NZXT bu kez bir aydınlatma çözümü ile karşımızda

Genelde bilgisayar sistemleri için soğutma ve kasa çözümleri ile yakından tanıdığımız NZXT, bu kez kasaların içerisini aydınlatacak bir çözüm ile geliyor. HUE+ adındaki ürün kontrol edilebilir yapısıyla ve otomatik tepki verme özelliğiyle dikkat çekiyor.





HUE+ bir adet aydınlatma kutusu ve 8 adede kadar LED şeritlerinden oluşuyor. NZXT'nin şeffaf panelli kasalarına tam uyum sağlayan HUE+, CAM adlı yazılımla kontrol ediliyor. Kullanıcılar 8 adede kadar ön ayarlı ışık efektleri belirleyebiliyor ve bunları özelleştirebiliyor. Her LED şeridin ayrı ayrı kontrol edilebiliyor oluşu önemli bir avantaj.





HUE+ ürünü ortama otomatik tepki vermesi ile farklılaşıyor. İşlemci ve ekran kartının sıcaklık değerlerine göre veya oyunlardaki FPS değerine göre LED şeritler otomatik olarak tepki verebiliyor. Ayrıca çalan müziğin temposuna göre de titreşimlerini ayarlayabiliyor.





Kutu içerisinde 4 adet LED şerit çıkıyor ve kullanıcı 4 adet daha ekleyebiliyor. İki adet aydınlatma bağlantısı her biri 4 olmak üzere toplamda 8 LED şeride kadar imkan tanıyor. Şeritler manyetik veya 3M bantlarla kasa içerisine yerleştirilebiliyor. Ayrıca 4 adet de uzatma kablosu mevcut.





HUE+ kutusu için 5V DC akımı gerekiyor. Kutu bilgisayarınıza USB üzerinden bağlanıyor ve kendi üzerinde de LED aydınlatması bulunuyor. İki yıl garantili HUE+ ürünü vergiler hariç 60 Avro fiyat etiketiyle ön siparişe başladı. İki LED şeritli paketler ise vergiler hariç 20 Avro seviyesinde.

http://hexus.net/tech/news/chassis/87593-nzxt-launches-hue-digital-lighting-solution-pc/