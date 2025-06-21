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    İklim krizinde son uyarı: Hedefe üç yıl kaldı, sonrası geri dönüşsüz

    Bilim insanları uyarıyor: Küresel sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlamak için yalnızca üç yıl kaldı. Karbon bütçesi tükenmek üzere ve her gecikme iklim felaketlerini derinleştiriyor.

    İklim krizinde son uyarı: Eşiğe sadece üç yıl kaldı Tam Boyutta Gör
    İklim krizine karşı verilen küresel mücadelenin en kritik hedefi olan 1.5°C ısınma sınırı, bilim insanlarına göre yalnızca üç yıl içinde geçilebilir. Aralarında dünyanın önde gelen iklim uzmanlarının da bulunduğu 60'tan fazla araştırmacının yayımladığı son rapor, iklim değişikliğinin hızla kontrolden çıktığına işaret ediyor.

    2015’te Paris Anlaşması’yla neredeyse 200 ülke, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5°C ile sınırlama hedefinde uzlaşmıştı. Ancak kömür, petrol ve gaz kullanımındaki rekor seviyeler ve orman tahribatı, bu hedefi ciddi şekilde tehlikeye atmış durumda.

    Küresel sıcaklık hızla yükseliyor

    İklim krizinde son uyarı: Eşiğe sadece üç yıl kaldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre, küresel CO₂ bütçesi—yani 1.5°C hedefini aşmadan atmosfere salınabilecek toplam karbon miktarı—2020 başında 500 milyar ton iken, 2025'e girerken sadece 130 milyar tona düşmüş durumda. Şu anki yıllık ortalama 40 milyar tonluk CO₂ salımıyla, bu bütçenin üç yıl içinde tamamen tükenmesi öngörülüyor.

    Bu da Paris Anlaşması’nın temel hedefinin fiilen aşılması anlamına geliyor. Bilim insanları, 1.5°C’nin teknik olarak birkaç yıl sonra aşılabileceğini belirtirken bu eşiğin geçilmesi, iklim etkilerinin geri döndürülemez bir seviyeye ulaşmasına yol açabilir.

    Raporun baş yazarı Prof. Piers Forster, “Her şey yanlış yönde ilerliyor. Bazı benzeri görülmemiş değişiklikler görüyoruz ve ayrıca Dünya'nın ısınması ve deniz seviyesinin yükselmesinin de hızlandığını görüyoruz” diyor.

    İklim krizinde son uyarı: Eşiğe sadece üç yıl kaldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl, küresel ortalama hava sıcaklıklarının 1800'lerin sonlarına göre 1,5 °C'nin üzerine çıktığı ilk yıl olarak kayıtlara geçmişti. 2024'teki rekor sıcaklıklar, El Nino gibi doğal hava olaylarından da etkilenmiş olsa da, bilim insanları asıl nedenin insan kaynaklı sera gazı salımları olduğunda hemfikir.

    Son 10 yılda dünya sisteminde biriken ekstra ısı, 1970’ler ve 1980’lere kıyasla iki katına çıkmış durumda. Bu enerjinin büyük kısmı okyanuslar tarafından emiliyor, bu da deniz yaşamında bozulma ve deniz seviyelerinde tehlikeli artışlar anlamına geliyor. 1990'lardan bu yana küresel deniz seviyesi artış hızı iki katına çıktı, bu da kıyı kentlerinde milyonlarca insan için sel riskinin arttığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu artışın yalnızca buzulların erimesinden değil, okyanus sularının ısınarak genleşmesinden de kaynaklandığını belirtiyor.

    Umutsuzluk değil, eylem zamanı

    Imperial College London’dan Prof. Joeri Rogelj, 1.5°C sınırının aşılması durumunda bile, sera gazı salımlarının hızla düşürülmesinin iklim felaketlerinin şiddetini azaltmakta hayati rol oynayacağını, her 0.1°C'lik ısınma veya soğumanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Mevcut ısınma oranı on yılda yaklaşık 0,27 °C seviyesinde ve bu, jeolojik kayıtlarda görülen herhangi bir orandan çok daha hızlı. Yani, insanlık olarak dünyayı değiştiriyoruz ve bunu benzeri olmayan bir hızda yapıyoruz.

    Rapor aynı zamanda umut ışığı da taşıyor: Temiz enerji ve teknolojilere geçişle birlikte, emisyon artış hızında bir yavaşlama gözlemleniyor. Ancak bilim insanları, bu sürecin yeterince hızlı olmadığını ve karbon emisyonlarının derhal ve sert biçimde azaltılması gerektiğini söylüyor. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları artsa da, fosil yakıt tüketimi hâlâ küresel enerji talebinin neredeyse yüzde 80’ini karşılıyor.

    Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/cn4l927dj5zo https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/essd-17-2641-2025-discussion.html
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