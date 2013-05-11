NVIDIA : Yeni nesil Windows RT tabletler Tegra 4 çözümünü kullanacak

Haber Editörü
NVIDIA, ARM'ın Cortex-A15 mimarisini temel alan 4+1 çekirdeği ve 72 işlem birimli GeForce grafik yongasını biraraya getirdiği Tegra 4 çözümünü henüz yaygın kullanıma sunabilmiş değil. Şimdiye kadar bir akıllı telefon ve bir tablet modeline dair bilgiler gelirken, ürericiler genelde Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon çözümlerine yönelmiş durumda.
Ancak NVIDIA yeni çözümü ile oldukça iddialı ve asıl olarak Windows RT Blue ile çıkışa geçmeyi bekliyor.
Yatırımcı toplantısında konuşan NVIDIA başkan yardımcısı Rene Haas, yılın sonlarına doğru pek çok Windows RT tabletlerinde boy göstereceklerini belirtti. Haas, NVIDIA olarak Windows RT'nin geleceğinden çok ümitli olduklarını ve önemli yatırımlar yaptıklarını, platformun gelecekte hakettiği yere geleceğine inandıklarını kaydetti.
İlk nesil Windows RT sürümünde üreticiler beklediklerini bulamadı ve piyasaya çok fazla RT tablet de çıkmadı. Ancak Blue güncellemesi ile hem küçük boyutlu hem de düşük fiyatlı tablet konseptine kapı açılacak olması şimdiden pek çok firmanın ilgisini çekmiş durumda. Windows evrenine henüz adım atmayan HTC'nin de iki tablet modeliyle pazara giriş yapacağı gündeme gelmişti.
http://www.phonearena.com/news/Next-gen-Windows-RT-tablets-to-be-rocking-NVIDIA-Tegra-4-processor_id42865 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
satılması için tek yapmaları gereken fiyatı düşürmek. win rt nin atom işlemcili win 8 lerle rekabeti mümkün değil.
birde ne o ya tegra battı felan. nvidia bugün dünyanın en büyük grafik çipi üreticisi. sizin lafınızla koca bir sektçrdenmi çekilecek. birde şu an çıkmaması birşey ifade etmiyor çıktığında bir numara olduktan sonra istediği zaman çıksın. bu ay çıkacak modellerde snap dragon kullanırlar 3 ay sonra tegraya dönerler yine. ayrıca tegra platformöunu büyütmekle meşgul nvidia. mobil konsol işine giriyor aynı zamanda. biraz sağ duyulu olalım ısınma felan diyorsunuz o snapdragon nasıl ısınacak 32mm lik mimariye zebil gibi çekirdek yerleştirmişler. tegra 3 ü ben başarılı bulmamıştım şahsen. 4 ü de bulmayacağım muhtemelen yanlış anlaşılmasın nvidiayı savunma sebebim yiğidi öldür hakkını yeme mantığı. asıl piyasanın bombası intelin x86 işlemcileri ile gelecek bugün ivybridge deki grafik çipleri ni yeni atom işlemcilerle mobil hizmete sunacak 10 saatlik pil ömürleri ile. tegra 4 ü bırak arm ın kralı gelse tablette intelle boy ölçüşemez eğer o platform tutarsa.
windowsta oynadığımız ciddi masaüstü oyunlarını birçok tasarım programını Rt sürümünde çalıştıramayız.insanların alıştığı kullandığı yazılımlar bunlar,alışkanlık değiştirmek zorunda kalmamak için bunları aynen çalışatırabilmesi gereir.Bu konuda yanlış yönlendirme yapmış oluyorsunuz
android ios ve windows rt tabletlerlerde en iyi alışkanlıkları devam ettiren hangisi acaba?ayrıca ağır uygulamalar zaten arm platformunun kaldırabileceği bir yük değil.bunun sorumlusu da microsoft değil.öyle bir beklentisi olanlar için zaten windows 8 pro tabletler veya hibritler var piyasada ve bu cihazların hiç ama hiç bir alternatifi yok.Görüldüğü gibi windows rt amacına en iyi hizmet veren platformdur.ve gerekcelerim neden sonuç ilişkisi içerisinde olduğundan yanlış yönlendirmek bir yana bariz olan yolu sadece göstermiş oluyorum.
ben şunu anlamıyorum.normal masaüstünde metro arayüzünün dolayısı ile metro uygulamalarının gereksiz olduğunu söyleyenlere baktığımızda bir tabletde masaüstü uygulamalarını aramak aynı kapıya çıkmıyormu?atıyorum 10 inç ekranda photoshop mu çalışacaksın?parmaklarınla kontrol etmek için kalemtarşla parmaklarınımı sivrilteceksin...
oysaki genel mantık bilinmediği için hep bu tür çelişkiler ortaya çıkıyor.metro arayüzü ortak platformun temel yapıtaşı idi.tüm kontroller mimariler ve platformları tek çatı altında toplayabilmekti amaç.ama insanlar nasıl baktılarsa öyle gördüler.ortak platform bizim için çok faydalı bir atılım. atıyorum windows rtde de masaüstü var ama çok kısıtlı kullanılabilir.bu arm platformunun mecburi bir dönüşümü oldu.ancak bunun sorumlusu nedense windows oluyor.peki ama niye?microsoft bize arm platformunda masaüstü deneyimini kısıtlıda olsa getirdiği içinmi? zaten bize sunması gerektiğini metro uygulamaları ve arayüzüyle sunuyor.extradanda masaüstü deneyimini sunuyor.
bende karşılık olarak andorid platformuna şunları sorarım.neden x86 tabanlı cihazlarda sürünüyorsun? neden tabletlere yönelik uygulamalar daha azınlıkta?buna karşılık windows marketindeki pek çok uygulama mimari farkı gözetmiyor.windows phone platformunun marketi ayrı sunulmuş bile olsa pek çok uygulama ve oyun ortak olarak sunuluyor.hatta tek markete dönüştürmek için bile çalışmalar yürütülüyordu şimdiki durumu bilmesemde...tabi diğer yandan geliştiricilere yönelikte güzel adımlar atıldı madalyonun öteki tarafında.(ortak çekirdek kullanılması gibi..)
sanırım tek sorun x86 tabanlı hibritlerin gerçekten pahalı oluşu.aslında x86 tabanlı bir windows 8 bir kişinin çoğu ihtiyacını karşılayacağını düşünürsek fiyat gözardı edilebilir.eh windows rt cihazlar da windows prodan daha iyi olmadıkları için ve fiyatları andoridlere göre yüksek kaldığı için satışlar baltalanıyor.ama bi gerçek varki hiç bir cihaz zaten bir win-hibrit olamayacağı gibi windows rt android tabletlerle fiyat konusunda da rekabetci olsa kimse gidipte 4 çekirdekte bile kasılan klavyesi şişen andoridlere para vermez.
Tegra 4 tabletler içindi. Telefonlara tegra 4i gelicek.
nm süreçlerinden haberin var mı? bir de jenerasyon farkından? bu nasıl bir zihniyet ve cahilliktir?