldığı ve yıl boyunca toplanan veriler incelendiği için henüz 2015 yılının sonuçları belirlenmiş değil. NOAA tarafından yayınlanan raporda bahsi geçen veriler 2014 yılına ait.

2015 yılı şu ana kadarki gidişat ile 2014'te daha sıcak bir yıl olarak en sıcak yıl rekorunu tekrar kıracak. Mesela Haziran kaydedilmiş en sıcak Haziran ayı oldu.
Buzul çağı falan gelmeyecek. Gelmesi mümkün değil Dünya sürekli ısınmaya devam edecek. Şu anki sera gazı salınımlarımız bile felaketsel 2C ısınmayı garanti ediyor ki Dünya'yı cehenneme çevirebilecek 4C ısınma bile ciddi olasılık. Çünkü sera gazı salınımlarını azalmaya değil ivmelenerek artmaya devam ediyor.
Petrol ve doğalgaz para babalarının işine ters geldiği için bu gerçekler kamuoyunda gizleniyor hatta akıldışı bilime aykırı şekilde buzul çağı gelebileceği haberleri yapılıyor, filimleri çekiliyor.
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kmlfgkc 4 yıl
sıcak değil de nem çok nem @antalya
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Mesudum 4 yıl
brshr
NASA 1400 ışık yılı uzakta yeni dünya keşfetmiş ya bir haltmış gibi. Gerizekalılar anlamadı bir türlü başka bir dünya yok. Bu dünyayı nasıl yaşatırız diye araştırmıyorlar saçma sapan işlerle uğraşıyorlar. Yok plütona gidip evrenin var oluş sırlarını arayacaklarmış yok başka gezegenlerde koloni kuracaklarmış. mış mış mış.

O adamlar, "şu kadar mesafe içinde bu kadar gök cismini biliyoruz ve hayat göremedik" derler,
senin gibi tipler ise "yok bence, olsa görürdüm" der.
Farkı anlamak bile meziyet!
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brshr 4 yıl
NASA 1400 ışık yılı uzakta yeni dünya keşfetmiş ya bir haltmış gibi. Gerizekalılar anlamadı bir türlü başka bir dünya yok. Bu dünyayı nasıl yaşatırız diye araştırmıyorlar saçma sapan işlerle uğraşıyorlar. Yok plütona gidip evrenin var oluş sırlarını arayacaklarmış yok başka gezegenlerde koloni kuracaklarmış. mış mış mış.
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huseyincarnege 4 yıl
bundan sonra buzul çağ geliyo
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gcb1903 4 yıl
Vala bu sene şuan yaşadığımız sıcağın daha kötüsünü bir tek 2007 yılında yaşamıştım. İzmir yanıyor resmen.
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