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NZXT yeni kasa modeli Source 220'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,6b
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10
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha çok agresif tasarımlı oyuncu kasalarıyla tanınan NZXT, Classic serisi altında hazırladığı Source 220 isimli mid-tower kasa modelini duyurdu. Tamamında siyah rengin kullanıldığı çelik ve alüminyumdan imal edilen Spurce 220'nin yeni bir kasa satın almak isteyen düşük bütçeli kullanıcıları hedeflediği ve iç kısmın ideal hava akımı sağlayacak şekilde dizayn edildiği bildiriliyor.
195 x 450 x 495.5 mm boyutlarında olan ve hem ATX hem de Micro-ATX anakartlara destek sunan kasanın ön kısımdaki giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 ve iki adet ses konnektörüne yer veriliyor. Üç adet 5.25-inç sürücü slotuna ve sekiz adet dahili 3.5-inç yuvasına sahip olan kasa, optik sürücüler ve depolama birimleri için tornavidasız kurulum olanağı sunuyor. Temel donanım bileşenleri için 7 adet PCI slotu ile desteklenen Source 220'de kasa içi soğutma için arka kısımda 140mm çapında ve 1200 devir/dakika hızında, üst kısımda ise 140mm çapında olmak üzere toplamda iki fana yer veriliyor. 
NZXT Source 220'nin yurt dışı satış fiyatı 54.99$ olarak açıklandı.  

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MxFxOx 8 yıl
kasa güzel ama ben hardisk yuvalzrının kasaya dik yerleştirilmesi taraftarıyım ülkemizde olmaması sorun değil benzer bir çok ürün var. orijinal bir kasa değil yalnız güç kaynağı güzel duruyor kasada
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@wise 8 yıl
Bir nzxt kullanıcısı olarak bu anakarta bir tek diyeceğim var. Çok güzel ve sade bir tasarıma sahip. Detaylar pek net olmasa da, kasaya monte edilecek sistemlerin hakkını verebilecek ucuz bir kasa.
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Chris Brown 8 yıl
Nzxt nin önceki distirbütörü kimdi ki şuanda listesinde Tr görünmüyor bile. Tr de olmayacak bir kasa için yorum yapmakta biraz boş oluyor.
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ahkbjk 8 yıl
fiyat olarakta tasarım olarakta gerçekten muhteşem bi kasa yapmışlar..
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Mr.Legend 8 yıl
herkes ışıklı kasaları sever ama ben sade kasalara bayılıyorum. Çok güzel olmuş bu da
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ghan87 8 yıl
sade ve işlevsel kasalara dewam ediyor NZXT


bide panzerbox modeli ülkemize giriş yapsa ne gzl olur
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pegasus1881 8 yıl
SADE AMA FONKSIYONEL KASA SEVENLER ICIN GUZEL BIR URUN OLMUS
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damn2u 8 yıl
Gayet hoş bir kasa, fiyatlandırmasıda düşük olacaktır fakat ülkemizde ne yazık ki satılmıyor bu markanın ürünleri, yoksa şimdiye NZXT Phantom ülkemizde efsane olurdu.
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