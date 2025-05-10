740 MW’lık elektrolizörlerle fosilsiz çelik üretimi başlıyor

Stegra, bu dönüşüm için Almanya merkezli endüstri devi Thyssenkrupp’tan toplam 740 megavat kapasiteli elektrolizör siparişi verdi. Sipariş kapsamında 20 MW gücünde 37 alkali elektroliz modülü, İspanya’daki üretim tesislerinde monte edilerek İsveç'e sevk edildi. Her biri 40 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olan bu modüller, çelik üretim tesisinde yer alan 70 hektarlık alana kurulacak.
2026’da üretim başlayacak
Çelik, inşaattan otomotive, tüketici ürünlerinden ağır sanayiye kadar hayatın her alanında yer alan vazgeçilmez bir malzeme. Ancak bu yaygın kullanım, aynı zamanda ciddi bir çevresel maliyet anlamına geliyor. Dünya genelinde sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde 9’u doğrudan çeliküretiminden kaynaklanıyor.
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