NZXT yeni kasa modeli Source 220'yi duyurdu

Daha çok agresif tasarımlı oyuncu kasalarıyla tanınan NZXT, Classic serisi altında hazırladığı Source 220 isimli mid-tower kasa modelini duyurdu. Tamamında siyah rengin kullanıldığı çelik ve alüminyumdan imal edilen Spurce 220'nin yeni bir kasa satın almak isteyen düşük bütçeli kullanıcıları hedeflediği ve iç kısmın ideal hava akımı sağlayacak şekilde dizayn edildiği bildiriliyor.

195 x 450 x 495.5 mm boyutlarında olan ve hem ATX hem de Micro-ATX anakartlara destek sunan kasanın ön kısımdaki giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0 ve iki adet ses konnektörüne yer veriliyor. Üç adet 5.25-inç sürücü slotuna ve sekiz adet dahili 3.5-inç yuvasına sahip olan kasa, optik sürücüler ve depolama birimleri için tornavidasız kurulum olanağı sunuyor. Temel donanım bileşenleri için 7 adet PCI slotu ile desteklenen Source 220'de kasa içi soğutma için arka kısımda 140mm çapında ve 1200 devir/dakika hızında, üst kısımda ise 140mm çapında olmak üzere toplamda iki fana yer veriliyor.

NZXT Source 220'nin yurt dışı satış fiyatı 54.99$ olarak açıklandı.