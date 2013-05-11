NVIDIA : Yeni nesil Windows RT tabletler Tegra 4 çözümünü kullanacak

NVIDIA, ARM'ın Cortex-A15 mimarisini temel alan 4+1 çekirdeği ve 72 işlem birimli GeForce grafik yongasını biraraya getirdiği Tegra 4 çözümünü henüz yaygın kullanıma sunabilmiş değil. Şimdiye kadar bir akıllı telefon ve bir tablet modeline dair bilgiler gelirken, ürericiler genelde Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon çözümlerine yönelmiş durumda.





Ancak NVIDIA yeni çözümü ile oldukça iddialı ve asıl olarak Windows RT Blue ile çıkışa geçmeyi bekliyor.





Yatırımcı toplantısında konuşan NVIDIA başkan yardımcısı Rene Haas, yılın sonlarına doğru pek çok Windows RT tabletlerinde boy göstereceklerini belirtti. Haas, NVIDIA olarak Windows RT'nin geleceğinden çok ümitli olduklarını ve önemli yatırımlar yaptıklarını, platformun gelecekte hakettiği yere geleceğine inandıklarını kaydetti.





İlk nesil Windows RT sürümünde üreticiler beklediklerini bulamadı ve piyasaya çok fazla RT tablet de çıkmadı. Ancak Blue güncellemesi ile hem küçük boyutlu hem de düşük fiyatlı tablet konseptine kapı açılacak olması şimdiden pek çok firmanın ilgisini çekmiş durumda. Windows evrenine henüz adım atmayan HTC'nin de iki tablet modeliyle pazara giriş yapacağı gündeme gelmişti.

http://www.phonearena.com/news/Next-gen-Windows-RT-tablets-to-be-rocking-NVIDIA-Tegra-4-processor_id42865